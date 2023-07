El madrileño Oscar Gamo y la cifontina Beatriz Martínez vencen en las IV Sendas del Cid de Jadraque

martes 18 de julio de 2023 , 16:08h

En una estupenda mañana de MTB en la que el calor daba un respiro a los bikers, con 17 grados al comienzo de la prueba. Han participado cerca de 200 corredores en todas las categorías, con salida y llegada en el parque José Antonio Ochaíta, poeta nacido en Jadraque, de cuya muerte se conmemora este año el 50 aniversario (18 de julio de 1973).

Después de que la IV Sendas del Cid, en Jadraque, hubieran de ser suspendidas en su fecha inicial, el 4 de junio, por las lluvias caídas sobre la campiña local, la amenaza de más agua el día de la carrera y el estado embarrado de los caminos por donde iban a discurrir, se elegía una nueva fecha, la de ayer, 16 de julio, para retomar la prueba, cuarta del X Circuito MTB de la Diputación Provincial de Guadalajara.

En su nueva calenda, las IV Sendas del Cid han sido un éxito de participación. Pese al traslado a fechas veraniegas, la han corrido cerca de 200 participantes, entre la carrera larga y la corta, puesto que, como en cada una de las pruebas del circuito, los bikers pudieron elegir entre un recorrido “pro”, de 47 kms y 947 metros de desnivel positivo, y otro más corto, de 31 kms, con 732 m.

La salida, para evitar el calor del verano, se daba desde el Parque Municipal José Antonio Ochaíta de Jadraque -dedicado a la memoria del poeta nacido en la localidad de cuya muerte se cumplen ahora 50 años- a las nueve en punto de la mañana. Fue el alcalde de Jadraque, Héctor Gregorio, y la concejal de Deportes, María Angeles Moreno, acompañados por Javier Martínez, coordinador del circuito, quienes la dieron. El mercurio marcaba, a esa hora, unos más que aceptables 17 grados. Por delante, un maravilloso trazado, mezcla de senda y pista, encinar y pinar, con el añadido atractivo de discurrir cerca de algunas maravillosamente morados campos de lavanda.

Los bikers se dirigían, a toda velocidad hacia el Paseo de Juan Casas subiendo por la calle Mayor y calle San Roque hacia la Plaza de Toros por el camino de Bujalaro, afrontando, nada más salir, la subida hacia el alto del Pendón. En cuanto el trazado comenzó a inclinarse, lo intentaba -primero tanteando a sus rivales y yéndose de ellos después en torno al kilómetro 20, después del primer avituallamiento- el, a la postre, ganador de la carrera, el biker madrileño Oscar Gamo (Bikes 101). “Intento venir cuando puedo, porque me encanta correr en Guadalajara”, señalaba ayer por la mañana. El parón en las carreras de Madrid, donde está cuajando una gran temporada, le ha permitido correr en Jadraque, y probablemente, también lo haga en Brihuega. “Mi idea hoy era la de entrenar fuerte, y acompañar a amigos como Oscar Cortes”, añadía.

El grupo de favoritos intentó seguir su estela en la subida, perfecta para las condiciones de Gamo, pero nadie asumió el reto. Después de llegar a los llanos de Villanueva de Argecilla, Gamo contó un con aire de espaldas que favoreció su aventura en solitario. Cuando la carrera se adentró por los senderos y se hizo más técnica, el madrileño, fuera del alcance visual de sus perseguidores, supo mantener la distancia. Y, sobre todo, aguantar hasta el final, puesto que la lucha por el pódium acabó recortándole las distancias a menos de un minuto al final, cuando llegó a pasar de dos. A Gamo le ha encantado el recorrido, con variedad, bajadas técnicas, pista para rodar muy deprisa… “He disfrutado un montón. Las carreras de Guadalajara no te dejan indiferente. La organización no pone tantas limitaciones como en Madrid, y, por orografía, se puede permitir el lujo de incluir sendas, saltos y otras dificultades, que enriquecen muchísimo la práctica del MTB. Las carreras de Guadalajara tienen ese punto técnico que hace las delicias de los bikers”, señalaba, antes de dar la enhorabuena a la organización. “Con pocos medios, organizan carreras muy bonitas”, terminaba. Gamo se impuso con un tiempo de 1h. 57´24”.

