'The Economist' advierte de que el gobierno que quiere formar Pedro Sánchez "sería extremadamente inestable"

jueves 10 de agosto de 2023

El medio británico especializado en economía, a través de un nuevo artículo titulado 'Pedro Sánchez pelea por formar un nuevo gobierno en España', opina que si el líder del PSOE logra formar un nuevo gobierno, será "extremadamente inestable" por las muchas concesiones que debería hacer.



En el artículo, ven complicado un gobierno que incluya negociar con aquellos "que quieren desmembrar el Estado", refiriéndose a los partidos nacionalistas e independentistas catalanes y vascos. The Economist considera que deberá entregarles "dinero, privilegios en el ámbito lingüístico, amnistías a los líderes independentistas que organizaron el 1-O", junto con otros incentivos "aún sin nombrar".



El medio ve también al Partido Popular "sin rutas" para conseguir apoyos con los que alcanzar la ansiada mayoría que permitiera investir a Núñez Feijóo. Esto deja solo dos vías posibles, según la publicación: o repetir las elecciones, o un gobierno liderado por el PSOE y Sumar, aliados con aquellos que quieren "romper España".



Hay que recordar que para que el actual ejecutivo siga al frente los próximos cuatro años, necesita el apoyo de ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG. Para The Economist, los vascos "son más sencillos de tratar". Incluyendo Bildu (al que denomina como "heredero del ala política de ETA"), dispuesto a pactar con el PSOE con tal de evitar que el PP y Vox lleguen al poder. El PNV se ha manifestado también a favor de Sánchez, negándole su apoyo a Feijóo.



En cambio, ERC y Junts "son más problemáticos" porque ven cómo sus exigencias "se han estancado". Al menos de momento, ya han pedido que se condone la mayor parte de la deuda catalana (unos 71.000 millones de euros), algo que podría provocar un efecto dominó en el resto de comunidades. Aún está por ver si el ejecutivo cederá en este sentido, pero Yolanda Díaz ya ha anunciado que quiere permitir el uso del catalán en el Congreso de los Diputados.



Para el medio británico, Junts "es el más intratable", porque no renuncia al derecho de autodeterminación de Cataluña, ni a una amnistía completa de los líderes del 'procés', que sacaron adelante el referéndum independentista en 2017. Sin el apoyo del partido que lidera Carles Puigdemont, prófugo de la justicia, Sánchez no podrá salir investido.