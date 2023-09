¿El examen teórico de conducir caduca?

martes 12 de septiembre de 2023 , 19:26h

Los futuros conductores que quieran obtener el carnet de conducir deben conocer varios aspectos, como son la duración del examen, el número de faltas posible en el práctico o la fecha de caducidad de su prueba teórica.



¿El examen teórico de conducir caduca? Sí. Los alumnos que se sometan a examen y aprueben el examen teórico de conducir, tienen un plazo máximo para sacarse el práctico y obtener el carnet. En el caso de no ajustarse a este periodo, el teórico caduca y, en la práctica, pierden todo lo conseguido. Desde la inversión económica del pago de clases y tasas, hasta la nota y el resultado de la prueba. Y para sacarse el carnet de conducir tendrán que empezar de nuevo todo el proceso.



Plazo de validez tiene el examen teórico de conducir.-



¿Cuándo caduca el teórico de coche? Si ya has aprobado la primera parte de las pruebas del examen de conducir, pero quieres tomarte un descanso antes de empezar con las prácticas, debes saber que hay unos plazos límite.



Desde que una persona aprueba el examen teórico de conducir, tiene dos años de plazo para presentarse al práctico y obtener el carnet. Este periodo de tiempo empieza a contar desde el día siguiente a haber obtenido la nota del aprobado. Si transcurridos los dos años no has aprobado el examen práctico, el teórico caduca y para sacarte el carnet de conducir tienes que volver a presentarte al examen escrito.



Es un dato fundamental a tener en cuenta porque en el caso de que el examen caduque, en la práctica, el alumno pierde todo lo conseguido. Tanto la inversión de dinero para sacarse el teórico, como la nota. Y, por tanto, a efectos legales no tiene el teórico de conducir aprobado una vez se cumpla el plazo.



Esta es una situación que está regulada por ley porque los plazos de vigencia de los exámenes teóricos del carnet de conducir se detallan en el artículo 53 del Reglamento General de Circulación. En concreto, el documento especifica que las pruebas tendrán una vigencia de dos años contados desde el día siguiente a aquel en el que el aspirante fue declarado apto para la prueba.



Esto significa que, desde que una persona aprueba el examen teórico de conducir, ya sea de moto, de camión, de coche o de cualquier otro transporte, tiene que hacer las prácticas y aprobar el examen de circulación en ese plazo de dos años.



Plazos para agotar las convocatorias de exámenes si suspendes.-



Otra situación distinta es la que regula los plazos que tienen los alumnos para presentarse de nuevo a las pruebas en caso de suspenso. Lo primero que hay que tener en cuenta es que, según la legislación, cada estudiante dispone de tres convocatorias para presentarse a examen sin tener que pagar de nuevo las tasas de Tráfico.



Esto significa que los alumnos que aprueben a la primera el teórico, tendrán dos intentos para sacarse el práctico. Mientras que quienes aprueben el teórico a la segunda, solamente tendrán un intento para el práctico.



Entre los distintos intentos también hay un plazo máximo que deben cumplir los futuros conductores para no perder la convocatoria. En concreto, entre los exámenes fallidos no puede pasar más de 6 meses de plazo, salvo situaciones excepcionales de enfermedad u otras causas justificadas.



Qué pasa si te caduca el teórico.-



En el caso de no hacerlo, para sacarse el carnet hay que empezar de nuevo. Es decir, abonar las tasas correspondientes que ya se pagaron y volver a examinarse del teórico. Porque no existen prórrogas a las que pueda acogerse el alumno en estos casos si vencen los dos años de vigencia.



¿Cuántas respuestas correctas se necesitan para aprobar el teórico?



Para superar la prueba teoría del permiso b, es decir, el que posibilita ponerse al volante de un turismo será necesario responder de forma acertada a un mínimo de 27 preguntas, por lo que solo se podrán conceder un máximo de 3 fallos.