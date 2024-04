El AVE Madrid-Lisboa por Toledo y Talavera de la Reina no estará hasta...el 2032

domingo 07 de abril de 2024 , 20:00h

El comisionado del Gobierno español para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián ha manifestado que la línea electrificada entre Madrid y Badajoz, en la conexión ferroviaria por Alta Velocidad entre Madrid y Lisboa, estará operativa para 2027, pero ha indicado que la infraestructura de alta velocidad entre Madrid y la frontera portuguesa por Toledo y Talavera no estará lista hasta 2032 esperando que la parte portuguesa pueda alcanzar los mismos objetivos de plazos.



José Antonio Sebastián ha realizado estas manifestaciones duranta la mesa redonda celebrada en el marco del evento Connecting Europe Days en Bruselas, en la que ha participado junto al coordinador Europeo del Corredor Atlántico, el profesor Carlo Secchi.



En esta mesa también estaba el director general de Movilidad y Transportes de la Junta, Cristóbal Maza, que ha pedido el impulso definitivo a la conexión ferroviaria por Alta Velocidad entre Madrid y Lisboa a través de la comunidad autónoma para poder cumplir con los plazos marcados por la Comisión Europea en el nuevo Reglamento sobre la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), que será previsiblemente aprobado por el Parlamento Europeo el próximo mes de mayo.



Así lo ha manifestado el director general de Movilidad y Transportes de la Junta, Cristóbal Maza, quien ha subrayado que es "un momento decisivo para el desarrollo definitivo" de la conexión por alta velocidad entre Madrid y Lisboa por Badajoz, pendiente aún de la definición de varios tramos, y ha insistido en que "no se deben permitir más retrasos" y que "Europa debe estar muy atenta e instar a los gobiernos implicados para que así sea".



Por otro lado, el director general ha lamentado la "oportunidad perdida" por la no inclusión de la Ruta de la Plata en la Red básica ampliada de la RTE-T. "Nuestra sensación es que hemos perdido la oportunidad de hacer de este corredor de la Península Ibérica una auténtica red transfronteriza interconectada sin dejar enlaces perdidos en territorios olvidados, evitando cuellos de botella como el de Madrid, por la omisión de tan solo 120 kilómetros de trazado", ha indicado, ya que la Ruta de la Plata "habría conectado el ramal Norte con el Sur del Corredor Atlántico por el Oeste peninsular".



A su juicio, las redes de transporte no sólo deben diseñarse desde el punto de vista de la rentabilidad económica, "sino también desde el punto de vista de la lucha contra la despoblación, la igualdad de oportunidades para todos los territorios, la dimensión social y cohesión transfronteriza, así como la sostenibilidad del transporte de mercancías evitando nodos saturados del transporte ferroviario".



Por ello, ha recalcado Maza, "es una pena no haber logrado estos objetivos con la propuesta" presentada este viernes, señala la Junta en una nota de prensa.



En su visita a Bruselas, Maza ha contado en todo momento con la asistencia de la Delegación de Extremadura en Bruselas. Con carácter previo a la reunión del Foro del Corredor Atlántico ha mantenido un desayuno de trabajo con el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, al que también ha asistido el concejal de urbanismo, Carlos Urueña, y la directora de la Delegación de Extremadura en Bruselas, Irene Palomino, para hablar sobre el tramo ferroviario desde Badajoz a la frontera portuguesa y la estación internacional de la eurociudad Badajoz-Elvas-Campomaior.