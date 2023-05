Esteban: “Alberto Rojo es un alcalde agotado y sin ideas que copia los proyectos del Partido Popular”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 05 de mayo de 2023 , 13:27h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El número dos de la candidatura del Partido Popular a la a la Alcaldía de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha asegurado que Alberto Rojo “es un alcalde agotado y sin ideas que copia los proyectos del Partido Popular solo para hacer anuncios en campaña. Un alcalde ausente de la realidad, que no le ha preocupado nada la ciudad de Guadalajara en estos últimos cuatro años”.



Así se ha pronunciado Esteban esta mañana durante una rueda de prensa en la que ha apuntado que pese a tener un presupuesto expansivo “el socialista Alberto Rojo no ha hecho nada en la ciudad”. En concreto ha señalado que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara ha manejado presupuestos de 90 millones de euros, además de tener a su disposición los remanentes de tesorería, con la relajación de las normas fiscales para poderlos emplear, a lo que hay que sumarle los Fondos Europeos. Por lo tanto ha dispuesto de partidas muy superiores a las que manejaba el anterior equipo de Gobierno del PP, del que él era concejal de Hacienda, que rondaban los 70 millones de euros.



Pese a todas las ventajas económicas con las que ha contado Rojo, esta mañana, ha señalado Esteban, un estudio del Instituto de Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada publicado en el diario Español, que analiza la gestión de los ayuntamientos el desde el punto de vista económico administrativo y social, “no contempla al Ayuntamiento de Guadalajara, hecho que demuestra que no ha sido un buen gestor”.



La única realidad es que Rojo “no ha ejecutado ningún gran proyecto y no tiene ideas porque las copia Partido Popular”. Esteban ha puesto varios ejemplos para demostrarlo, en concreto ha recordado que el Grupo Municipal Popular presentó, en esta legislatura, la creación de una zona de ocio deportivo al lado de la Ciudad de la Raqueta, y el equipo de gobierno con su alcalde a la cabeza, votó en contra de esa moción, a pesar de que el Grupo Popular les instó a que eligieran la zona donde querían que se instalara. “Ahora nos encontramos con el anuncio de Alberto Rojo de crear una zona deportiva en Aguas Vivas, al lado de la Ciudad de la Raqueta. Queda demostrado que no tiene ideas y ahora nos lo vende como una idea propia”.



Otro ejemplo es la creación de un aparcamiento en el Parque Sandra. Una propuesta que fue del Partido Popular, y que en el año 2021, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, el Grupo Popular puso otra vez encima de la mesa. Una vez más “el equipo de Rojo votó en contra de esta propuesta del Partido Popular y ahora lo copia y anuncia como proyecto suyo”.



Sobre la Oficina de Rehabilitación Energética que han anunciado ha recordado que es una idea copiada del programa electoral del PP de 2019. Esteban, ha aseverado que los vecinos de Guadalajara “saben que el alcalde socialista promete muchas cosas, y más ahora a las puertas de las elecciones municipales, pero la realidad es que no cumple, y a día de hoy tenemos la ciudad más sucia y peor mantenida en todos sus espacios públicos”, ha zanjado.