Núñez reivindica sus compromisos firmados ante notario para mejorar la Sanidad con un plan de choque contra las listas de espera, la modernización de la Atención Primaria y la recuperación de la carrera profesional sanitaria

viernes 17 de marzo de 2023 , 12:15h

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, ha agradecido el trabajo que realiza la Asociación Española contra el Cáncer y ha reclamado el apoyo de las Administraciones Públicas para prestar atención oncólógica a los pacientes, en estrecha colaboración con los colectivos socio sanitarios ya que el “soporte, apoyo y acompañamiento que prestan permiten una normalización de una enfermedad tan dura como el cáncer”.



Así lo ha manifestado Paco Núñez en Albacete, donde ha asistido al II Congreso de Castilla-La Mancha de pacientes con cáncer y sus familiares, donde igualmente ha advertido sobre la situación de la Sanidad pública en Castilla-La Mancha.



“Todos los castellano-manchegos sabemos de los serios problemas las listas de espera sanitarias; de la falta de médicos y pediatras; del colapso de los servicios de Urgencias; todos los sanitarios saben que son los únicos de toda España que no han recuperado la carrera profesional y ahora tienen que ser los ciudadanos quienes elijan, si queremos seguir así o queremos cambiar” ha advertido el presidente del PP-CLM.



De igual forma, Paco Núñez ha reivindicado sus compromisos, firmados incluso ante notario. “Yo me he comprometido a recuperar la carrera profesional, un plan de choque contra las listas de espera y un proceso de modernización de la Atención Primaria en Castilla-La Mancha y está en manos de los castellano-manchegos si queremos seguir así o si quieren cambiar, pero ese cambio que yo he firmado ante notario puede hacer que el bien más preciado de nuestra región como es la Sanidad pública coja la fortaleza necesaria que se merecen los castellano-manchegos”.



Por todo ello, Núñez ha lamentado que “Page esté más preocupado de los compromisos adquiridos por el Partido Popular para mejorar la Sanidad pública, que por las personas y los pacientes que sufren el deterioro del sistema sanitario”.