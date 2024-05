Asenjo exige a Page que abandone “los teatros y paripés” se centre en su tierra y deje de utilizar la Junta para simular rencillas con Sánchez al que apoya con hechos

Recuerda que Page dejó claro que solo confronta a Sánchez de boquilla porque, a la hora de la verdad, cuando el líder del PSOE anunció que se iba, Page se fue a Ferraz a suplicarle que siguiese como presidente

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 04 de mayo de 2024 , 13:29h

La diputada autonómica por la provincia de Guadalajara del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Itziar Asenjo, ha exigido este sábado al presidente regional, Emiliano García-Page, que abandone “los teatros y paripés”, se centre en gobernar su tierra y deje de utilizar la Junta de Comunidades como una herramienta para simular rencillas con Pedro Sánchez, al que apoya con hechos, como ya demostró el pasado fin de semana en Ferraz.



De esta forma se ha expresado Asenjo en declaraciones a los medios de comunicación, recordando que Page “dio la estocada final” a su actitud teatral ante Sánchez cuando se plantó en Ferraz a apoyar con hechos al presidente del gobierno durante su periodo de reflexión de cinco días en los que tuvo secuestrado y paralizado al país esperando a una decisión personal.



Pero la diputada ha lamentado que ayer mismo Page volviese a la interpretación y al sainete tras el anuncio del ministro de Cultura de acabar con los Premios Nacionales de Tauromaquia. Ante esto, Asenjo ha lamentado que Page haga el ridículo al anunciar unos premios que ya existían en 2013 en la región y a los que abandonó, al igual que la Mesa de la Tauromaquia o la celebración del Congreso Nacional de Tauromaquia, que también tuvo lugar en Castilla-La Mancha. Por ello, la diputada popular no entiende la actitud de un Page que abandonó todas esas iniciativas cuando llegó al gobierno.



En palabras de Itziar Asenjo, parece que Page no ha tenido tiempo en nueve años de recuperar importantes iniciativas de reconocimiento y apoyo al mundo taurino, y solo se ha acordado cuando lo ha querido utilizar para confrontar al gobierno nacional y conseguir unos titulares de prensa, por lo que ha calificado el asunto como “un nuevo teatro” de Page que solo responde a intereses electoralistas y muy poco al apoyo a la afición taurina.



Por todo ello, la diputada autonómica de los populares ha afirmado que “basta ya de tomar el pelo a los castellanomanchegos” y de coartar sus libertades, y ha establecido una similitud entre la forma de actuar del gobierno de Sánchez a nivel nacional y el PSOE regional, con Page a la cabeza, que se encarga de prohibir que en las Cortes se debata sobre los temas que no le resultan cómodos.



Así, ha recordado como el pasado jueves, el PSOE de Page y de Bellido evitaba que se leyese una declaración institucional en el parlamento autonómico, a propuesta del GPP, en la que se ponía en valor la constitución y sus valores, además de la separación de poderes, la libertad de prensa y la independencia judicial. El PSOE echó balones fuera, no la llevó al pleno y demostró la falta de voluntad de debatir sobre asuntos importantes y que interesan a los castellanomanchegos como son los valores constitucionales.



Además, Asenjo a pedido a Page que se deje de interpretaciones, que deje su obsesión por la política nacional y que se centre en gestionar la región teniendo en cuenta iniciativas como las que propone el PP-CLM semana tras semana. Iniciativas como reclamar una financiación justa para la región, algo que no hace Page. Incluso ha recordado que, lo que sí hace es reclamar a los ayuntamientos que cobren un impuesto al agua injusto como es el canon del agua.