Dos linces ibéricos atropellados en las carreteras de Toledo

jueves 10 de agosto de 2023 , 18:48h

Ecologistas en Acción de Toledo ha denunciado que en la última semana se han producido dos atropellos de lince ibérico en las carreteras de la provincia de Toledo, produciéndose la muerte de ambos ejemplares.



Según indica esta organización en nota de prensa, uno de los linces murió cerca de la localidad de Guadamur y el segundo entre las localidades de Menasalbas y Ventas con Peña Aguilera.



«Las dos muertes alertan sobre una problemática, la de los atropellos, que no deja de cobrarse víctimas de esta especie en peligro de extinción, y que pone en riesgo los esfuerzos que se están realizando para su recuperación en la provincia», han lamentado.



Alertan de que la zona de carreteras comarcales y locales entre los Montes de Toledo y el río Tajo es una de las que mayor número de atropellos de lince ibérico registra en España, «sin que hasta la fecha se hayan puesto en marcha medidas suficientemente eficaces para evitarlos».



«Desgraciadamente no se dispone de datos estadísticos sobre mortalidad de la especie en Toledo en los últimos años, ya que tanto la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha como el proyecto Life Lynxconnect han dejado de dar detalles sobre estos sucesos. Pero sin duda son más numerosos de lo que se piensa», han denunciado.



Ecologistas recurre a los criterios de la institución internacional de referencia en la materia, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en los proyectos de recuperación y reintroducción de especies en peligro de extinción se han de poner en marcha medidas para que las causas de mortalidad no natural, como los atropellos y la caza ilegal, sean atajadas incluso con carácter previo a la puesta en marcha de tales proyectos.



«Sería deseable, e incluso obligado desde el punto de vista técnico y científico, que se articularan medidas eficaces de prevención de atropellos, entre otras, la reducción de la velocidad permitida en las carreteras que atraviesan zonas de lince, la instalación de detectores asociados a señales luminosas que alerten de la presencia de animales cerca de la vía y la vigilancia y sanción de los incumplimientos de las normas de circulación».



Asimismo Ecologistas en Acción hace un llamamiento a quienes circulen por las carreteras de los Montes de Toledo y aledañas para que extremen la precaución, especialmente en horarios nocturnos y crepusculares, cumpliendo estrictamente los límites de velocidad existentes, tanto por su seguridad personal como por la de los animales que puedan cruzar las vías.