Precisamente su amigo Oscar Cortés (Grand Padel Team), con el que compite desde niño, ha vuelto a hacer segundo en una prueba de este año. Después de no rematar una victoria que paladeaba en Torrejón del Rey, ayer comentaba, con su desparpajo habitual, que “me tengo que ir a Toledo para ganar”, en alusión a su reciente victoria en circuito BTT de Toledo en Méntrida. Cortés, haciendo gala de su apellido, daba la enhorabuena al vencedor. “Ha sido más fuerte que nosotros. Intenté seguirle en la subida, pero llevaba un ritmo imposible para mí hoy”, reconocía.

La última gran dificultad de la prueba estaba en la subida del Ojo de Villanueva. A esa altura se hizo la última selección. Del grupo de cinco, se fueron los más fuertes: Oscar Cortés y Alejandro Gómez, a la postre tercero. “En meta, mi compañero me dejó entrar segundo”, contaba Oscar, después de bajar por el camino de los Coches y el instituto hacia la meta del Parque. “Mis sensaciones no han sido las mejores. No me he encontrado bien, de salida sobre todo. No gano nunca, pero lo intento”, terminaba. Sobre el circuito, el hoy segundo, tenía palabras de elogio, y también, como siempre, para la organización. Oscar llegó 57” más tarde que el ganador, con un tiempo de 1h. 58´21”.

Tercero fue el líder del Circuito, Alejando Gómez (Grand Padel) a dos segundos de Cortés, sin disputar el puesto. “El de Jadraque es un circuito variado, no es especialmente técnico, tampoco rodador, pero siempre muy bonito. La organización ha sabido mejorar en la última bajada que, por demasiado pronunciada, era peligrosa. Lo han suplido con un circuito que hace aún más divertido al final”, señala. Gómez contaba en meta que en el último tercio de carrera tuvieron cerca al ganador, “a unos 30 segundos”, pero “no nos hemos puesto de acuerdo en el relevo, pensando ya en guardar fuerzas para la meta”. En todo caso, el pastranero reconocía que Gamo había hecho un carrerón. “Nos ha tocado pelear por la segunda y tercera plaza”, opinaba. En su calidad de organizador, Gómez dio las gracias “al pueblo de Jadraque, a su alcalde, Héctor Gregorio, a Fernando del Río, de 1 Piñón, por su esfuerzo y acierto en la convocatoria de la prueba.

En féminas, se ha impuesto la cifontina Beatriz Martínez (Flop CMC Sapim), que sigue en racha. Este año lleva tres de cuatro victorias posibles. Solo se le escapó, precisamente, la carrera que se corrió en Cifuentes, su pueblo. En Jadraque paró el crono en 2h 25´48”, protagonizando un bonito duelo con Esther Tabernero. Las dos, primera y segunda del circuito, han rodado juntas en algún momento de la prueba. Esther llegó a su altura en el primer avituallamiento, pero, en el llano y en la última subida, Beatriz impuso su ritmo y su técnica. El siguiente capítulo de esta lucha por la victoria en la general, se vivirá en Brihuega, una carrera inédita para Beatriz, el próximo 6 de agosto.

Esther Tabernero, que inicia ahora su temporada de triatlón, lo ha pasado mal en el último tramo de la carrera por el calor y por la intensidad de los entrenos con los que prepara el Triatlón de Pálmaces. “No quería arriesgar”, afirmaba ante la llegada de uno de sus grandes objetivos de la temporada. Llegó con un tiempo de 2h 34´40”.

