Jorge Peña (PP) gobernará Trillo con “transparencia, cercanía, energía renovada y nuevo talento, con un equipo sólido y cohesionado”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 19 de junio de 2023 , 13:28h

Jorge Peña fue proclamado alcalde de Trillo el pasado sábado, 17 de junio de 2023, gracias a los seis votos a favor de PP y de AETYP, que le dieron la mayoría absoluta. El ya nuevo alcalde aseguró que gobernará con “transparencia, cercanía, energías renovadas y nuevos talentos”, con un “equipo sólido y cohesionado” y “sobre los cimientos establecidos” durante la última legislatura. El primer edil, además, aseguró que el suyo será un Gobierno de “diálogo abierto” y “participación ciudadana”.



Jorge Peña fue elegido alcalde de Trillo a mediodía del pasado sábado, 17 de junio, gracias a los votos a favor de los cinco concejales del Partido Popular que, unidos al de Eduardo Cernuda, concejal de la Agrupación de Electores de Trillo y Pedanías (AETYP) -que no se presentó candidato a la Alcaldía-, sumó seis, frente a los tres recabados por la candidata del Partido Socialista, Lorena Álvarez. Peña se proclamó alcalde en un salón de plenos del Ayuntamiento lleno, dispuesto a trabajar por Trillo y sus vecinos durante los próximos cuatro años con “transparencia, cercanía, energías renovadas y nuevos talentos, con un equipo sólido, cohesionado y capaz de hacer frente a los desafíos y aprovechar las oportunidades venideras”, como destacó el recién elegido primer edil en su discurso de investidura.



El Pleno de Constitución del nuevo Ayuntamiento comenzaba puntual, segundos después de que el reloj consistorial diera la una del mediodía y con todos los futuros concejales sentados en la primera fila del salón de actos esperando a jurar o prometer sus cargos. El encargado de iniciar la sesión fue el secretario del Ayuntamiento, Alfonso Suárez, que detalló la forma de constitución del nuevo Ayuntamiento, comenzando con la Mesa de Edad. Así, José Pedro Sacristán (PSOE) ocupó su lugar como presidente de dicha Mesa por ser el concejal mayor y fue el encargado de dar pie al resto para sus respectivos juramentos y/o promesas. Tras comprobar las credenciales presentadas por los concejales en base a la certificación remitida al Ayuntamiento por la Junta Electoral de Zona, se procedió al nombramiento de los nueve nuevos ediles del Ayuntamiento de Trillo.



Jorge Peña fue el primero en jurar su acta como concejal, seguido de sus compañeros de partido Sergio Recuero, Pablo Sancho, Paco Moreno y Mayte Blanco. Tras ellos, fue el turno de los concejales del PSOE Lorena Álvarez y Daniel Ramos, que prometieron su cargo. Posteriormente prometió y juró su acta Eduardo Cernuda, concejal de AETYP, mientras que el último en prometer su cargo fue José Pedro Sacristán (PSOE).



Una vez todos los asientos del Pleno ocupados, se procedió a la votación del nuevo alcalde o alcaldesa. A mano alzada, los cinco concejales del Partido Popular y el concejal de AETYP votaron a favor de la candidatura de Jorge Peña, obteniendo la mayoría absoluta, por lo que fue proclamado alcalde presidente de la Corporación del Ayuntamiento de Trillo. En medio de un caluroso aplauso, el concejal más longevo, José Pedro Sacristán, hizo entrega a Peña del bastón de mando del Ayuntamiento.



Felicitaciones cordiales por parte de PSOE y AETYP al nuevo alcalde



Ya como nuevo alcalde, Jorge Peña dio primero la palabra a los representantes de los grupos políticos. Lorena Álvarez agradeció la asistencia al Pleno, así como “a todos los vecinos que han participado en las pasadas elecciones y que democráticamente se han expresado en las urnas”. Álvarez dio la bienvenida a los concejales “que hoy inician su andadura política, sentándose por primera vez en este Salón de Plenos, a don Sergio Recuero, a don Pablo Sancho, y a don José Pedro Sacristán y a don Daniel Ramos”, para posteriormente dar las gracias “a todas las personas que han confiado en nuestra opción política”.



“En esta ocasión no ha sido la opción de la mayoría”, siguió Álvarez, a lo que añadió que “nuestra labor continuará siendo trabajar en beneficio del bienestar y la calidad de vida de nuestros vecinos”.



Por último, y en nombre del Partido Socialista de Trillo, Lorena Álvarez felicitó al Partido Popular por el resultado de las elecciones del pasado 28 de mayo. “Los vecinos, de forma mayoritaria, han elegido una opción, y ante esa decisión, el pueblo nos ha transmitido que quiere un Gobierno municipal fuerte y libre de pactos y alianzas. Así lo entendemos y así lo aceptamos”, terminó la concejala socialista, deseando al nuevo equipo de Gobierno “que trabaje con todos los vecinos de nuestro municipio con honradez, honestidad y transparencia, donde siempre nos encontraremos”.



