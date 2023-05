El Ayuntamiento aprueba la Ordenanza Reguladora de los nuevos huertos urbanos de Cabanillas

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 19 de mayo de 2023 , 17:23h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Pleno del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo ha aprobado este viernes la Ordenanza Municipal que va a regular el funcionamiento de los nuevos huertos urbanos de la localidad, que el consistorio ha habilitado en la calle Jadraque, junto a la Cañada Galiana, y ya muy cerca del término municipal de Marchamalo.



Estos nuevos huertos urbanos han sido construidos en los últimos dos meses, con 30 parcelas de 25 metros cuadrados cada una, que estarán destinadas al uso y disfrute por parte de vecinos y vecinas de la localidad aficionados a la horticultura. La nueva Ordenanza viene a regular aspectos diferentes, que van desde el proceso que se seguirá para la adjudicación de cada parcela, el tiempo de concesión que tendrá cada beneficiario, los precios públicos que se establecen por la utilización, los usos que están permitidos y prohibidos, etcétera.



La superficie total de estos huertos es de 1.500 metros cuadrados, y la obra de habilitación la ha ejecutado la empresa “Grupo Raga”, que es también la mercantil adjudicataria de la limpieza viaria y el mantenimiento de zonas verdes del municipio. Además de los vallados separadores, la obra también ha incluido la instalación de una red de riego hasta la entrada de la parcela. La inversión municipal ha sido de casi 48.000 euros.



Esta nueva Ordenanza Reguladora se aprueba después de que la misma haya permanecido en exposición pública durante más de un mes, pero ahora aún se abre otro plazo de un mes para nuevas alegaciones o sugerencias, antes de su aprobación final. Una vez se produzca esta aprobación definitiva, en las siguientes semanas se abrirá el proceso de adjudicación de las parcelas disponibles.



El texto (que se ha retocado ligeramente tras una breve negociación transaccional entre los grupos) ha contado finalmente con el voto favorable de la práctica unanimidad del Pleno, a excepción de la concejala de Ciudadanos, que ha votado en contra (como lo ha hecho con todos los puntos de la sesión, indicando que no se debía a que estuviera en contra de lo que se aprobaba, sino en protesta por considerar que esta sesión, de carácter extraordinario, debería haberse convocado de modo ordinario).



La de los Huertos Urbanos no ha sido la única nueva Ordenanza que ha salido adelante en esta sesión, ya que también se ha aprobado otro texto para regular la celebración de los eventos taurinos de Cabanillas en las Fiestas de verano, de cara a que entre los tradicionales encierros también se permita también hacer alguna suelta en campo abierto. En este caso, como ha explicado el alcalde, José García Salinas, se trata de una mera adaptación, teniendo en cuenta las circunstancias concretas del municipio, del Reglamento Taurino que ya rige en toda Castilla-La Mancha, de ámbito regional. Esta otra Ordenanza también ha salido adelante con el voto favorable de casi todos los concejales y concejalas, con la excepción de la portavoz de Ciudadanos, por las razones antes expresadas.



Cabe reseñar que excusó su presencia por motivos laborales la concejala no adscrita Almudena Sanz, y que sólo asistieron 4 concejales del PP, dado que este grupo tiene pendiente incorporar a un nuevo concejal, tras la dimisión de una de sus ediles en la sesión anterior.



Plan Astra y Escuela Infantil Municipal

Otros dos asuntos de importancia tratados en el Pleno de este viernes 19 de mayo (y que eran los motivos principales por los que se convocaba de modo extraordinario y urgente) han sido aprobar el Pliego por el que sale a concurso la gestión de la Escuela Infantil Municipal “Tres Torres” para los próximos cursos, dado que a la finalización del presente año 2022-2023 finaliza la concesión con la actual empresa adjudicataria.



