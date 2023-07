CHAPUZA del exjefe de gabinete de Sánchez, presidente de Correos : CCOO denuncia que faltan por entregar 300.000 votos por correo a seis días de las elecciones

lunes 17 de julio de 2023 , 19:44h

Comisiones Obreras (CCOO) calcula que aún están dentro del circuito postal aproximadamente 300.000 documentaciones electorales de voto por correo y estima que se entregarán a lo largo de este lunes y el martes. Fuentes de Correos han explicado que tienen de plazo hasta el próximo miércoles, día 19, para entregar las papeletas a los votantes. En el caso de que los destinatarios no estén ese día en el domicilio que han designado, pueden acudir el día 20 a Correos con el aviso, donde recibirán las papeletas y podrán votar. Precisamente es ese día 20 el fin del plazo para depositar el voto.



Esta situación de atasco en la entrega de los votos por correo ha venido siendo denunciada tanto por el sindicato como por partidos políticos de la oposición. Sobre todo, por el PP, que critica la falta de previsión de la empresa estatal a la hora de preparar el dispositivo especial para los comicios generales, ya que era previsible que las cifras de solicitudes se dispararan en verano.



El presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmó la semana pasada que la dirección de Correos "no había estado a la altura" en estos comicios. En una entrevista a 20minutos publicada este lunes, el presidente popular ha recalcado que el voto "no es un objeto postal, sino un derecho constitucional", y ante la ardua tarea de tramitar todos los votos solicitados por parte de Correos, ha afirmado que no lo van a tener fácil, pero es "imprescindible" que lleguen todos.



Correos publicó la semana pasada los datos de las solicitudes de voto por correo para estas elecciones generales del 23 de julio, que ascendían a 2,6 millones, una cifra récord que no se había dado antes en democracia y motivada por la convocatoria en plena época estival, con millones de españoles en plenas vacaciones de verano. El pasado viernes, quedaban por entregar unas 737.000 documentaciones electorales y tras un fin de semana en que el personal de Correos y las oficinas de la empresa pública han seguido trabajando a destajo, CCOO ha cifrado este lunes en unos 300.000 los sufragios aún pendientes de entrega.



Fuentes del sindicato han explicado a este periódico que este martes a mediodía tienen prevista una reunión con la dirección de Correos para valorar el desarrollo del proceso de sufragio por vía postal en la que se darán a conocer los datos actualizados de entrega a un día de que termine el plazo de recepción.



La Oficina del Censo disponía de plazo hasta el pasado domingo, 16 de julio, para enviar a Correos toda la documentación electoral -incluidas las papeletas- para repartir. De esta manera, los carteros de la empresa estatal tienen hasta este miércoles para entregar esta documentación electoral, según fuentes de Correos consultadas por Europa Press. Los repartidores intentan entregar personalmente al votante hasta un máximo de dos veces la documentación. Tras ello, dejan un aviso de llegada para su recogida en la oficina postal correspondiente, explican desde la empresa estatal.



Una vez recibida esta documentación, el elector que haya elegido esta modalidad de voto dispone de plazo hasta ese jueves 20 de julio -aunque Correos, a día de hoy, no descarta ampliarlo- para depositar la documentación en cualquier oficina. Allí, los trabajadores de Correos exigirán al votante que se identifique con el DNI o con un documento análogo.



Correos anunció el viernes, tras finalizar el plazo para solicitar el voto por correo, que la cifra de solicitudes de sufragio por vía postal alcanzó máximos históricos con 2,6 millones de peticiones. Por comparar con otras fechas electorales, las generales de abril de 2019 acumularon un total de 1.346.995, mientras que en las de junio de 2016 la cifra ascendió a 1.453.446. Hasta ahora, estas últimas eran las que ostentaban el récord de voto por correo.



Vox pide a la Junta Electoral que solicite a Correos información sobre las entregas del voto por correo.-



nte el caos generado por los retrasos en la entrega y gestión del voto por correo que se ha generado en España y que tiene preocupada a la ciudadanía ante las elecciones del próximo 23J, Vox ha decidido tomar la iniciativa y pedir aclaraciones al respecto. La formación que preside Santiago Abascal ha registrado una petición formal ante la Junta Electoral Central (JEC) en la que se pide a la empresa pública un informe sobre la documentación electoral relacionada con el voto por correo para las elecciones.



Vox ha explicado al respecto de este movimiento que se hace después de que Comisiones Obreras llegase a alertar de «la extraordinaria avalancha de peticiones de voto por correo y de la lentitud con la que se está procediendo ello», según ha informado el partido en un comunicado. Hace dos escasos días, el secretario general del sector postal de CCOO, Regino Martín, destapó en OKDIARIO el caos, explicando que «el Gobierno no quiere que la gente vote».



En concreto, Vox pide a la Junta Electoral que Correos facilite «un informe en el que se pueda encontrar el estado por códigos postales de los envíos de la documentación electoral relativa al voto por correo; y las fechas previstas de entrega de la documentación electoral relativa al voto por correo de aquellos códigos postales que no hayan sido entregados a fecha de hoy, 14 de julio».



Por último, Vox ha solicitado, en su caso, si existiera la mínima posibilidad de que parte de los envíos no pudieran efectuarse, que explique «qué medidas extraordinarias contempla Correos para cumplir con los plazos establecidos».



El presidente de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, se mostró «extraordinariamente preocupado» por el voto por correo. «Exigimos todos los medios para Correos, todo el apoyo para los trabajadores de Correos y que, de ninguna manera, ni un solo voto de los españoles se quede en una saca de correos, sino que lleguen todos a la urna. Es la única manera de tener un resultado democrático», puntualizó en Valencia.