El 56 % de los españoles prefiere NUEVAS ELECCIONES a que Sánchez sea presidente con la AMNISTÍA de Puigdemont y el apoyo de bilduetarras y separatistas

martes 10 de octubre de 2023 , 08:05h

El 56 % de los españoles prefiere que se repitan los comicios antes de que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, siga en la Moncloa con el apoyo de los independentistas y del resto de los partidos que forman el bloque 'Frankenstein'. Así se desprende en una encuesta elaborada por Target Point para El Debate, que también señala que el 34 % de los ciudadanos opta por la investidura de Sánchez, y el 10 % restante no lo sabe.



En cuanto a los potenciales votantes de los partidos políticos, los simpatizantes del PP son los que más se inclinan por que haya una repetición electoral, con el 95 % del apoyo, seguido por el 88 % de Vox, el 60 % de otros partidos y los votantes en blanco, el 29 % de los separatistas y el 24 % del PSOE.



Por el contrario, los votantes de Sumar son los que más apuestan por una investidura de Sánchez sustentado con el bloque 'Frankenstein', con el 74 % de preferencia; y a continuación se encuentran los votantes socialistas con el 70 %, los separatistas con el 65 %, los votantes de otros partidos y en blanco con el 20 %, y los de Vox con un 7 %.



El sondeo –elaborado tras el intento de investidura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo– pone de manifiesto que la mayoría de los ciudadanos creen que Pedro Sánchez no debería plegarse a las exigencias de los secesionistas con una ley de amnistía, algo que su partido no contemplaba en su programa electoral.



El papel de Felipe VI y el del TC



A su vez, el 41 % de los españoles consideran que, si el Gobierno de Pedro Sánchez llevara a cabo la amnistía a los líderes del procés, Su Majestad Felipe VI debería negarse a firmarla para que no entrara a vigor. Muy cerca, con el 40 % de los encuestados, se encuentran los que opinan que el Monarca sí que tendría que sancionar la amnistía porque «es su obligación», mientras que el 19 % sostienen que no lo saben.



Por formaciones, los más proclives a que el Rey no firme la amnistía son los votantes del PP y Vox, empatados al 72%, mientras que los que más estiman que Felipe VI sí que tendría que sancionarla son los separatistas, con el 81 %; los de Sumar se posicionan a renglón seguido con el 74 %; y los del PSOE con el 61 %.



En cuanto a la futura sentencia que podría dictar el Tribunal Constitucional (TC) relativa a una ley de amnistía, el 30 % de los españoles cree sería una sentencia de inconstitucionalidad, el 25 % no lo sabe, otro 25 % que solo en parte, y el 21 % considera que la resolución del órgano de garantías permitiría la amnistía.



La valoración de los líderes

Respecto a la nota que les dan los ciudadanos a los políticos, Pedro Sánchez, con un 3,80 sobre 10, es el líder político mejor valorado, seguido por Yolanda Díaz (3,55) y Alberto Núñez Feijóo (3,39). Santiago Abascal, en cambio, se posiciona como el líder con peor calificación, con un 2,51.



FICHA TÉCNICA



Ámbito: 17 Comunidades Autónomas de España.



Universo: población empadronada, desde 18 años y con derecho a voto.



Tamaño de la muestra: 1.003 entrevistas estratificadas y ponderadas por CC.AA., hábitat, sexo y edad.



Error muestral: para un nivel de confianza del 95,5%, el margen de error de la muestra es del +-3,1%.



Método de trabajo de campo: entrevistas a panelistas online, por sistema CAWI.



Fechas de realización del trabajo de campo: del 2 al 4 de octubre de 2023.



Empresa: Target Point, SL.