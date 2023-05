Patricio pide explicaciones a Rojo sobre la sentencia por la agresión sexual a un paciente en el Hospital de Guadalajara

“La portavoz del Comité de Campaña se pregunta ¿por qué Rojo, alcalde de Guadalajara, se mantiene callado ante un hecho tan grave ocurrido en el hospital de la ciudad y que salpica a dirigentes de su partido, el PSOE? ¿Por qué no se personó el Ayuntamiento de Guadalajara como acusación particular?

miércoles 17 de mayo de 2023

La portavoz del Comité de Campaña del Partido de Guadalajara y número tres de la candidatura a la Alcaldía de Guadalajara, María Patricio, ha pedido explicaciones al candidato socialista a la Alcaldía de Guadalajara, Alberto Rojo, sobre la sentencia que condena a un celador del Hospital de Guadalajara por agresión sexual a una paciente.



Los hechos se remontan a junio de 2020, en plena pandemia, cuando una paciente ingresada en el hospital de Guadalajara por un trastorno de la conducta alimentaria, es decir, una paciente especialmente vulnerable por su patología y por su tratamiento, sufre por parte de un trabajador del SESCAM una agresión sexual.



Patricio ha denunciado que teniendo conocimiento el director gerente del hospital, actual diputado socialista en el congreso, Aurelio Zapata, y el propio gobierno socialista de Emiliano García Page, “no sólo no se protege a la víctima si no que se la revictimiza constantemente ya que al agresor sexual únicamente se le cambia de planta, manteniéndolo en plantilla, prolongando la agonía de la joven por el miedo a que su agresor pudiera acercarse a ella al tener acceso a su habitación o al coincidir con él en el centro hospitalario".



“Durante año y medio el SESCAM no fue capaz de abrir, tramitar y concluir un expediente disciplinario que apartara a ese trabajador por una falta de extrema gravedad. Pero la falta de empatía de los socialistas con la víctima no termina aquí, cuando llegó el juicio contra el celador, en vez de sumarse a la acusación ejercida por la víctima y por la Fiscalía, el SESCAM se alineó con el agresor y pidió su absolución. En resumen, no solo no se actúa contra el agresor sexual si no que se intentan silenciar los hechos. Una auténtica vergüenza”.





Por todo ello, la portavoz del Comité de Campaña ha apuntado que “seguimos esperando a que Alberto Rojo haga alguna declaración al respecto” y se ha preguntado ¿Por qué Rojo, alcalde de Guadalajara, se mantiene callado ante un hecho tan grave ocurrido en el hospital de la ciudad y que salpica a dirigentes de su partido, el PSOE? ¿Por qué no se personó el Ayuntamiento de Guadalajara como acusación particular?



Además, ha recordado, que en 2017 en una moción pedían que el Ayuntamiento de Guadalajara se personase como acusación particular en casos de violencia de género Por ello, Patricio se pregunta ¿Acaso estos hechos no son un claro ejemplo de violencia contra la mujer? ¿Influyó este suceso en el cese de Aurelio Zapata como director de Gestión? ¿Y era conocedor Rojo de los mismos cuando tras su cese contrato a Zapata, además de modo irregular, como gerente del Patronato de deportes? ¿Piensa el señor Rojo pedir una investigación para esclarecer lo ocurrido? ¿Piensa el señor Rojo depurar responsabilidades y exigir dimisiones? “Estamos hartos del feminismo de boquilla, los ciudadanos necesitan hechos. Es indignante y bochornoso el silencio cómplice de Alberto Rojo. Pero es que Rojo nos tiene acostumbrados a dar la callada por respuesta”.



La portavoz del Comité de Campaña también se ha referido a los últimos datos de las listas de espera del Hospital Universitario de Guadalajara que lamentablemente han aumentado un 17% el último mes, alcanzando los 18.309 pacientes, doblando la cifra que dejó el partido popular (9048). “18.309 guadalajareños están actualmente esperando para ser operados, para ser vistos en una primera consulta o para realizarse una prueba diagnóstica. Casi el 7% de la población de la provincia sufre la nefasta gestión socialista en materia sanitaria”. Además el hospital de Guadalajara continúa ocupando el segundo lugar de la región en lista de espera, y de 10 servicios médicos somos los que tenemos mayor tiempo de espera quirúrgica en cinco de ellos; traumatología, urología, maxilofacial, dermatología y oftalmología.



“Estos datos demuestran la insostenible situación de la sanidad en nuestra provincia consecuencia de la nefasta gestión del gobierno socialista de Page y, por supuesto, de su discípulo Rojo, que todavía no ha dicho nada al respecto, por no importunar a su jefe”. Eso sí, ha añadido, “cuando hay que ir a poner la primera piedra del centro de salud Los valles o ir a la inauguración de la ampliación del Hospital es el primero que se pone en la foto”.



Patricio ha aseverado que “los guadalajareños necesitan que sus responsables públicos estén realmente implicados en la defensa de las víctimas y no en la protección de los delincuentes. Guadalajara no se merece un alcalde como Alberto Rojo, que se mantiene con los brazos cruzados ante un hecho de tal gravedad ocurrido en el hospital público de su ciudad”.



Desafortunadas declaraciones de Page sobre su hija



Patricio ha apuntado que al PSOE-CLM se le acumulan los escándalos y es que anoche el líder socialista regional, Emiliano García Page, hacía de nuevo “unas más que desatinadas declaraciones haciendo alusión a la vida privada de sus hijos. La actitud de Page es totalmente vergonzosa y, una vez más, le desacreditan como presidente de nuestra región”.



La portavoz de campaña ha aseverado que “la pasividad e inacción” ante la agresión sexual del Hospital de Guadalajara, las declaraciones hacia la alcaldesa de Talavera de la Reina “a la que trató como mercancía diciéndole que hasta que no se case, no va a dejar de ser alcaldesa”, o su última divagación, de ayer mismo, en las que habla sin ningún tipo de escrúpulo de la vida privada de su propia hija en un tono machista, “son ejemplos que demuestran que García-Page no está en condiciones de seguir gobernando. Castilla-La Mancha no merece un gobierno con un presidente machista, ni dirigentes provinciales ni locales, como Bellido y Rojo, que contribuyan con su silencio al retroceso en los derechos de las mujeres”, ha concluido.