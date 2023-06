Montserrat Rivas toma posesión como alcaldesa de Fuentenovilla

Como resultado de una clara victoria en las urnas en las elecciones municipales que tenían lugar el pasado día 28 de mayo, gobernará con mayoría absoluta la legislatura recién comenzada (2023-2027)

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 17 de junio de 2023 , 19:56h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Esta mañana, comenzaba en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Fuentenovilla la sesión constitutiva de la nueva Corporación resultante de las elecciones municipales y autonómicas que tuvieron lugar en pasado día 28 de mayo, a la que acudieron seis de los siete concejales electos.



La secretaria del Ayuntamiento constituyó la Mesa de Edad, conformada por los dos concejales de mayor y menor edad, respectivamente, Julio Baeza y Jorge del Moral, respectivamente. Cada uno de ellos tomó entonces posesión de su acta de concejal, quedando así constituida la Corporación Municipal de Fuentenovilla para la legislatura 2023-2027. Acto seguido la nueva Corporación votó para elegir al alcalde. Por cinco votos contra uno, puesto que Rubén López no asistió al pleno, Montserrat Rivas fue elegida alcaldesa de Fuentenovilla. La regidora (Partido Popular) tomaba posesión del cargo por octava legislatura consecutiva. Anteriormente, entre 1991 y 1995, había sido concejala.



Ya con el bastón de mando en su mano, Rivas dedicó sus primeras palabras como alcaldesa a dar las gracias a los fuentenovilleros por la confianza otorgada a la candidatura del Partido Popular que encabeza. “Agradezco, en primer lugar, la participación en las pasadas elecciones del pueblo de Fuentenovilla, así como también la confianza que han depositado los fuentenovilleros en el equipo que tengo el honor de dirigir. En segundo lugar no puedo olvidarme de agradecer a mis compañeros de partido su confianza en mí para ejercer durante estos próximos cuatro años como alcaldesa. Me comprometo públicamente, como he hecho siempre, a seguir en la misma línea de trabajo, esfuerzo y dedicación íntegra a mi pueblo y a sus gentes”, afirmó.



Así, el gobierno municipal va a quedar integrado por la propia Montse Rivas, Montegranario Arboleda, Julio Baeza, Jorge del Moral y María Murillo. También tomó posesión la concejal de Izquierda Unida, Olga Robles. Rubén López no asistió al pleno.



El principal proyecto del Ayuntamiento de Fuentenovilla para la próxima legislatura es el de culminar la construcción del Centro Social que tendrá, en su segunda planta, espacio para las asociaciones. Las obras ya ha comenzado y, al ser un proyecto plurianual, terminará en el presente mandato.



Además, el Ayuntamiento va a continuar embelleciendo y creando nuevos espacios públicos para los fuentenovilleros de los dos núcleos urbanos, pueblo y Urbanización Las Fuentes, introduciendo mejoras en el colegio y en el consultorio médico, continuará las obras hidráulicas y de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento y asfaltado, mejorará la seguridad con la instalación de más cámaras de videovigilancia, emprenderá la construcción de un velatorio y fomentará el empleo desde las competencias municipales.



Asimismo, está a punto de concluir también el proyecto de reparcelación de la urbanización Las Fuentes, que permitirá al ayuntamiento recepcionarla por fin como núcleo urbano, y con ello emprender nuevos proyectos en ella. Y por supuesto, el consistorio fuentenovillero continuará apoyando al tejido asociativo de Fuentenovilla: las asociaciones de Mujeres, de Agricultores, de Cazadores, Banda de Música, Asociación Taurina y el AMPA, y defendiendo y promocionando sus tradiciones.