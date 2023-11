CSIF denuncia “la situación límite” en la que se encuentra el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Illescas

lunes 06 de noviembre de 2023

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Illescas se encuentra en una situación límite por la sobrecarga de trabajo que soporta y la falta de plantilla para acometer todos los procesos judiciales a los que tiene que hacer frente.



Este juzgado soporta, además de sus atribuciones propias, la competencia exclusiva en materia de violencia sobre la mujer en el partido judicial de Illescas y el servicio propio de guardia, lo que le convierte en un órgano judicial “tremendamente sobrecargado y al límite”, explica en nota de prensa Manuel Pelayo, presidente de CSIF Justicia Castilla-La Mancha.



A 30 de septiembre, subraya, este juzgado mantenía en tramitación 2.550 ejecuciones civiles, 1.714 diligencias previas, 1.699 juicios declarativos, 409 procedimientos abreviados y 372 delitos leves, lo que “evidencia sin duda alguna a lo que se enfrentan en Illescas, son cifras inabarcables”, sostiene Pelayo. Además, desde el propio juzgado se señala que hay una media de cuatro diligencias penales al día por violencia sobre la mujer.



A ello añade que el personal del órgano judicial, totalmente deficitario, no sólo lleva a cabo su labor correspondiente, sino que también atiende el registro, correo diario, exhortos, actuaciones y comunicaciones en sede judicial y fuera de ella, además de la presencia permanente y obligada en todos y cada uno de los distintos actos judiciales que se realizan en la sala de vistas, así como el uso de los sistemas y medios técnicos audiovisuales, de reproducción y grabación, lo que supone desatender el resto de funciones atribuidas.



“Aumentar la plantilla de este juzgado es fundamental”, señala, para agregar que sólo cuenta con diez trabajadores entre gestores, tramitadores y auxilio en Sección Civil y Penal, y uno de ellos con una baja de larga duración que no ha sido cubierta. Además, afirma que el pasado 1 de septiembre se incorporó un juez como medida de apoyo y refuerzo, pero no se incrementó la plantilla de personal de este órgano judicial, lo que aumenta aún más, si cabe, la carga de trabajo.



Por último, CSIF alerta sobre la posible pérdida del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 8 de Illescas, cuyo establecimiento está previsto para finales de año. Sin embargo, todavía no se ha habilitado ningún local ni espacio para albergar este órgano judicial, lo que pone en riesgo su instauración.