Tercera en meta ha sido María Nieto, del Club Triatlón Arganda. “No suelo hacer MTB. Esta ha sido la primera carrera corta que hago en mi vida, pero me ha gustado muchísimo. El recorrido, para mí que no tengo experiencia en MTB, me ha parecido muy técnico pero, al mismo tiempo, bien indicado y muy bonito, con senderos, pinares y encinares. La organización, estupenda. Me ha gustado en todos los sentidos”, decía en meta.

El alcalde de Jadraque, Héctor Gregorio, se congratulaba de que este domingo el calor haya respetado la prueba. “Para la época en la que estamos, la temperatura ha sido ideal”, decía. Los corredores le han transmitido, mayoritariamente, sus buenas sensaciones. “Si ellos, contentos, la organización, naturalmente, también. Creo que todos hemos disfrutado de una mañana fantástica de MTB en Jadraque”, señalaba.

Como otras muchas localidades de la provincia, Jadraque y sus alrededores también tienen magníficas zonas para practicar MTB. Buena prueba de ello es el trazado de la carrera Sendas del Cid, con subidas y bajadas más y menos técnicas, muchos kilómetros de senda, y “una última parte del circuito, a la entrada al pueblo, que hemos modificado para hacerla más atractiva si cabe”. Para Gregorio, el MTB es un excelente escaparate para mostrar las bondades de Jadraque, pero también de la provincia. “Los visitantes conocen el pueblo, y nuestro patrimonio, de la mano del deporte, y vuelven”, añadía.

Precisamente el parque, un gran espacio en el centro del pueblo de 30.000 metros cuadrados, verdadero oasis de frescor, acogía el final de la prueba y la gran paella con la que el Ayuntamiento ha obsequiado a los corredores, además de ofrecerles las duchas e instalaciones de la Piscina Municipal. “Los jadraqueños llevamos a gala nuestra hospitalidad, como creo que hemos vuelto a demostrar hoy”, afirmaba Gregorio.

Por último, el alcalde de Jadraque, y diputado provincial, daba las gracias a la institución organizadora. “La Diputación se supera cada año con la organización de esta prueba. Hemos dado un salto de calidad, con speaker, más publicidad y más medios. El circuito provincial cada vez tiene más prestigio, y así nos lo hacen saber los corredores”, señalaba.

Bikers y acompañantes han podido reponer fuerzas en la llegada con la gran paella en el Parque, acompañada de refresco. Apoyando a la organización han estado voluntarios de Protección Civil de Guadalajara (vehículo de rescate y vehículo sanitario), Guardia Civil, operarios del Ayuntamiento de Jadraque, voluntarios de la localidad, encabezados por el propio alcalde, que han colaborado para un perfecto desarrollo de la carrera. La coordinación del circuito le ha correspondido a Eload Team, que una vez más, ha hecho un trabajo impecable antes, durante y después de la prueba, puesto que las clasificaciones estaban en internet prácticamente en tiempo real.

Todas las categorías

En Elite, el vencedor ha sido Alejandro Gómez Martínez, con 1h 58´23”; en Máster 30, Santos Artiaga Redondo (1h 59´27”); en Máster 40, Oscar Gamo (1h 57´24”); en Máster 45, Iván Corral (2h 04´56”);); en Máster 50, Aurelio Mayoral (1h 59´53”); en Veteranos, Vicente Arriscado (2h 07´29”); en Féminas Elite, Beatriz Martínez (2h 25´48”); en féminas máster, María Jiménez (2h 57´03”); en E-Bike, Ionut Tudose (1h 55´06”).

En la general de la Ruta Corta el primero ha sido David Ortega (1h 52´54”). En infantil ha ganado Ian Ortega con 1h 57´34”. Y en cadetes se ha impuesto Miguel González Aguilar, con 1h 45´37”. El equipo ganador de la competición ha sido el Grand Padel MTB.