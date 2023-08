Se recomienda no exponerse al aire libre en Guadalajara durante este miércoles

miércoles 09 de agosto de 2023 , 11:42h

La Junta de Comunidades de Castilla La Mancha ha recomendado a los ciudadanos de Guadalajara que no hagan ejercicio físico prolongado al aire libre durante esta tarde por niveles elevados de partículas (PM10) y por la ola de calor, ya que se prevé alcanzar los 41 grados a lo largo de la tarde.



Calidad del aire. Para las próximas horas se prevén niveles elevados de partículas (PM10) en Guadalajara, pudiéndose llegar a superar el nivel de información a la población. Se recomienda que las personas con problemas respiratorios, ancianos y niños no pasen largos periodos de tiempo al aire libre y en general, se limite la realización de esfuerzos físicos prolongados en el exterior.



Sobre todo, se recomienda a la población vulnerable no pasar largos periodos de tiempo al aire libre y, en general, no realizar esfuerzo físico prolongado en el exterior.



Se recomienda evitar estar en la calle en las horas de más calor, hidratarse de forma continuada y seguir los consejos de las autoridades sanitarias ante el calor.



El Gobierno de Castilla-La Mancha ha activado, desde las 11 y hasta las 22 horas de hoy, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCAM) en fase de alerta, en toda la región, debido a las altas temperaturas que se esperan en toda la región, y especialmente en las comarcas de La Mancha y La Serranía de Cuenca, para las que hay avisos de nivel rojo. También hay avisos de nivel naranja por temperaturas máximas para el resto de comarcas de la región.



Además, la AEMET ha previsto también avisos de nivel amarillo por tormentas en las provincias de Cuenca, Guadalajara y Albacete. La alerta de la Agencia Estatal de Meteorología, por las tormentas, se adelanta a las 12 horas, resaltando que estos fenómenos pueden llevar asociados fuertes rachas de viento en superficie.



En este sentido, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé riego extremo por altas temperaturas, con avisos de nivel rojo que se pueden superar los 42 grados, en la comarca conquense de La Mancha, y de 40 grados en la Serranía de esta misma provincia. En el resto de la región, los avisos son de nivel naranja, con valores térmicos que van desde los 37 grados de las Parameras de Guadalajara a los 42 grados de La Mancha toledana y el Valle del Guadiana de Ciudad Real.



Así, la Dirección General de Protección Ciudadana, dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha decretado que el METEOCAM estará activo entre las 11 y las 22 horas de hoy, hora prevista de la finalización de los avisos emitidos por AEMET.



Como consecuencia de la activación del Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos, desde el Servicio 1-1-2 se ha procedido a informar a los ayuntamientos, diputaciones provinciales y a los grupos de intervención en emergencias concernidos, para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas.



Además, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 de Castilla-La Mancha se realizará un seguimiento permanente de aquellos incidentes, en relación con este fenómeno meteorológico y durante las horas de su activación.



Consejos ante las altas temperaturas



Ante esta subida significativa de las temperaturas los ciudadanos deben tener en cuenta que deben evitar las salidas y las actividades en las horas más calurosas (generalmente entre las 14 y las 18 horas), así como los trabajos que requieran un importante esfuerzo físico.



Las personas de alto riesgo como los niños y las personas mayores de 65 años deben hidratarse de una manera constante, beber líquidos en abundancia, incluso sin sed, y evitar las comidas copiosas.



El golpe de calor puede sobrevenir cuando el cuerpo no llega a controlar su temperatura, detectándose este porque el afectado puede tener la piel caliente, roja y seca, sufrir dolores de cabeza, náuseas, somnolencia y sed intensa, así como confusión, convulsiones y pérdida de conocimiento.



Consejos por tormentas secas



También, y en el caso de las tormentas con carga eléctrica, conviene evitar las zonas altas y evitar también refugiarse debajo de los árboles. Además, aléjese de alambradas, verjas, vías de tren y otros objetos metálicos.



En la ciudad busque refugio al abrigo de edificios y en el interior de las casas evite que se produzcan corrientes de aire, pues estas atraen a los rayos.



Ante estas previsiones meteorológicas adversas por fuertes rachas de viento, se recomienda a todos los ciudadanos, si se encuentran en su vivienda, cerrar y asegurar ventanas, puertas y toldos, así como retirar macetas o cualquier otro objeto que pueda caer a la calle y provocar un accidente.



En el caso de encontrarse en la calle o en el campo es conveniente alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse y tomar precauciones delante de edificaciones en construcción o mal estado.



Si esta situación adversa le sorprende en la carretera recuerde que, ante todo, tiene que reducir la velocidad, y tener mucha precaución en la conducción.



Finalmente se debe evitar los desplazamientos por carretera y, si es necesario hacerlos, informarse de las condiciones meteorológicas de la zona a la que se dirige y extremar las precauciones por la posible presencia de obstáculos en la vía.



En cualquier caso, se recuerda que el número del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias es el 1-1-2, a la vez que se invita a todos los ciudadanos a hacer un uso responsable del mismo.