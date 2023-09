Ara Malikian "The Ara Malikian World Tour" - 30º Aniversario Centro Ibercaja Guadalajara

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 18 de septiembre de 2023 , 13:00h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Con motivo del 30º aniversario del Centro Ibercaja Guadalajara se desarrollará este mes de septiembre un concierto muy especial, de la mano de Ara Malikian figura referente y querida para los inicios de este Centro de Fundación Ibercaja.



Cuando vi a mi hijo caminar por primera vez después de meses de caídas, de intentos fallidos, de golpes y vuelta a probar, entendí que un día todos fuimos esa fuerza que el tiempo hace que olvidemos.



Los niños son los seres más auténticos que te puedes encontrar, son salvajes, son la ternura en su esencia y están llenos de una verdad insultante, no tienen miedo a equivocarse, son libres y expresivos y todo lo que hacen está repleto de arte.



Si miras a un niño entiendes casi todo lo que fuiste y hace un tiempo que no te permites ser.



Esta gira es el resultado de ver crecer a mi hijo, es el resultado de mi crecimiento a su lado, es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él. Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser. Es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro libre.



Esta gira está llena de dinosaurios, calamares, robóticos, máquinas del tiempo, pianos voladores y mimos bilingües, este disco es eso que yo había olvidado y que es tan poderoso; la Magia de encontrar cada día y cada senda fascinantes, traigan lo que traigan.



Ara Malikian "The Ara Malikian World Tour" - 30º Aniversario Centro Ibercaja Guadalajara



LUGAR



Teatro Buero Vallejo

Calle Cifuentes, 30

Guadalajara 19003



FECHAS Y HORARIO



23 de septiembre de 2023



Primera sesión: 17 horas.



Segunda sesión: 20 horas. (Agotadas).