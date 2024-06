Évole y sus “Niños Jesús” convierten en una fiesta la “Noche Kavanijam”

La actuación del grupo del periodista catalán fue un repaso de grandes éxitos españoles de las últimas décadas, y conectó con un público volcado

domingo 30 de junio de 2024 , 20:09h

Muy buen rollo, muchas ganas de pasarlo bien, y una conexión fantástica entre músicos y público fueron los ingredientes del festival “Noche Kavanijam”, celebrado en la noche del sábado 29 de junio en Cabanillas, y que tenía sobre el escenario al grupo “Los Niños Jesús”, la banda que lidera el periodista Jordi Évole.



La cita, organizada por el colectivo KavaniJam de la localidad (que coordina el vecino José Alberto Blanco, “Tanano”) se había trasladado desde la Plaza del Pueblo a los bajos del Centro Joven, ante la previsión de una tormenta que amenazó toda la noche, pero que no llegó a descargar. Pero el espacio improvisado se demostró muy acogedor y adecuado para el evento, pues permitió más cercanía, y convirtió el concierto en una auténtica fiesta popular.



A ello ayuda mucho el propio repertorio de “Los Niños Jesús”. Se trata de un grupo formado en 2022 por Évole, cuya única pretensión es divertirse y divertir, y lo consiguen sobradamente. El famoso periodista no es obviamente el mejor cantante posible, apenas hace dos años que decidió meterse en este “jardín”, pero la verdad es que resuelve el concierto con mucha dignidad y más que corrección. Canta y entona bien, y aporta a la actuación buen humor, una simpatía desbordante, y mucho cariño para quien le escucha. Con la gente de Cabanillas estuvo volcado, lleno de guiños para el pueblo y para los organizadores del evento. Y además, Évole se rodea de un puñado de músicos muy competentes, que redondean la propuesta. Son los guitarristas Javier López y Jacob Carrasco; el bajista y coros Juan Carlos Carrasca, Óscar Huertas a los teclados y coros; y un magnífico batería, Jesús Salas.



La “play list” de “Los Niños Jesús” es un repaso por canciones tremendamente populares del pop y el rock, íntegramente en español, desde los años 80 hasta la actualidad. Una auténtica “verbena de fiesta”, en la que el público (fundamentalmente el que frisa entre 40 y 60 años) se sabe todos los temas, y los corea convenientemente, de principio a fin. Por el escenario van apareciendo canciones que van desde Radio Futura a Los Ronaldos, pasando por Estopa, Lory Meyers, Iván Ferreiro, Kiko Veneno, Álex y Cristina, Los Planetas, Loquillo, La Cabra Mecánica, Joaquín Sabina, Carolina Durante… y un largo etcétera.



Y en una actuación en el marco del “KavaniJam” no podía faltar la presencia de aficionados locales, y por eso para la ocasión se formó un coro de una veintena de vecinos y vecinas, coordinado por Marina Santiago (directora de la Escuela Municipal de Música), que participó en cuatro temas: tres que se estuvieron ensayando un par de semanas atrás (“Tu calorro” de Estopa; “Chas”, de Álex y Christina en la versión del tema que hizo Supersubmarina; y el “No puedo vivir sin ti” de Coque Malla), y algunos más, que cantaron improvisando por invitación de Évole, como “Escuela de calor” de Radio Futura o “Libre” de Los Chichos.



En definitiva, dos horas de fiesta y gran ambiente para una estupenda noche de verano.