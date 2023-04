Gascón critica la tergiversación de sus palabras y apunta a Page: “quiere acabar con Pedro Sánchez para pactar con el PP como Susana Díaz”

En referencia a sus palabras del sábado en el mitin estatal en Zaragoza, ha defendido que “frente a quienes las han tratado de sacar de contexto para manipular la opinión de la gente, vamos a defender una campaña limpia.”

lunes 17 de abril de 2023 , 20:31h

El candidato a la presidencia de Castilla-La Mancha por Unidas Podemos CLM, José Luis García Gascón, ha denunciado “la tergiversación de mis palabras en la Fiesta de la Primavera en Zaragoza” y ha recalcado que “Emiliano García-Page forma parte de las corrientes de derechas que intentan tomar el poder de los partidos socialdemócratas para alinearse con las derechas e intentar acabar con las opciones progresistas y revolucionarias”. “La junta electoral debe asegurar una campaña limpia que el pagismo no está permitiendo, tergiversando palabras y manipulando datos, frente a quienes han tratado de sacar de contexto mis palabras para manipular la opinión de la gente, vamos a defender una campaña limpia” ha expresado el candidato.



Gascón ha asegurado que puso de manifiesto “el rechazo de la militancia del PSOE, incluida la de Castilla-La Mancha, a la deriva del partido hacia la derecha como ocurrió en las primarias del PSOE en 2017 que ganó Pedro Sánchez, cuando Susana Díaz perdió las primarias del partido en nuestra región por regalar los votos al PP de Rajoy”. Gascón ha dicho que “Page está intentando recuperar la vía derechista perdedora de Susana Díaz, intentando cargarse a Pedro Sánchez para pactar con el PP”. El candidato le ha recordado a Page “su amenaza a la militancia del PSOE cuando dijo que, si ganaba Sánchez, se iba. El resultado fue que la gente de Castilla-La Mancha votó mayoritariamente a Pedro Sánchez y votó mayoritariamente por la vía del gobierno de coalición progresista”. “La vía de Page es la del PASOK en Grecia, por debajo del 10% por virar a la derecha en momentos clave como el actual, en el que nos jugamos el 28 de mayo la posibilidad de reeditar el gobierno de coalición progresista de España” ha indicado el candidato.



“Las políticas transformadoras van a hacerse a partir del 28 de mayo también en Castilla-La Mancha con Unidas Podemos”



El líder progresista intervino en el mitin central. García Gascón aprovechó la ocasión para recordar que “la valentía de la gente va dar a Unidas Podemos la posibilidad de que las políticas transformadoras se hagan en Castilla-La Mancha a partir del 28 de mayo”. Gascón ha denunciado que “para Page cuidar a los castellanomanchegos y castellanomanchegas es recortar un 98% la vivienda pública, manipular las listas de espera sanitaria, destinar 390 millones de euros del dinero público a la educación privada y 189 millones a la sanidad privada, además de garantizar que no va a cumplir la ley del aborto que dice que todas las mujeres tienen derecho a abortar en una clínica pública”.



El candidato de Unidas Podemos en Castilla-La Mancha ha afirmado que “lo primero que haré si soy presidente de CLM es blindar por ley los servicios públicos de CLM y la recuperación de derechos de sus trabajadores”. Asimismo, Gascón ha afirmado que “nuestro modelo se basa en una apuesta clara por la sanidad, la educación y la vivienda pública, un modelo en el que los jóvenes están dentro porque queremos que se queden a vivir en CLM con unas condiciones laborales dignas”.



Por su parte, Belarra ha manifestado que “gracias a su participación en el gobierno se ha conseguido subir como nunca antes el salario mínimo profesional”. Asimismo, ha subrayado que “este viernes se consiguió cerrar una ley de vivienda, una de las leyes estrellas de nuestro partido que va a permitir regular los precios del alquiler, proteger a la gente frente los desahucios, ampliar el parque público de vivienda en alquiler o que las inquilinas e inquilinos no tengan que pagar a la inmobiliaria”.



Junto al resto de candidatos autonómicos con quienes ha compartido el espacio, García Gascón ha asegurado “que el próximo 28M en CLM habrá un cambio progresista porque la esperanza generará una movilización”. “Castilla-La Mancha necesita que se hagan políticas para todo el mundo y no solo para unos pocos, y eso será Unidas Podemos quien por fin lo haga posible”, ha concluido.