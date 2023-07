Las temperaturas estarán este sábado en Atienza entre 10°C y 27°C, el cielo estará parcialmente nuboso, el viento será moderado con una velocidad de 21 km/h y de dirección nordeste

Cielos soleados con 16ºC de mínima y 33ºC de máxima este sábado en Guadalajara

La temperatura mínima será este sábado en Guadalajara de 16°C y la máxima de 33ºC. El cielo estará parcialmente nuboso, el viento será moderado con una velocidad de 20 km/h y de dirección nordeste

sábado 01 de julio de 2023 , 07:08h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado, en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas en el sureste al principio, acompañadas de brumas y bancos de niebla en zonas altas de las sierras de Segura y Alcaraz.



Algunas de nubes de evolución en la mitad oriental durante las horas centrales, sobre todo en zonas de montaña donde no se descarta alguna precipitación débil y dispersa.



Las temperaturas mínimas continuarán con pocos cambios predominando los descensos en el sureste. Las temperaturas máximas irán en aumento en la mitad norte y con pocos cambios en el resto. Los vientos soplarán flojos, variables en el sureste y de norte y nordeste en el resto.



Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 32ºC en Albacete, entre 19 y 33ºC en Ciudad Real, entre 15 y 31ºC en Cuenca, entre 16 y 33ºC en Guadalajara y entre 19 y 34ºC en Toledo.



La inestabilidad, las lluvias y las tormentas vuelven este fin de semana a España y las temperaturas bajarán a valores normales.-



El fin de la ola de calor ha llegado este viernes en el que se espera una vuelta de la inestabilidad, que dejará cielos nubosos o con intervalos nubosos en el tercio norte y en el tercio este, donde se esperan lluvias y tormentas, así como un descenso generalizado de las temperaturas, que se mantendrán hasta finales de la próxima semana en valores más acordes a los primeros días de julio, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



El portavoz de la AEMET espera que este fin de semana en el Cantábrico y los Pirineos occidentales predominen las nubes bajas y las precipitaciones débiles. En concreto, este viernes habrá chubascos y tormentas localmente fuertes en el este de Cataluña y Baleares.



El domingo crecerá la inestabilidad, con nubosidad de evolución en el interior peninsular y en Mallorca, y probables chubascos y tormentas, más intensas en los entornos del sistema Central y sur del Ibérico.



Mientras tanto, en el fin de semana seguirán los cielos poco nubosos en el suroeste peninsular. Respecto a las temperaturas, la AEMET espera un descenso casi generalizado este viernes, sobre todo en el centro y noreste peninsular, aunque volverán a subir el sábado cuando se alcanzarán los 36 o 38 grados centígrados (ºC) en los valles del Guadalquivir y Guadiana.



Los vientos soplarán de componente norte en el norte y centro peninsulares, con intervalos fuertes en el Ampurdán que perderán intensidad a lo largo del fin de semana. Serán de componente este en los litorales del sureste peninsular y Baleares, y de poniente rolando a levante en el Estrecho.



En Canarias se espera tiempo estable, con situación de alisios, nubosidad baja en el norte de las islas y temperaturas en claro descenso el viernes y el sábado.



La semana próxima continuarán las nubes bajas en el extremo norte con posibles lluvias débiles en el Cantábrico, y con inestabilidad y nubosidad de evolución diurna en amplias zonas del interior peninsular. Se esperan chubascos y tormentas ocasionales durante la primera mitad de la semana en el noreste peninsular, que el lunes podrán extenderse al sistema Central y a partir del martes no se descartan en Mallorca y en las sierras del sureste peninsular. En la segunda mitad de la semana las lluvias quedarán restringidas a Galicia y el Cantábrico.



En general las temperaturas no registrarán cambios significativos la primera mitad de la próxima semana y empezarán a subir en los últimos días y el fin de semana se superarán de nuevo los 35ºC en el interior de la mitad sur peninsular y en el valle del Ebro. Los vientos soplarán de oeste la primera mitad de la semana y de suroeste la segunda mitad, mientras que en el Mediterráneo predominará el viento de Levante.



En Canarias se espera que continúe el régimen de alisios y que las temperaturas tengan pocos cambios, salvo el jueves que tenderán a descender.