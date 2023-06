Seis de las siete ciudades más pobladas de Castilla La Mancha pasarán este sábado a manos del PP

viernes 16 de junio de 2023 , 18:08h

Salvo la ciudad de Cuenca el resto de las seis ciudades más pobladas de Castilla-La Mancha cambiarán este sábado de color político y pasarán de manos del PSOE al Partido Popular, en cuatro de ellas con el necesario apoyo de Vox, que entrará a formar parte de sus gobiernos municipales.



En Albacete, el ‘popular’ Manuel Serrano recupera cuatro años después la Alcaldía de Albacete, al lograr la lista que encabeza un total de 12 ediles, resultado que le permitiría gobernar sin necesidad de recurrir a pactos.



Por contra, el actual alcalde, el socialista Emilio Sáez, pese a ganar un concejal más que en las elecciones de 2019 y sumar 10, tendrá que ceder el bastón de mando, al desaparecer de la Corporación municipal Ciudadanos, que perdió los cinco ediles conseguidos en los anteriores comicios, pese a tener a Carmen Picazo como cabeza de lista.



La tercera fuerza con más representantes en el pleno albaceteño fue Vox, que ha pasado de uno a cuatro ediles, mientras que Unidas Podemos logra un acta. En este caso, el apoyo de Vox será irrelevante.



En Ciudad Real capital, el PP de Paco Cañizares ratificó su victoria con 11 ediles, y al no tener mayoría absoluta recurrirá a Vox, que con sus cuatro concejales tendrá la Tenencia de Alcaldía y tres asientos más.



Los ‘populares’ arrebatan la Alcaldía al gobierno en alternancia de PSOE-Cs, tras el pacto que alcanzaron en 2019, que consistía en repartirse dos años de mandato cada uno.



Ciudadanos sobrevivió con un edil en el Consistorio, con Eva María Masías al frente, mientras que la socialista Pilar Zamora obtuvo 9 ediles, perdiendo uno respecto a 2019.



En Guadalajara, también la suma de fuerzas entre PP y Vox desbancarán al PSOE, fuerza más votada, de la Presidencia del Ayuntamientos. Alberto Rojo perderá la Alcaldía pese a conseguir once escaños, seguido del PP, Ana Guarinos, que sacó 9, y de Vox, que se conviertió en la tercera fuerza política con 4 representantes, liderada por Javier Toquero.



En Toledo capital se da el mismo caso, y el candidato del PP, Carlos Velázquez, se convertirá en alcalde de la ciudad al contar con el apoyo de Vox, mientras que la socialista Milagros Tolón perderá la Alcaldía después de dos legislaturas.



El PSOE obtuvo 11 concejales, seguido de la candidatura del PP, que obtiene 9 ediles; y Vox, que se convierte en la tercera fuerza con cuatro concejales. Aunque el pacto ya está ratificado, no se han dado más pistas sobre las áreas de gobierno que gestionará cada partido.



En Talavera de la Reina, el PP de José Julián Gregorio tendrá que pactar con Vox para gobernar en Talavera de la Reina, arrebatando así la Alcaldía a la socialista Tita García Élez. Los ‘populares’ lograron 9 concejales y Vox 4, que unidos dan un total de 13, frente a los 12 que obtiene el PSOE.



En Puertollano se vivió en la noche electoral un vuelco histórico y el PSOE perdió su bastión tras 44 años, de manera que Miguel Ángel Ruiz será el primer alcalde del PP en asumir el bastón de mando.



Ruiz, que con los 10 ediles logrados obtiene la primera victoria histórica del PP en democracia en este municipio ciudadrealeño, ha conseguido quitar la Alcaldía al socialista Adolfo Muñiz, que se ha dejado dos actas con respecto a los comicios de 2019.



Vox, que pasa de uno a dos concejales, sería la tercera fuerza política más votada en la ciudad minera, donde Izquierda Unida ha logrado un representante. En todo caso, los de Félix Canal serán irrelevantes para formar gobierno y Ruiz gobernará en minoría.



Del resto de ciudades importantes, habrá también vuelcos de color en el caso de Hellín y Tomelloso, gobernadas ambas por el PSOE en las figuras de Ramón García e Inmaculada Jiménez en las dos últimas legislaturas. Seseña es otra de las plazas significativas que pasan de manos socialistas a ‘populares’.



Otras ciudades importantes se quedarán con color socialista, como Alcázar de San Juan, Valdepeñas, Manzanares, Campo de Criptana, Illescas, Tarancón o Azuqueca de Henares. Villarrobledo o Daimiel seguirán siendo del PP, mientras que en Almansa se da el único caso de una Alcaldía históricamente ‘popular’ que se irá al PSOE para que Pilar Callado sea la alcaldesa.



EL PSOE RESISTE EN CUENCA



En la capital conquense el PSOE resistirá en la Alcaldía, después de que Darío Dolz ganara las elecciones con 10 concejales, si bien ha tenido que volver a explorar un pacto con Cuenca Nos Une, con quien sumará 12 ediles para gobernar en minoría. Cuenca En Marcha se hizo con dos concejales, los mismos que Vox; mientras el PP se quedó con 9 y no ha podido alcanzar ningún pacto que le diera la mayoría.