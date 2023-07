Las temperaturas estarán este domingo en Atienza entre 15°C y 31°C, el cielo estará cubierto de nubes, el viento será moderado con una velocidad de 22 km/h y de dirección suroeste

Foto : EDUARDO BONILLA

Ambiente soleado con 19ºC de mínima y 35ºC de máxima este domingo en Guadalajara

La temperatura mínima será este domingo en Guadalajara de 19°C y la máxima de 35ºC. El cielo estará cubierto de nubes, el viento será flojo de unos 18 km/h y dirección suroeste

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 09 de julio de 2023 , 06:54h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo, en Castilla-La Mancha, cielos despejados, con algún intervalo de nubosidad de evolución diurna sin descartar alguna tormenta ocasional en el tercio oriental. No se descarta calima en altura.



Temperaturas mínimas con pocos cambios en el centro y ascenso en general ligero en el resto; máximas en ascenso, rebasándose los 37 grados en buena parte de La Mancha, Valle del Guadiana y Serranía de Cuenca. El viento será flojo variable, que durante las horas centrales del día tenderá a oeste y suroeste.



Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 38ºC en Albacete, entre 22 y 38ºC en Ciudad Real, entre 18 y 35ºC en Cuenca, entre 19 y 35ºC en Guadalajara y entre 20 y 37ºC en Toledo.



Veinte provincias españolas en ALERTA este domingo por ALTAS TEMPERATURAS.-



Casi una veintena de provincias de ocho comunidades autónomas estarán este domingo, 9 de julio, en riesgo (amarillo) o riesgo importante (naranja) por altas temperaturas, con máximas de 42ºC, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que también ha informado de que el lunes día 10 arrancará una nueva ola de calor que afectará principalmente a la mitad sur peninsular.



En concreto, este domingo el calor pondrá en aviso naranja a Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla, mientras activará la alerta amarilla en Cádiz, Málaga, Huesca, Teruel, Zaragoza, Mallorca (Baleares), Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Lleida, Madrid, Murcia y Valencia.



En general, las temperaturas máximas bajarán, incluso localmente notable, en el Cantábrico y en el entorno de la costa del Sol, y aumentarán en el resto, al tiempo que las mínimas descenderán en el tercio noroeste peninsular y subirán en el resto.



Así, este domingo se espera superar los 35ºC en amplias zonas de la mitad sur peninsular, depresiones del nordeste y en Baleares, así como rebasar los 40ºC en áreas del interior de Andalucía. Las mínimas, por su parte, no bajarán de los 20ºC en la mitad sureste peninsular y Baleares, manteniéndose cercanas a los 25ºC en litorales.



En los cielos, los restos de un frente dejarán un predominio de nubosidad en el área cantábrica con precipitaciones, en general débiles, tendiendo a menos. También se prevén intervalos nubosos en el alto Ebro y Galicia con probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa en la mitad noroeste de esta Comunidad, y tendiendo en general a poco nuboso.



En el tercio este peninsular y en Baleares se esperan cielos poco nuboso o con intervalos de nubes medias y altas, y por la tarde intervalos de nubes de evolución en zonas del interior, sin descartar alguna tormenta seca, que podría ir acompañada de algún chubasco ocasional en el Pirineo, sierras del sureste e Ibérica oriental.



Asimismo, predominarán los cielos poco nubosos o despejados en el resto del país, salvo intervalos nubosos en el norte de las islas Canarias, donde tampoco se descarta alguna lluvia débil y dispersa.



La AEMET también ha avisado de que hay probabilidad de la presencia de bancos de niebla matinales en zonas altas del norte y noroeste peninsular, así como en el bajo Ebro y Baleares. Igualmente, calima en el extremo sureste peninsular y en Baleares, que también se podría extender a otras zonas de la mitad sureste peninsular.



El viento se espera de alisio en Canarias y del suroeste en el noroeste de Galicia, mientras en el resto en general será flojo, amainando el poniente para entrar el levante en el Estrecho, y con régimen de brisas en los litorales. También predominarán las componentes este y sur en la vertiente mediterránea y Baleares, la norte en la cantábrica, y la oeste en la atlántica.



NUEVA OLA DE CALOR

Tras esta jornada, este lunes, 10 de julio, comenzará una nueva ola de calor que afectará principalmente a la mitad sur peninsular y durará al menos hasta el miércoles 12, tal y como ha avanzado la AEMET.



Una dorsal situada al este de la Península, en el entorno de Túnez, está induciendo un flujo de componente sur en la mitad oriental peninsular y Baleares, que ya está introduciendo una masa de aire, de origen sahariano, muy cálido y seco, con probable polvo en suspensión y que está favoreciendo un aumento de las temperaturas.



En los próximos días, se espera que el movimiento de esta dorsal hacia el oeste acerque la masa de aire muy cálido a buena parte de la Península, salvo al noroeste y norte, lo que, unido a la estabilidad y a la alta insolación propia de la época, dará lugar muy probablemente a este episodio de ola de calor.



Las temperaturas subirán durante este lunes claramente en buena parte de la Península y Baleares. Así, se prevén unos valores de temperaturas máximas por encima de lo normal de forma generalizada, superándose los 38ºC en amplias zonas del interior peninsular y de Mallorca y los 40ºC en áreas del interior de la mitad sur peninsular e incluso alcanzando los 44ºC en puntos del valle del Guadalquivir.



Ya el martes, las temperaturas se mantendrán muy altas, aunque con algunos cambios. De este modo, la intensificación del viento del oeste y suroeste provocará un nuevo ascenso en el levante peninsular y valle del Ebro, donde al igual que en Mallorca podrán alcanzarse los 40-42ºC, y, por el contrario, se verán descensos en el oeste y norte peninsular. Por otro lado, en el valle del Guadalquivir continuarán las temperaturas muy elevadas, superándose los 42ºC.



De este modo, este lunes y martes son los días álgidos de este episodio de calor, mientras el miércoles 12 es probable ya un refrescamiento en la mitad norte y centro peninsular, principalmente en el valle del Ebro, así como en Baleares, pero no en el tercio sur donde las temperaturas continuarán muy altas.



NOCHES TROPICALES

Las temperaturas mínimas también serán muy elevadas durante el episodio, con noches tropicales, por encima de 20ºC, e incluso localmente por encima de 25ºC, en la mitad suroriental peninsular, especialmente en el tercio sureste, y en Baleares.



La AEMET ha precisado que en estos momentos no es posible establecer con certeza el fin de este episodio de ola de calor, si bien ha indicado que la tendencia es que continúen los descensos térmicos, aunque todavía durante varios días más, las temperaturas estarán por encima de los valores habituales en zonas de la mitad sur peninsular y Baleares.



En cuanto a Canarias, ha señalado que es probable que la masa de aire sahariana afecte también al archipiélago a partir del lunes o martes, dando lugar a un episodio de temperaturas altas que aún es pronto para determinar si conforma o no una ola de calor.