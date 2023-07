LA CHAPUZA DE CORREOS : Vox pide a la Junta Electoral que solicite a Correos información sobre las entregas del voto por correo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 15 de julio de 2023 , 07:24h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Ante el caos generado por los retrasos en la entrega y gestión del voto por correo que se ha generado en España y que tiene preocupada a la ciudadanía ante las elecciones del próximo 23J, Vox ha decidido tomar la iniciativa y pedir aclaraciones al respecto. La formación que preside Santiago Abascal ha registrado una petición formal ante la Junta Electoral Central (JEC) en la que se pide a la empresa pública un informe sobre la documentación electoral relacionada con el voto por correo para las elecciones.



Vox ha explicado al respecto de este movimiento que se hace después de que Comisiones Obreras llegase a alertar de «la extraordinaria avalancha de peticiones de voto por correo y de la lentitud con la que se está procediendo ello», según ha informado el partido en un comunicado. Hace dos escasos días, el secretario general del sector postal de CCOO, Regino Martín, destapó en OKDIARIO el caos, explicando que «el Gobierno no quiere que la gente vote».



En concreto, Vox pide a la Junta Electoral que Correos facilite «un informe en el que se pueda encontrar el estado por códigos postales de los envíos de la documentación electoral relativa al voto por correo; y las fechas previstas de entrega de la documentación electoral relativa al voto por correo de aquellos códigos postales que no hayan sido entregados a fecha de hoy, 14 de julio».



Por último, Vox ha solicitado, en su caso, si existiera la mínima posibilidad de que parte de los envíos no pudieran efectuarse, que explique «qué medidas extraordinarias contempla Correos para cumplir con los plazos establecidos».



El presidente de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, se mostró «extraordinariamente preocupado» por el voto por correo. «Exigimos todos los medios para Correos, todo el apoyo para los trabajadores de Correos y que, de ninguna manera, ni un solo voto de los españoles se quede en una saca de correos, sino que lleguen todos a la urna. Es la única manera de tener un resultado democrático», puntualizó en Valencia.



La denuncia de CCOO



«Están engañando a los ciudadanos con las cifras, hay más de dos millones de votos sin repartir, creemos que no quieren que la gente vote», explicó en OKDIARIO Regino Martín, responsable del sector postal de CCOO en una entrevista con este periódico. Y no le falta razón, puesto que la amplia mayoría de votantes que optó por esta modalidad aún no ha recibido las papeletas en su domicilio. Es importante reseñar que muchos de ellos ya se encuentran de vacaciones, por lo que no podrán finalmente llevar su papeleta a las oficinas postales.