Núñez recalca que su apoyo será "total" para paliar los efectos de la DANA en CLM

miércoles 06 de septiembre de 2023

El presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha recalcado que su apoyo al Gobierno de Castilla-La Mancha será “total” para que no falte dinero a aquellas personas que lo han perdido todo a causa de la DANA.



Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación en Toledo, donde Núñez ha dado el pésame a las familias de los fallecidos y desaparecidos a causa de la DANA. También ha mostrado sus condolencias con los miles de personas afectadas. “Sabemos que hay miles de vecinos sin agua, sin luz, que se y que lo han perdido todo. Se está trabajando sin descanso para restablecer la normalidad”.



A su vez, el presidente del PP-CLM ha subrayado y felicitado la labor de todos los servicios de emergencias, operarios municipales y voluntariado. “Hay municipios arrasados y zonas completamente anegadas. Los servicios de emergencias no han parado de trabajar y siguen en su empeño. Desde aquí les felicito porque han trabajado intensamente y se han jugado la vida para salvar otras”.



También ha reconocido estar orgulloso de la labor de los alcaldes populares “porque han estado ahí desde el minuto uno trabajando en la calle para que los vecinos tuvieran una cercanía en la que poder apoyarse y un teléfono al que poder llamar”.



En ese sentido, Paco Núñez ha recordado que como ya anunció el pasado domingo, en el debate de mañana en el pleno de las Cortes Regionales plantearán la necesidad de que el Gobierno de Castilla-La Mancha, “ponga encima de la mesa de manera inmediata y urgente una partida económica para poder reparar aquellos daños que los ayuntamientos no pueden afrontar” y para que las familias afectadas por la DANA que han perdido todo, viviendas y negocios, puedan “iniciar la senda de la normalidad ante una desagracia como esta”.



“Vamos a apoyar la búsqueda de fondos europeos, pero creemos que la responsabilidad pasa porque el Gobierno ponga el dinero necesario para abordar la cuestión, como así lo han hecho alcaldes del PP como Carlos Velázquez en Toledo y José Julián Gregorio en Talavera de la Reina”, ha añadido.



Por eso ha pedido a García-Page que lo haga de manera similar, “es urgente que mañana el Parlamento de Castilla-La Mancha apruebe una resolución que venga acompañada de una partida económica para que se pueda acudir de ayuda excepcional y de manera inmediata a ese dinero. Nuestro apoyo será total para que no falte dinero a aquellas personas que lo han perdido todo y que necesitan volver a la normalidad cuanto antes”.



Por otra parte, en el debate del pleno de mañana, Núñez ha criticado que en el techo de gastos de los presupuestos de la Junta que se votan mañana no se aborde una bajada fiscal. “En las comunidades donde gobierna el PP han quitado el impuesto de sucesiones y donaciones, nos gustaría saber si se valora o no, eliminar esos impuestos en el techo de gastos”.



Como ejemplo, Núñez ha señalado Andalucía, “viendo los datos de evolución de Andalucía donde se han bajado los impuestos y se ha recaudado 11 mil millones de euros más, es porque la bajada de la fiscalidad provoca una mejora de la economía, con una generación de empleo y de consumo que ha mejorado la recaudación final. Urge la bajada de impuestos para que ese dinero en vez de estar en manos del Gobierno esté en manos del ciudadano y lo puedan reinvertir”.



Sobre la reforma del Estatuto de Autonomía



El presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reconocido haber iniciado los primeros contactos de manera “informal” para dialogar sobre la forma en la que se puede afrontar la reforma del Estatuto de Autonomía.



Núñez ha señalado que el tema debe de abordarse desde la “discreción” y que hace falta “prudencia y paciencia”, ya que es la ley más importante de la región. “Estoy a favor de reformar porque la ley que hoy se utiliza nos ha sido útil estos años, pero debemos dar un nuevo marco legal para posibilitar un crecimiento en los términos que hoy creemos más procedentes para el futuro de la región”.



De esta manera, el presidente regional del PP-CLM ha afirmado haber marcado algunas posiciones básicas. “Es necesario reformular algunas cuestiones en la región como que el Gobierno pueda hacer decretos para poder legislar de manera inmediata sobre un problema determinado, por ejemplo, como ocurre hoy con la DANA”.



Además, Paco Núñez ha insistido en que se debería reformar el reglamento del Parlamento Regional, “somos el único Parlamento que no tiene sesión de control al Gobierno. Es fundamental que el Parlamento aborde este asunto con normalidad donde la oposición pueda fiscalizar al Gobierno mediante preguntas, para que los ciudadanos puedan conocer los temas de actualidad”.



“También debemos hablar de como blindaremos la sanidad, la educación pública, como garantizaremos agua para el agricultor y ganadero, infraestructuras y servicios sociales, porque el estatuto es todo eso. Y abordaremos también el aumento de diputados siguiendo la proporcionalidad y un reparto equitativo y justo que pueda ser representativo para todo el territorio. Lo dialogaremos y negociaremos, porque está dentro de un todo”, ha remarcado.



Las exigencias de Puigdemont para investir a Sánchez:



Por último, el presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha enfatizado que mientras Feijóo se encuentra a tan solo cuatro votos de sacar adelante la investidura, tenemos la otra alternativa de Sánchez que está subrogada a las reivindicaciones de Puigdemont y Esquerra Republicana que hablan de “amnistía, referéndum y la letra pequeña que pasan por ejemplo por una quita del FLA, es decir, por quitarle la deuda a Cataluña y que la paguemos entre todos”.



Del mismo modo que están pidiendo gestionar el tramo autonómico del Ebro, “si Cataluña gestiona el tramo autonómico del Ebro nos podemos olvidar del plan hidrológico nacional lo que conlleva que el Levante no pueda regar con el agua del Ebro y que Castilla-La Mancha no pueda autoabastecerse con el agua del Tajo”.



Por todo ello, según Paco Núñez es fundamental que Sánchez se aleje de esa posición extremista que está marcando Puigdemont y se acerque a un gran pacto de Estado entre partidos políticos. “El presidente Feijóo le ofreció 6 pactos de Estado y una legislatura de tan solo 2 años para sacarlos adelante. Sánchez debería replantearse si quiere estar con Puigdemont y con el radicalismo o si quiere estar con la moderación, con la serenidad y con la centralidad del Partido Popular”, ha concluido.