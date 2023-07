La temperatura mínima será este martes en Atienza de 16°C y la máxima podría alcanzar los 31°C, el cielo estará muy nuboso, el viento será moderado con una velocidad de 21 km/h y de dirección noroeste

Foto : EDUARDO BONILLA

Cielos soleados y noche tropical este martes 4 de julio en Guadalajara (Día de la Independencia de USA) llegando el mercurio a los 35ºC

La temperatura mínima será este martes en Guadalajara de 20°C y la máxima de 35ºC. El cielo estará parcialmente nuboso, el viento será moderado con una velocidad de 22 km/h y de dirección noroeste

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 04 de julio de 2023 , 07:06h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes, en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos o despejados con algunos intervalos de nubosidad alta y nubosidad de evolución en el noreste y sureste de la Comunidad.



No se descarta algún chubasco disperso acompañado de tormenta en las sierras del noreste y sureste durante la tarde. Las temperaturas mínimas en descenso en el tercio occidental y con pocos cambios en el resto; las máximas irán en aumento en el extremo oriental y sin cambios o en ligero descenso en el resto. Soplará viento flojo variable tendiendo a componente oeste a partir del mediodía.



Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 35ºC en Albacete, entre 25 y 37ºC en Ciudad Real, entre 19 y 34ºC en Cuenca, entre 20 y 35ºC en Guadalajara y entre 24 y 37ºC en Toledo.



Calor con temperaturas de hasta 38ºC y chubascos, tormentas y granizo mantendrán este martes en riesgo a cinco CCAA.-



El riesgo por avisos por calor, con temperaturas máximas de 36 a 38 grados centígrados (ºC), o por lluvias y tormentas fuertes estará vigente este martes en cinco comunidades autónomas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



En concreto, el riesgo por temperaturas máximas muy altas se ha activado para las provincias de Córdoba, Jaén, Sevilla, Murcia e interior sur de Valencia, que alcanzarán 38ºC, así como en Albacete y centro y norte de Valencia donde el mercurio llegará a 36ºC.



Además, Barcelona, Gerona y Lérida tendrán riesgo por precipitaciones, que pueden dejar unos 20 litros por metro cuadrado en una hora, así como por tormentas, que podrán estar acompañadas de granizo.



La jornada de este martes estará marcada por los chubascos y tormentas que serán localmente fuertes en el nordeste de Cataluña así como por las temperaturas significativamente altas en el Guadalquivir, el sureste de la meseta Sur e interior del Levante.



Así, tendrán cielos nubosos o con intervalos nubosos en el norte de Galicia y área cantábrica, donde no se descarta alguna precipitación débil, más probable en el extremo oriental del Cantábrico, aunque tenderá a remitir.



También pronostica la AEMET intervalos de nubes bajas matinales y probables bancos de niebla en otras zonas del tercio norte peninsular, Estrecho y Alborán, así como intervalos nubosos y nubes de evolución en gran parte del tercio noreste peninsular, donde se producirán chubascos y tormentas ocasionales que pueden ser localmente fuertes en el noreste de Cataluña, y de cierta intensidad en el sur del Ibérico.



Salvo esas zonas, en el resto de la Península y Baleares tendrán en general cielos poco nubosos aunque no se descarta algún chubasco disperso en el interior de Mallorca y sierras del sureste.



Respecto a Canarias, para este martes la AEMET señala que tendrán nubosidad de tipo bajo en el norte de las islas y nubosidad de evolución en el interior de las montañosas, sin descartar algún chubasco en Tenerife, al tiempo que puede haber calima en las islas occidentales.



Las temperaturas diurnas ascenderán en el sureste peninsular, Baleares, la Ibérica oriental, litoral de Huelva, Estrecho, Alborán, área cantábrica occidental y Canarias. Predominio de los descensos en el resto. Las mínimas descenderán en la mitad oeste peninsular y ascenderán en el resto.



En gran parte del interior de la mitad sur peninsular superarán los 36 o 38ºC, principalmente en los valles de grandes ríos. Los vientos serán del norte y noroeste en la mitad norte peninsular, con cierzo en el Ebro y tramontana en Ampurdán.



Mientras, en el sur de la vertiente atlántica predominará el viento de componente oeste, con poniente en el Estrecho y Alborán, y del este y sureste en áreas mediterráneas. A Canarias, el viento llegará del noreste y norte.