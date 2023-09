El Ayuntamiento de Guadalajara prepara un dispositivo de seguridad para que las fiestas sean 100% divertidas y con cero agresiones

En el dispositivo de Seguridad participarán más de 300 personas entre Policía Local, Protección Civil, Policía Nacional y distintas asociaciones que colaboran para “el buen desarrollo de las actividades programadas”

lunes 04 de septiembre de 2023 , 20:21h

El ayuntamiento de Guadalajara ha preparado un dispositivo con el objetivo de alcanzar las “ferias y fiestas donde mayor seguridad pueda haber en los últimos años” ha apuntado Ana Guarinos, alcaldesa de la capital alcarreña, quien ha explicado que a través de un QR se podrá conocer dónde se ubican los Puntos de Seguridad que se dispondrán a lo largo del Recinto Ferial que viene definido desde la Fuente de la Niña hasta la Plaza de España. Así, habrá tres fijos en:



• La Fuente de la Niña – Campos de Fútbol



• San Roque – en la entrada de la piscina de San Roque



• En el parque de la Concordia – entrada del Parque de la Concordia



Y por otro lado de forma especial:



• En la Plaza España durante la celebración de los conciertos de GuadaRock y Panorama



• En el Ayuntamiento de Guadalajara el día del chupinazo.



• En la Fuente de la Niña-Pistas de atletismo, durante la celebración de los conciertos Guada Session y Lola Índigo.



Así Guarinos ha querido zanjar de una vez por todas la “polémica interesada sobre la seguridad de las ferias y fiestas, no se ha reducido ningún recurso en materia de información, prevención y respuesta ante agresiones sexuales, estamos superando un 35% en puntos de Seguridad respecto a años anteriores”.



Por su parte, el concejal de Seguridad, Chema Antón ha puesto en valor la reunión en materia de seguridad con las Peñas de Guadalajara que nos ha llevado a establecer propuestas que “agilicen la instalación de las diferentes carpas, electricidad, etc. Tratando de minimizar las molestias a los vecinos”.



Antón ha señalado las novedades respecto a dispositivos de seguridad de otras ferias indicando que en este año la vía de evacuación se ha establecido en el Paseo de Francisco Aritmendi donde “no habrá puestos, ni atracciones para que cualquier vehículo de emergencia pueda transitar con rapidez y con salida

por la calle Dinamarca”.



En cuanto a la movilidad hay que tener en cuenta las novedades que se han producido respecto al año anterior, de tal forma que el Paseo de Francisco Aritmendi hacia la calle Dinamarca estará despejada y servirá como vía de evacuación. Además, los ciudadanos deben saber que durante la celebración de las fiestas estará cortado el tráfico en las calles Ricardo Velázquez Bosco y la calle Juan Pablo II, con acceso garantizado a los garajes y, por otro lado, de forma puntual se realizarán cortes en La Carrera, Arrabal del Agua, María Pacheco, Plaza de Santo Domingo y en la Plaza de España cuando se celebren espectáculos o se considere una afluencia de gente elevada.



Desde la concejalía de Seguridad se contarán también con el trabajo del Servicio de Extinción de Incendios, así como, con los voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja que “reforzarán la seguridad en encierros, en los toros, en conciertos y en otros actos, así como, el apoyo en atención sanitaria” ha matizado Antón quien ha remarcado que “vamos a tener todo el personal preparado e involucrado en la seguridad de las Ferias y Fiestas de Guadalajara, además, del apoyo de Seguridad externa. Son unas ferias para divertirnos, para que estemos alegres, para que estemos en la calle y para que convivamos los unos y los otros, de tal forma que nosotros solo tengamos que actuar en tareas de protección”.



No habrá huelga de la Grúa Municipal durante la Semana Grande



En el turno de preguntas la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha contestado sobre la suspensión de la huelga de los trabajadores de la grúa municipal durante las ferias y fiestas y ha señalado que “nosotros estamos a la espera del informe que de forma jurídica avale y apoye esa propuesta aprobada en

abril del mandato anterior” ha comentado Guarinos, quien ha concluido “son los servicios mínimos necesarios para la celebración de las ferias y fiestas de Guadalajara, por lo tanto, la decisión de los servicios mínimos son del todo responsable porque éste servicio afecta directamente a la Seguridad de las personas”.