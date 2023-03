CAOS SANIDAD PAGE CLM : 350 sanitarios denuncian "deficiencias que suponen un riesgo importante para la seguridad de los pacientes y de los profesionales".de las Urgencias del Hospital de Toledo

lunes 06 de marzo de 2023

El sindicato CSIF ha informado de la entrega de un comunicado firmado por más de 350 profesionales del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Toledo a la Gerencia del Complejo Hospitalario exponiendo la situación en la que se ven obligados a desarrollar su labor día a día. En el mismo, abordan "deficiencias que suponen un riesgo importante para la seguridad de los pacientes y de los profesionales".



Tal y como ha informado CSIF en nota de prensa, exponen cuatro áreas que necesitan soluciones para lleva a cabo su trabajo con todas las garantías necesarias.



En primer lugar, creen que existe "vulneración de la Seguridad del Paciente, su derecho a la intimidad y a la confidencialidad". Denuncian que se habilitan espacios no pensados para la atención sanitaria, sin intimidad, sin posibilidad de preservar la confidencialidad del paciente, en todas las áreas de Urgencias.



Denuncian también que el personal está "infradimensionado", tanto facultativos como personal de enfermería, TCAE y celadores. "Es insuficiente, triplicando y cuadriplicando el ratio recomendado por profesional".



En tercer lugar, expresan que se incumple el Decreto 45/2019, base para el Plan de Contingencia del Servicio. "El Plan de Contingencia solo hace alusión a habilitar espacios de forma progresiva en función de los niveles de triaje, que se exceden en horas sobre el preestablecido ante la imposibilidad de ubicación por estar los espacios ocupados de ingresos". En este sentido, se quejan de demoras de 4 a 5 horas en pacientes de debían haber sido vistos en una hora.



"Además, los espacios habilitados, doblaje de Boxes, de Observación o camillas y sillones en el área de Consultas y Tratamiento no están debidamente identificados con indicadores fijos y visibles. Tampoco figuran en el sistema informático, lo que hace que las posibilidades de errores en la administración de tratamientos o realización de pruebas se incremente notablemente".



Por último, reclaman una Unidad de Preingresos. Expresan que se ha detectado una situación de claro 'Bun Out' del personal de Urgencias, por lo que Salud Laboral organizó una Comisión compuesta por representantes de la Dirección y de los distintos estamentos de las Urgencias, donde tras varias reuniones, se puso de manifiesto la necesidad de crear una Unidad de Preingresos, física y funcionalmente independiente de las Urgencias. De este modo, se evitaría "la sobrecarga asistencial que supone tener una horquilla variable de pacientes que puede oscilar entre 20-90 pendientes de ingreso ocupando espacios en Urgencias".



"Sin embargo, no se contempla su puesta en marcha, pese a la petición unánime de todo el personal que compone el Comité creado por Salud Laboral, tal y como se refleja en las Actas de dicha Comisión y pese a disponer de espacios hábiles en las propias Urgencias para ello".



Este comunicado se une a las protestas que han venido realizando los profesionales sanitarios del área de Urgencias a las puertas del centro hospitalario. En concreto, el pasado jueves, un grupo de más de 50 profesionales se concentró a las puertas del servicio para protestar por la "sobrecarga laboral constante" a la que se ven sometidos.



Para CSIF, este hecho está provocando que "las condiciones no sean las idóneas para la atención adecuada a los enfermos".



Tras la protesta, los sanitarios expresaron que están "desbordados". "Nos sentimos totalmente quemados, llevamos mucho tiempo arrastrando esta situación", concluyen desde el sindicato.