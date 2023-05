Ampliar Foto: EFE / Edición: Paula Andrade de EL DEBATE

BOE del 22 de mayo de 2023 : Page aprueba en Castilla La Mancha una ley que permite EXPROPIAR tierras "infrautilizadas"

En plena campaña electoral, tal y como señala el digital EL DEBATE, el BOE publicaba una norma que recuerda a los tiempos de la II República

sábado 27 de mayo de 2023 , 11:14h

El 22 de mayo de 2023 el BOE publicó la Ley de Agricultura Familiar y Acceso a la Tierra en Castilla-La Mancha.



Tal y como señala EL DEBATE en su edición digital, la polémica estaba servida desde el pasado mes de febrero cuando los agricultores y la oposición al presidente Emiliano García-Page pusieron el grito en cielo porque abría la puerta a la expropiación y a la redistribución de tierras.



La idea de esta ley es recopilar los terrenos en desuso o «infrautilizados» para «conectar oferta con demanda». A la vista del texto, y teniendo en cuenta el entendimiento actual entre el PSOE y la izquierda más radical (Podemos y Sumar), los agricultores están intranquilos.



ASAJA avisa sobre el artículo 29 de esta ley una vez que ya está sancionada por el Rey y publicada en el BOE.



Ese artículo se titula Declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra y se divide en cinco puntos. En el primero ya comenta que «la Consejería podrá acordar respecto a una parcela o finca rústica la declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra, por su infrautilización».



En el segundo punto va más allá y explica que «se considerará incumplida la función social del uso de la tierra, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, si una parcela o finca rústica ha permanecido en el inventario del suelo infrautilizado previsto en el artículo 27.5 y 6 de esta ley durante dos años consecutivos».



Además, explica que «podrá afectar al derecho de propiedad de la parcela o finca rústica afectada, o sólo al usufructo de esta».



Los artículos 29.3 y 29.4 son los más explícitos: «La declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra podrá afectar al derecho de propiedad de la parcela o finca rústica afectada, o sólo al usufructo de la misma», señala en primer lugar. «La declaración prevista en el apartado anterior conllevará, previa tramitación del expediente correspondiente, la cesión temporal de uso al Banco de Tierras, por un plazo no inferior a diez años ni superior a veinticinco, de la parcela o parcelas en las que se produce dicha situación».



Merino: “Page expropiará las tierras a los agricultores que no las cultiven durante dos años al más puro estilo bolivariano”.-



La portavoz del Grupo Popular en las Cortes Regionales, Lola Merino, ha denunciado que “Page expropiará las tierras a los agricultores que no las cultiven durante dos años”.



Esto es lo aprobado por el Gobierno de Page en el último pleno de las Cortes de esta legislatura que se celebró el pasado jueves, según ha expuesto Merino en rueda de prensa de Ciudad Real, donde con el voto en contra del PP, el Gobierno socialista de la región aprobó la Ley de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra, que recoge, que aquellas fincas o tierras que no cumplan su función social, es decir que no se cultiven durante dos años, el gobierno las expropiará para pasar a formar parte de un Banco de Tierras, que tras la expropiación forzosa, dará las tierras a quienes no tengan, principalmente mujeres y jóvenes y les otorgará el usufructo, es decir, el uso y disfrute de las tierras durante 25 años.



“Esto significará ha denunciado la parlamentaria popular, que el propietario seguirá pagando los impuestos durante 25 años, mientras otra persona tiene el uso y disfrute de las mismas”, señalando al respecto que “si Page quiere que los jóvenes y las mujeres trabajen las tierras, lo que tiene que hacer es pagarles los 45 millones de euros que debe a los agricultores desde hace 3 años”.



Lola Merino ha asegurado que “la Ley de acceso a la Tierra aprobada por Page, es un atentado contra la propiedad privada de los agricultores al más puro estilo bolivariano, una expropiación y una ocupación ilegal de tierras” y se pregunta “quién es Page para decir sobre la propiedad privada de los agricultores , para decidir expropiar sus tierras y para decidir que si no la cultivan en dos años ejecutará la expropiación forzosa”.



Por ello ha asegurado con rotundidad que “esta ley será derogada por Paco Núñez cuando sea elegido presidente el 28 de mayo”.



Durante 2 legislaturas los ataques de Page a los agricultores, ganaderos y cazadores han sido constantes



La portavoz del PP en las Cortes de CLM, ha lamentado que “durante las dos legislaturas de Page como presidente, sus ataques a los agricultores, ganaderos y cazadores ha sido una constante”.



Así, ha recordado, que “Page no ha regularizado ni un solo pozo de explotaciones prioritarias de los 1.600 prometidos, ha recortado las dotaciones de riego, los derechos del agua, ha sellado pozos y ha impuesto sanciones millonarias a los regantes”.



“También, ha aprobado una ley anticaza, con el apoyo de Podemos, y el voto en contra de todas las organizaciones de cazadores, una Ley de Agua que no aporta ni una sola gota y lo único que traía era un impuesto al consumo del agua con el que pretendía recaudar 70 millones de euros y ha dado el visto bueno a los Planes de cuenca de todos los ríos de la región que suponen el recorte de 615 hectómetros cúbicos anuales”.



Lola Merino ha recordado igualmente que “Castilla-La Mancha es la única Comunidad Autónoma donde existe una moratoria por la que se prohíben las explotaciones de porcino hasta el 31 de diciembre de 2024, que Page incluyó las mismas consignas que el ministro Garzón en contra del consumo de carne y que su gestión en la viruela ovina es un desastre absoluto que ya ha supuesto el sacrificio de 50.000 animales”.



Por último, ha señalado que “Page aún no ha aclarado si es verdadera o falsa la presunta trama de corrupción en la gestión del agua denunciada por más de 3.000 agricultores de CLM que habrá supuesto la malversación de 1.200 millones de euros de fondos europeos, estatales y autonómicos”.