"No solo Tango" de la cantante argentina Melisa Fernández, en el Palacio del Infantado de Guadalajara

El próximo viernes 4 de Agosto en los Jardines del Palacio del Infantado de Guadalajara

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 26 de julio de 2023 , 17:11h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Melisa Fernández, Cantante, compositora y bailarina con una voz polifacética y versátil que la ha llevado a liderar hasta el día de hoy diferentes agrupaciones, espectáculos y musicales de estilos tan diversos como el jazz, pop, rock, tango, etc. Conquistando todo tipo de públicos en giras por todo el territorio Español, Portugal, Grecia, Rusia, Argentina, México y China.



Artista completa con una cautivadora presencia escénica y un amplio manejo vocal.



Su disco "PERSONALIDAD", publicado en 2015, consta de doce canciones de su propia autoría (Disponible en iTunes y Spotify)



Actualmente, acaba de publicar un EP titulado "Melisa Fernández" con cuatro canciones referentes del Tango y la música Argentina, que resume lo que será su nueva gira de conciertos "No Solo Tango" que comienza a finales de Febrero 2023.



Lugar



Jardines del Palacio del Infantado de Guadalajara



Detalles adicionales



Las puertas abren: 22:00



Nombre del tour: Melisa Fernández



Concierto de Melisa Fernández en el Palacio del Infantado.



Gira No Solo Tango.



www.melisafernandez.com