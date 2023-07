Feijóo anuncia las 365 medidas que aplicará si llega a la Moncloa

martes 04 de julio de 2023 , 19:26h

El Partido Popular ha presentado en Madrid su programa electoral de cara a las elecciones generales. Alberto Núñez Feijóo ha repasado las principales medidas que tomará si llega a la presidencia del Gobierno: Descolonizar las institiuciones, derogar las leyes que se han demostrado erróneas y tratar de llegar a grandes pactos de Estado con todos los partidos, incluso con el PSOE "anterior a Sánchez",



En la presentación del programa del PP para la próxima cita con las urnas en el auditorio de la Casa de América, el lider del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que quiere que en España gobierne el partido que gana las elecciones frente a Sánchez que, ha dicho, "pretende ser el primer presidente de España que gana perdiendo".



Por el contrario, Núñez Feijóo, ha asegurado que, si consigue ganar las elecciones el próximo 23 de julio, pedirá al PSOE que le dejen gobernar. "Llamaré al líder del PSOE, sea quien sea, para que me deje gobernar y, si no lo hace, llamaré a todos y cada uno de sus barones para que le convenzan". Feijóo ha asegurado que tratará de encontrarse con "el PSOE que fue, con el que el sanchismo ha anulado" y confía que regrese "con el sentido de Estado y la capacidad de llegar a acuerdos" que considera que el país necesita.



Al acto de presentación del programa electoral del PP, 'Un proyecto al servicio de un gran país', que recoge un total de 365 medidas en el Palacio de Linares han asistido el exministro Marcelino Oreja, el embajador Javier Rupérez, la exministra Fátima Báñez, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, así como la cúpula del PP y numerosos parlamentarios del Grupo Popular.



Feijóo ha asegurado que el programa del Partido Popular es "un contrato con los españoles". "Nuestros compromisos están aquí, escritos, y se entregan a todos los ciudadanos para que juzguen lo que queremos hacer si ellos quieren y que nos juzguen si lo hemos hecho", ha proclamado.



El líder del PP ha señalado que si gobierna llevará a cabo "un profundo ejercicio de reconstrucción de la unidad nacional" porque su objetivo es "pasar página de esta etapa, recuperar el sosiego y dejar atrás los líos, los sobresaltos y las divisiones". "Quiero que los grandes retos de Estado lleven a grandes reformas de Estado y se conviertan en grandes pactos de Estado", ha apostillado.



LOS RETOS QUE TIENE ESPAÑA POR DELANTE

A renglón seguido, ha relatado los desafíos que tiene por delante España: "Blindar la Sanidad pública, alcanzar un pacto estable por la educación, aprovechar con eficacia los fondos europeos, mejorar la productividad de la economía, responder a la tragedia demográfica y al reto de la conciliación, velar por el medio ambiente, garantizar una política de agua y que los jóvenes no vivan peor que sus padres"



Feijóo ha indicado que ser presidente del Gobierno "no consiste en servirse de las instituciones" como, a su entender, ha ocurrido esta legislatura, "sino en servir desde ellas a los españoles". Por eso, ha garantizado que si gana "se liberará del sanchismo a todas y cada una de las instituciones que se han colonizado" porque las instituciones "son de todos" y hay que "volver a prestigiarlas".



"No habrá un Tezanos en mi Gobierno y su cese será el primero en el Consejo de Ministros", ha prometido el jefe de la oposición. Los 'populares' han censurado duramente en los últimos meses la actuación del actual director del CIS con sus encuestas por considerar que está al servicio del PSOE y de Pedro Sánchez.



Además, ha avanzado que desvelará las razones "no explicadas" del giro en el Sáhara.



LOS ESPAÑOLES TIENEN DERECHO A SABER EL POR QUE DEL GIRO DEL SAHARA



En política exterior, Feijóo ha señalado que comparecerá en las primeras semanas de su Gobierno para exponer la situación y los objetivos de lo que reste de la Presidencia de la Unión Europea, al tiempo que informará regularmente al Congreso sobre el papel y las prioridades de España en el orden internacional, especialmente mientras se prolongue la situación de la guerra de Ucrania.



Además, se ha comprometido a desvelar en la medida de sus posibilidades "las razones no explicadas sobre el giro en la cuestión del Sáhara". "Los españoles tienen todo el derecho a saber para qué y por qué se tomó esa decisión", ha enfatizado.



En su intervención, Feijóo también ha pedido "transparencia en el gasto público". "Los viajes que los españoles pagan con sus impuestos serán públicos y jamás se usarán los aviones del Estado para actos personales o de partido", ha enfatizado.



Además, el presidente del Partido Popular ha prometido "independencia judicial blindada legalmente" como una de las medidas del PP para sus cien primeros días, así como la mayor oferta pública de jueces y fiscales.



EL ESTADO "NO ES NEGOCIABLE"



Asimismo, Feijóo ha indicado que el Estado "no es negociable" y ha reiterado que si gana recuperará el delito de sedición en el Código Penal, tipificará el referéndum ilegal y aumentará las penas por malversación.



España -ha asegurado- no merece la maldad, la mentira y la manipulación que ofrece el "sanchismo", al que considera un "poder declinante" que solo sabe señalar a "enemigos imaginarios" y decir que lo contrario a sí mismo es el "caos".



También le pedirá a quien lidere el socialismo "después de caída del sanchismo" a que le ayude a "retirar poder" a Bildu y al independentismo, al igual que el PP ha hecho allí donde ha tenido votos suficientes para ello y "a cambio de nada", como en Guipúzcoa, Vitoria o Barcelona. "La capacidad de decisión de Bildu se acaba con Sánchez", ha afirmado.



Feijóo también ha prometido "un nuevo impulso" al Estado del Bienestar y ha indicado que la clase media es "la gran olvidada" de esta legislatura, acusando al Gobierno de haberse "olvidado de las PYMES y de los autónomos" por estar preocupados en "ir contra las grandes empresas".