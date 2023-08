El Ayuntamiento presenta los carteles de los conciertos y festivales de las Ferias y fiestas 2023 de Guadalajara

Las entradas se pueden adquirir desde el próximo 18 de agosto

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 10 de agosto de 2023 , 19:49h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

En el día de hoy, se ponen en circulación los carteles de los grupos musicales que componen la oferta de los grandes conciertos y festivales de las próximas Ferias y Fiestas 2023.



El 9 de septiembre es el día del GUADA ROCK, desde las 19:00 horas en el escenario de la Plaza de España, con los grupos locales Roto y Faüna, y como cabezas de cartel, las bandas Sons of Aguirre & Scila y Los de Marras; El 13 de septiembre arranca el primero de los eventos en el recinto de las pistas de la Fuente de la Niña, a las 21:00 horas se inaugura con GUADA SESSION, el festival de música urbana que acoge las actuaciones del trapero Kaydy Cain, y los DJ´s Alex Martini, José de las Heras, Pawly y Juankii; el jueves día 14 a las 23:00 horas actuará el septeto burgalés La M.O.D.A.; para el viernes15, 23:00 horas, el escenario acoge Rock & roll con la actuación de Loquillo y el plato fuerte del sábado de ferias, día 16, 23:00 horas, es para la cantante y bailarina Lola Índigo.



Además, en el escenario de la plaza de Santo Domingo, el jueves 14 a las 23:00 horas actúan los madrileños Modestia aparte



CONCIERTOS FERIAS Y FIESTAS 2023



GUADAROCK Y Modestia Aparte son espectáculos gratuitos, el resto de los espectáculos tienen precios populares de 10 euros la entrada general y 5 euros para los empadronados en el municipio de Guadalajara.



Las entradas bonificadas a 5 euros para empadronados se podrán adquirir a partir del 18 de agosto hasta el día del concierto o hasta completar aforo, exclusivamente en la taquilla del Teatro Buero Vallejo.



Cada vecino podrá comprar 2 entradas por concierto acreditando con su DNI en el que figure su domicilio actualizado. Se deberá acudir de forma presencial, no pudiendo llevar los documentos de terceras personas, salvo de los menores bajo su tutela.



La entrada general de 10 euros se podrá adquirir a partir del 25 de agosto en la taquilla del Teatro Buero Vallejo o en internet (con 1 euro de gasto de gestión) a través de las webs guadalajara.es o teatrobuerovallejo.com. En cada compra se podrán adquirir un máximo de 4 entradas por concierto.



El horario habilitado para la taquilla del Teatro Buero Vallejo es el siguiente:



Del 18 al 31 de agosto: de lunes a viernes de 10,30 a 13,30 y de 19,00 a 21,00 horas.



Del 1 al 15 de septiembre: de lunes a viernes de 10,30 a 12,30 y de 18,00 a 20,00 horas.



Hay que recordar que los menores de 16 años deberán acceder al recinto rellenando un formulario y acompañados de su padre/madre/tutor o por el responsable que autoricen. Los de 16 y 17 años podrán acceder solos, rellenando también el formulario correspondiente.



Por último, los menores de 3 años no podrán acceder a la instalación sin las protecciones auditivas correspondientes y todas las personas que accedan a los conciertos, deberán ir provistos de su entrada correspondiente.