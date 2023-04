CSIF censura una vez más las subvenciones de la Junta de Page a CCOO y UGT: más de 37,2 millones de euros

martes 04 de abril de 2023 , 18:11h

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) celebra la bajada de 4.193 parados en Castilla-La Mancha, que deja el total de desempleados en la región en 142.389 personas.



El impulso del Sector Servicios, que ha aglutinado la creación de empleo con 3.665 puestos de trabajo, ha propiciado que Castilla-La Mancha sea la cuarta comunidad en la que más baja el paro, por detrás de Andalucía, Canarias y Castilla y León.



También como dato positivo, el paro ha bajado en todas las provincias y la contratación indefinida alcanza el 55,9%, además de que la región acumula dos meses de bajada del desempleo (-5.502).



Con todo, CSIF pide cautela, huye de triunfalismos que no aportan nada en busca de un mercado laboral justo para todos los trabajadores y confía en una mayor estabilización no tan dependiente a periodos estacionales. También se espera que se prolongue esta senda positiva, atendiendo a la expectativa de que abril mantenga un buen comportamiento con las contrataciones de Semana Santa, un mes en el que tradicionalmente baja el paro.



A pesar de estos buenos datos, CSIF censura una vez más los 37,2 millones de euros de subvenciones concedidas por el Gobierno autonómico que preside García-Page a CCOO y UGT. Como ejemplo, el paro también ha bajado en otras comunidades donde estas prácticas clientelares, con el uso del dinero de todos los castellanomanchegos, no está instaurado.



Por ello, CSIF demanda el reintegro de estas cantidades para ser destinadas verdaderamente a la creación de empleo estable y de calidad, y reclama asimismo a la oposición política a romper su silencio y denunciar estas subvenciones.