EXCELENTE NOTICIA : Las lluvias de los primeros 17 días de septiembre triplican lo normal y reducen el déficit hídrico español hasta el 10%

miércoles 20 de septiembre de 2023

Las lluvias acumuladas durante los primeros 17 días de septiembre han reducido el déficit de precipitaciones en España en siete puntos porcentuales, desde el 17 por ciento en que se encontraba a finales de agosto hasta el 10 por ciento del principio de esta semana, según informa el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo.



Las precipitaciones han triplicado las cifras comunes para esta época del año en gran parte del interior peninsular, principalmente en el norte, oeste y centro. De este modo, el portavoz ha destacado que septiembre “esta siendo muy lluvioso” en muchas zonas de la península.



Ello se debe a que en los primeros 17 días también se han superado los 100 litros por metro cuadrado en áreas del centro peninsular, Galicia, el Cantábrico Oriental, Navarra y el Pirineo Aragonés así como en puntos del Mediterráneo, como el centro de la Comunidad Valenciana y el sur de Cataluña.



No obstante, el portavoz ha detallado que las lluvias han sido más escasas en otras zonas de la Península, ya que han quedado en algunos puntos por debajo de los 10 litros por metro cuadrado como en zonas del tercio sur o del Pirineo Catalán y el este de Baleares y Canarias.



Pese al abundante volumen recogido en lo que va de septiembre, este año hidrológico 2022-2023, que terminará el 30 de septiembre, probablemente será catalogado como “seco” debido a que las precipitaciones acumuladas se situarán en torno al 10% por debajo de lo normal según las predicciones de la AEMET, aunque el portavoz señala que habrá que esperar para conocer el balance definitivo.



En cualquier caso, el portavoz ha celebrado que este año hidrológico ha registrado 534 litros por metro cuadrado de precipitaciones totales, por lo que ya no quedará entre los 10 más secos de la serie histórica, a diferencia del año hidrológico 2021-2022 en el que no alcanzaron 500 litros por metro cuadrado y por tanto fue el tercero más seco de la serie.