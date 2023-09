El socialista Paco Vázquez carga contra Sánchez y sus "palmeros": "Ha convertido al PSOE en una secta, la amnistía es un intento de legalizar un golpe de Estado"

martes 12 de septiembre de 2023

El exdiputado y exalcalde de La Coruña Paco Vázquez ha arremetido duramente en la COPE contra el jefe del Ejecutivo: "Sánchez ha podemizado el PSOE, ha establecido un partido plebiscitario, un partido que se ha convertido prácticamente en una secta. Es un partido de palmeros".



El socialista Vázquez se mostraba convencido ante los micrófonos de la Cope de que "el pacto con los independentistas está hecho" y que la amnistía es un "intento de legalizar un golpe de Estado". En este sentido, el que fuera embajador de España ante la Santa Sede, ha señalado que "la gente tiene que sacarse la venda delante de los ojos y darse cuenta del camino al que nos llevan". A su juicio, las maniobras de Sánchez para mantenerse en el poder a cualquier precio hace que "las medidas que se van tomando sean cada vez más irreversibles".



El exdiputado socialista no tuvo reparos en admitir que no votó a su partido en las pasadas elecciones generales del 23J, ya que "la confrontación electoral no era entre izquierdas y derecha, sino entre constitucionalistas y rupturistas". Así, ha señalado sus diferencias con ese PSOE actual, el que "ha optado por un camino de radicalización, con tal de mantenerse en el poder en ayuntamientos, diputaciones, autonomías" y que está al frente de un Gobierno, que "ha establecido un frentismo que nos lleva a uno de los peores y preocupantes momentos de la historia reciente".



En definitiva, Vázquez culpa a Sánchez de haber caído en un "caudillismo nunca visto en e seno del socialismo español". Y ha hecho un inciso para criticar a la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, "una de las mejores palmeras de España", por la falta de controles democráticos internos en el partido.