CSIF considera una falta de respeto a los profesionales el acuerdo de Atención Primaria de García-Page, lleno de demagogia electoralista

lunes 20 de febrero de 2023 , 12:10h

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamenta que el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, haya decidido firmar un acuerdo con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) para abordar la grave situación que padece la Atención Primaria en la región.



Por una parte, CSIF considera siempre positiva cualquier iniciativa que suponga mejoras laborales para los profesionales, pero este acuerdo, que contempla la incorporación de 76 médicos de familia y “acercarse” a los 2.000 pacientes por facultativo, supone un auténtico insulto para una Atención Primaria que necesita de medidas contundentes para salir del colapso actual que padece.



CSIF lamenta que la cercanía con las elecciones, tanto a la Junta de Comunidades como en el ámbito sindical en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), sea lo más importante para el presidente regional y para CESM. Se trata de un acuerdo que no soluciona absolutamente nada; en definitiva, un ‘brindis al sol’, un anuncio de demagogia electoralista que además ya realizó García-Page hace tiempo y que no ha llevado a cabo, y ahora vuelve a presentar lo mismo.



Este tipo de acuerdos no sirven de nada para afrontar la grave situación de la Atención Primaria y por lo contrario sólo consiguen incrementar la confusión, malestar, desconfianza e irritabilidad de unos profesionales que se encuentran al límite de su resistencia.



Además, supone un tremendo error no contar con el resto de profesionales implicados en Atención Primaria, ya que todos los colectivos y categorías del Sescam son partícipes en la prevención de enfermedades y en la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud.



Por último, este acuerdo no ha pasado por ningún órgano ni ha sido negociado en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha ni en mesa Sectorial. En este sentido, para CSIF también se trata de una falta de respeto a los órganos de representación sindical: el presidente de la Junta de Comunidades hace un uso partidista de la Administración y firma acuerdos de manera personal, utilizando su mayoría absoluta en las Cortes como un ‘rodillo’.