En segundo lugar, Peña dio el turno de palabra a Eduardo Cernuda, quien reconoció como un “honor y una responsabilidad asumir nuevamente el cargo del concejal del Ayuntamiento de Trillo”. En primer lugar, Cernuda dio las gracias “a todos los que habéis apoyado y votado a esta opción. Gracias por confiar en mí y en el proyecto que defendemos desde la Agrupación de Electores de Trillo y Pedanías. Gracias por estar ahí, por animarme, por participar. Sin vosotras, sin vosotros, esto no sería posible”. En segundo lugar, el concejal de AETYP dio la enhorabuena a Jorge Peña por su proclamación como alcalde de Trillo, deseándole lo mejor en esta legislatura. “El resultado obtenido en las pasadas elecciones refleja claramente la voluntad indiscutible de todos los vecinos de este municipio de que seas proclamado alcalde. Espero y deseo que nos representes a todos durante esta legislatura que hoy comienza con la honestidad y el compromiso que has demostrado estos últimos tres años con nuestro pueblo”. “No tengo dudas de que así será”, continuó el concejal, quien se ofreció para apoyar al nuevo equipo de Gobierno en todo aquello que necesite. “Sé que juntos podemos seguir haciendo grandes cosas por nuestro municipio. Con compromiso, transparencia y futuro haremos de nuestro municipio un lugar mejor”, propuso Cernuda.



Por último, Jorge Peña pronunció su discurso de investidura, comenzando por expresar su más “sincero agradecimiento a todos los ciudadanos que han depositado su confianza en nosotros y nos han otorgado su voto. Su confianza, no sólo nos honra, sino que también nos impulsa a asumir con responsabilidad la gestión de este Ayuntamiento durante los próximos cuatro años”. Asimismo, continuó Peña, “quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer y reconocer a los concejales de mi partido que me han acompañado durante la legislatura anterior; su dedicación y compromiso han sido fundamentales para alcanzar los logros que hemos obtenido hasta ahora; ha sido un equipo valioso y cohesionado, trabajando incansablemente en beneficio de nuestro municipio”.



Peña agradeció y reconoció la labor de los concejales salientes por su entrega y colaboración, mientras que dio la bienvenida a los nuevos. “Su incorporación nos brinda la oportunidad de aportar nuevas perspectivas, ideas frescas y energía renovada. Estoy seguro de que su talento contribuirá de manera significativa al desarrollo y al progreso de Trillo. Trabajaré codo a codo con todos los concejales, tanto los que continúan en sus funciones como los recién llegados, para garantizar un Gobierno cohesionado y eficiente. Juntos formaremos un equipo sólido y comprometido, capaz de abordar los desafíos venideros y aprovechar las oportunidades que se nos presenten”, anunció el alcalde de Trillo.



Jorge Peña: “Nos esforzaremos por seguir construyendo sobre los cimientos sólidos que hemos establecido”



“En los próximos cuatro años nos esforzaremos por seguir construyendo sobre los cimientos sólidos que hemos establecido. Nuestro objetivo principal será servir a los vecinos de Trillo con dedicación y transparencia. Trabajaremos en estrecha colaboración, aprovechando la diversidad de talentos y conocimientos que cada uno aporta a este equipo”.



En este punto, Jorge Peña quiso tener unas palabras de especial agradecimiento para el concejal de AETYP, Eduardo Cernuda, con el que ha trabajado codo con codo durante la última legislatura, completando numerosos proyectos de forma exitosa. “Quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer y agradecer el esfuerzo y dedicación del concejal independiente Eduardo, que ha gobernado con nosotros en esta última legislatura. Su contribución ha sido fundamental para el desarrollo y buen funcionamiento de la estructura interna de este Ayuntamiento. Quiero expresarle mi más sincero agradecimiento por su dedicación, compromiso y valiosa aportación a este Gobierno local”.



Por último, Peña subrayó su intención de llevar a cabo un Gobierno que genere un diálogo abierto y receptivo con todos los vecinos. “Cada opción y sugerencia que nos llegue será valorada en el tiempo más corto posible. Valoramos la participación ciudadana y creemos firmemente que las ideas y aportes de nuestra comunidad son fundamentales para tomar decisiones informadas y aceptadas, trabajaremos para fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la cercanía con los vecinos de Trillo. Escucharemos vuestras inquietudes y necesidades y buscaremos soluciones que beneficien a todos”.



Tras un “viva Trillo y viva todos sus habitantes”, Peña concluyó su discurso, suscitando un intenso aplauso por parte del público asistente y levantando la sesión plenaria.



En las Elecciones Municipales del pasado 28 de mayo de 2023, el Partido Popular obtuvo 484 votos (49,19%) con una representación de cinco concejales, el PSOE consiguió 378 (38,41%) y tres concejales, mientras que AETYP se hizo con 107 votos (10,87%) y un concejal.