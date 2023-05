AIKE propone al Pleno mejorar la participación ciudadana y un programa de mentorías para jóvenes

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 22 de mayo de 2023 , 19:15h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La formación local ha presentado las mociones y preguntas que llevará al Pleno del jueves 25 de mayo, el último antes de las elecciones. Son 86 las propuestas que desde Aike han hecho a lo largo de este mandato, mociones centradas en la ciudad que han abarcado muy diferentes temas de ámbito municipal.



Desde el grupo municipalista declaran querer ser útiles hasta el último momento y llevan al Pleno de mayo, último pleno ordinario del mandato, dos propuestas que suponen mejorar la participación ciudadana y la creación de un programa de mentorías para jóvenes que quieran iniciar su futuro profesional. Susana Martínez, candidata a la alcaldía por Aike, y Jorge Riendas, portavoz en el Ayuntamiento, han explicado también las preguntas que plantean al actual equipo de Gobierno, sobre le Festival ViveFest que se celebra este mismo fin de semana, el Mercado de Abastos y los informes técnicos desfavorables de los edificios del Fuerte.



Martínez ha recordado que hace ocho años era ella quien defendía una moción para que la ciudadanía pudiese presentar preguntas a la sesión plenaria de cada mes. Ahora piden mejorar la herramienta de participación, incorporando un turno de réplica. “En Aike creemos que en la política local, la más cercana, la participación es imprescindible para la salud democrática de la institución y también para construir ciudad. La ciudadanía puede presentar una pregunta y esto permite que se participe en el Pleno pero para que se sientan escuchados tienen que tener un tiempo de réplica, porque los mecanismos tienen que servir para fomentar la participación, no para desanimar a la ciudadanía que se acerca al Pleno. Mejoremos las herramientas que recoge nuestro Reglamento de Funcionamiento del Pleno para fomentar la participación, para que las vecinas y vecinos se sientan tenidos en cuenta en la institución y dándoles un tiempo mayor de intervención.” Explica la candidata a la alcaldía por Aike.



Martínez y Riendas hacen un recuento de 86 propuestas para el municipio, centradas en lo local a lo largo de todo el mandato. El actual concejal de la formación ha explicado la segunda moción que presenta el grupo, relacionada con la juventud. “Es una moción sobre juventud y economía. Proponemos unas mentorías en las que se realizaría un acompañamiento en la inmersión de jóvenes que quieran emprender y comienzan su vida profesional. Un programa liderado desde el Ayuntamiento donde conectar a personas del tejido empresarial de Guadalajara que quieran compartir su conocimiento, Colegios Profesionales, UNED, UAH, la CEOE y sindicatos.” Apostilla Riendas.



Programas como este que Aike presentará el jueves en el Pleno para su debate y aprobación quieren incidir, señala Jorge Riendas, en atender el área de empleo e inserción en el mundo laboral de la población más joven. Ya que como, señalaba el actual concejal de la formación local, “las políticas de juventud no pueden centrarse exclusivamente en ocio, hay que afrontar temas tan relevantes como vivienda y empleo”.



El concejal ha detallado también las preguntas que, como cada Pleno a lo largo del mandato, han presentado, “ preguntamos por el Festival ViveFest, en los últimos meses la respuesta que hemos obtenido del equipo de Gobierno sobre este tema ha sido que era una iniciativa totalmente privada en la que el Ayuntamiento no tenía nada que ver. Ahora, una semana antes de que se celebre el festival, encontramos un decreto donde mediante un procedimiento negociado sin publicidad y con único criterio de adjudicación se firma un contrato de patrocinio del evento musical de 320.000 euros. El ViveFest se celebrará coincidiendo con el cierre de la campaña y el día de reflexión, los días 26 y 27 de mayo, en las pistas de atletismo de la Fuente de la Niña, una instalación deportiva cedida gratuitamente para la celebración del evento.” añade el concejal.



Sobre el Mercado de Abastos han preguntado por la falta de respuesta a las personas que se han interesado y han solicitado alguno de los numerosos puestos vacíos con los que cuenta el Mercado de Abasto, que tras cuatro años del gestión del PSOE y Ciudadanos continua con dos plantas enteras sin actividad. También preguntan sobre el complejo de naves del Fuerte de San Francisco, que el grupo visitaba la semana pasada, donde una de las naves está hundida y, a pesar de los informes desfavorables emitidos, la Junta no ha hecho nada para evitarlo. “De igual manera que perseguimos a nuestros vecinos y vecinas para que cumplan la normativa, nos preguntamos qué ha hecho el equipo de gobierno con respecto a la Junta y su dejadez con este complejo patrimonial.” Concluye Jorge Riendas.