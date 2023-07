Nueva edición del 'Finde Joven' de Pareja

miércoles 12 de julio de 2023 , 18:03h

Como cada año, la localidad ribereña organiza un fin de semana plenamente deportivo, con actividades de ocio saludable aptas para todas las edades, entre las que destacan los campeonatos de pádel, fútbol sala, natación, frontenis, el torneo de mus y el bingo para los mayores. El sábado por la noche, habrá verbena y un bingo popular.



Y, el domingo, en este mismo fin de semana, se va a disputar, en el azud de Pareja, la II Edición



El deporte y el ocio bien entendidos van a ser los protagonistas del próximo fin de semana en Pareja, en una nueva edición del “Finde Joven”.



Con esta iniciativa del Ayuntamiento de Pareja dinamiza el verano con la programación de diversas actividades deportivas y lúdicas, que cada vez van ampliando más sus actividades, dirigidas a parejanos de todas las edades, que disfrutan de sus vacaciones estivales en el pueblo, pero también a deportistas que se animen a participar, provenientes de localidades cercanas.



Durante la noche del viernes y a lo largo de todo el sábado, los participantes podrán competir en los habituales campeonatos de distintas disciplinas deportivas como pádel, fútbol sala, natación o frontenis, que en los años sucesivos han ido mejorando y ampliando los escenarios en los que se disputan.



También habrá actividades lúdicas, talleres y juegos infantiles destinados a los más pequeños, y, para los aficionados a las cartas, el torneo de mus, además del habitual bingo de los viernes. Para cerrar el intenso fin de semana, en la medianoche del sábado, todo aquel que se acerque hasta la plaza de la villa, podrá bailar al ritmo del Trío Eclipse, en un primer pase, y, a partir de la 1 de la madrugada, con la Orquesta The Smile.



En las diferentes instalaciones deportivas de la localidad, se disputarán campeonatos de pádel, en modalidad infantil y adultos, de fútbol sala, en las mismas categorías y un campeonato de frontenis para adultos. Además, en la piscina municipal de Pareja, se celebrará la XXIV Edición del Campeonato Interpueblos de Natación, competición por edades en la que se entregará un obsequio a todos los participantes y premios para los ganadores. La entrega de trofeos de las distintas competiciones tendrá lugar en la Plaza de la Constitución, a partir de las 23:30 horas de la noche del sábado.



Dentro del programa de actividades, también se incluye la Procesión Marinera en honor a la Virgen del Carmen que transcurrirá por el embalse de Entrepeñas. A partir de las 19 horas, se concentrarán los barcos en el Cuerno del Rinoceronte, para realizar una travesía hasta el Club Náutico Castilla. La Santa Misa se celebrará, a las 20:30 horas, en la Ermita de la Virgen del Carmen de la Urbanización Las Anclas.



II Regata de Pareja de Piragüismo



Y para redondear el Finde Joven, se va a disputar en el Azud de Pareja, la II Regata de Pareja de Piragüismo, Campeonato Interterritorial de Castilla-La Mancha (5.000 metros). Será el domingo, 16 de julio, entre las 9 y las 14:30 horas. La competición la organiza el Club Deportivo de Piragüismo Los Gancheros del Tajo Vivo y la Federación Castellano-Manchega de Piragüismo, con la colaboración del Ayuntamiento de Pareja, y de la JCCM desde la dirección general de Juventud y Deportes, con el patrocinio de un buen número de empresas locales.



La competición se va a disputar en modalidad K1 (femenino y masculino), C1 (femenino y masculino) ambas en diferentes tramos por edades. VER BASES COMPETICIÓN En esta segunda edición, la organización ha añadido categorías, para aumentar la participación, pero también para promover el deporte del piragüismo en la edad escolar. “Hay muchas competiciones en el calendario nacional a partir de juvenil, pero no tantas para los más pequeños”, apunta Wouter Van Welij, presidente del Club organizador. Además, la competición también incluye la categoría paralímpica, para deportistas con diversidad funcional, chicas y chicos.



La gran ventaja de esta competición es que el azud es un escenario perfecto para los espectadores que quieran seguir la competición. Pueden hacerlo desde todos los ángulos, en el carril bici, por ejemplo.



Se espera la llegada de participantes de ocho comunidades autónomas y de 14 árbitros de la Federación Manchega. “Pretendemos repetirla cada año en un momento preciso del calendario, y convertirla en un referente a nivel nacional”, señala Van Welij. Un empeño en el que el club cuenta con el Ayuntamiento de Pareja. “Lo tenemos todo para convertir a Pareja en un gran centro de entrenamiento de deportes acuáticos”, señala en este sentido Javier del Río, alcalde de



Pareja. No en vano, en las tres últimas olimpiadas, el piragüismo es el deporte que más medallas ha dado a España, y en la historia olímpica, el segundo, sólo después de la Vela, con estrellas como Saúl Cravioto o David Cal.



El “Finde Joven” se ha convertido ya en un clásico en el periodo estival de Pareja. Con las diversas actividades que ha preparado el gobierno local, en colaboración con la Diputación de Guadalajara, se trata de incentivar la práctica del deporte en el municipio durante todo el año, además de ofrecer una alternativa de ocio saludable a los numerosos veraneantes que pasan el estío en la villa y en localidades vecinas.



PROGRAMA “FINDE JOVEN”



VIERNES, 14 DE JULIO



20:30h: Campeonato de PADEL (Infantil).



21:00h: Campeonato de FÚTBOL-SALA (Adultos). En el Frontón multiusos.



21:30h: Campeonato de MUS. En la Piscina Municipal. Todas las parejas que quieran participar deberán estar en la piscina municipal a las 21:15h. Si a las 21:30h sólo hubiese un miembro de la pareja, dicha pareja quedará fuera del

campeonato.



22:00h: “TALLERES INFANTILES DE VERANO”. Con diferentes talleres y juegos infantiles. En la piscina municipal.



22:30h: BINGO en la Piscina Municipal.



SÁBADO, 15 DE JULIO



08:30h: Campeonato de PADEL (Adultos).



09:30h: Campeonato de Frontenis (Adultos). En el frontón multiusos.



11:15h: Campeonato de FÚTBOL-SALA (Infantil). En el frontón multiusos.



18:30h: XXIV EDICIÓN DEL CAMPEONATO INTERPUEBLOS DE NATACIÓN, en la Piscina Municipal. Competición de natación por edades con obsequio para todos los participantes y premio para los ganadores.



19:00h: Procesión marinera con la imagen de Ntra. Sra. la Virgen del Carmen en aguas del embalse de Entrepeñas.



20:30h: Santa Misa en la ermita de la Virgen del Carmen de la Urbanización Las Anclas



22:00h: Actuación del Trío Eclipse en la Plaza.



23:30h: ENTREGA DE TROFEOS de las distintas Competiciones en la Plaza.



01:00h: Verbena amenizada por la orquesta “The Smile”.