En el nuevo contrato de la Escuela Infantil, según ha explicado el alcalde, el Ayuntamiento de Cabanillas incrementa de modo notable la aportación municipal que se concede a la empresa, a fin de poder afrontar el importante incremento de costes que se ha producido en los últimos meses, pero sin alterar al alza los precios públicos que están fijados para las familias usuarias, que se seguirán manteniendo como están en la actualidad. El punto se aprobó con los votos favorables de PSOE, PP y Unidas Podemos IU, la abstención del concejal de Vox, y el voto en contra de la edil de Ciudadanos.



El otro asunto de máxima urgencia que ha salido adelante en este Pleno ha sido la aprobación del convenio que se firma con la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades, por el que funciona el servicio de autobuses interurbano entre Cabanillas y Guadalajara, en el marco del Plan Astra. El nuevo convenio tendrá validez hasta el año 2026.



Este convenio con la Junta de Comunidades expiraba en este mismo día de hoy, y por eso era necesario aprobar el nuevo sin demora, para que no se produjera una interrupción del servicio. Según el nuevo convenio, el Ayuntamiento aportará 1’2 millones de euros en los próximos tres años (unos 413.000 euros anuales, lo que supone una subida de más de 53.000 euros respecto a la aportación actual), mientras que la Junta incrementa su aportación desde los 55.000 hasta los 122.000 euros anuales. De este modo, entre ambas administraciones se complementa el “déficit de tarifa” que no cubren los usuarios con el pago de sus billetes.



Este nuevo convenio para el funcionamiento del autobús interurbano del Plan Astra ha salido adelante con los votos de PSOE y PP, Unidas Podemos-IU, y el voto en contra de Vox y Ciudadanos.



Incorporación de 7 millones al Presupuesto

Otro asunto de trascendencia aprobado por el Pleno ha sido la incorporación al vigente Presupuesto de 2023 de 7 millones de euros, procedentes de remanentes de tesorería (esto es, de ahorro de años anteriores) para ejecutar en el segundo semestre del año diferentes inversiones previstas, y cuyo montante excede la capacidad de afrontarlas por parte del Ayuntamiento con los ingresos procedentes exclusivamente de este ejercicio.



Son partidas como más de un millón de euros destinados a la construcción del nuevo Centro Acuático Municipal, cuyo proyecto ya está terminado y aprobado, y cuya licitación se subirá a la Plataforma de Contratación del estado el próximo martes. También hay dinero destinado a la compra de vehículos y vestuario para los nuevos agentes de Policía Local que se incorporarán cuando finalice el proceso de selección abierto recientemente; la puesta en marcha del nuevo sistema de recogida de residuos y los nuevos contenedores de materia orgánica; el incremento de los costes del propio Plan Astra; y para incrementar en el segundo semestre del año el ritmo de obras de reparación de calles, acerados y renovaciones de alumbrado público, entre otras muchas cuestiones variadas. “Se trata de dejar a la nueva corporación que salga de las Elecciones del 28 de mayo las partidas suficientes para que pueda ejecutar, o no si no lo desea, estas u otras inversiones, gobierne quien gobierne”, ha explicado el primer edil, José García Salinas.



Esta modificación de crédito ha salido adelante con el voto favorable del PSOE y el concejal de Unidas Podemos-IU, la abstención del PP, y la oposición de los concejales de Vox y Ciudadanos.



También en el plano económico, el Pleno ha aprobado la actualización anual del canon que paga la empresa del Campo de Golf por el uso de la finca municipal “La Dehesa”, cuya concesión explota desde 1994 con un contrato a 75 años. Aplicado el IPC, el canon para este año 2023 ha quedado fijado en 16.661,50 euros. Este punto ha salido adelante con todos los votos favorables de todos los concejales, a excepción del voto en contra de la edil de Ciudadanos.



Finalmente, el Pleno ha sacado adelante un reconocimiento extrajudicial de créditos para abonar facturas atrasadas de servicios efectivamente prestados y que estaban pendientes de ser pagados.