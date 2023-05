Un caso de bebés intercambiados en Logroño destapa otro en Guadalajara en 1971 por el que el afectado reclama 3 millones de euros

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 16 de mayo de 2023 , 19:05h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El abogado de la mujer que fue intercambiada con otro bebé cuando nació en el Hospital San Millán de Logroño, José Sáez Morga, ha informado hoy de que la aseguradora del Servicio Riojano de Salud (Seris) ha vuelto a presentar otro recurso para evitar el pago de 850.000 euros a la víctima.



Un caso que el propio abogado ha vinculado en la rueda de prensa con otro en Castilla-La Mancha, ya que según ha informado, después de que este caso saliese a la luz, ha recibido el encargo de defender a otras dos personas a las que les pasó lo mismo, una en Guadalajara y otra en Barcelona.



Las reclamaciones han sido presentadas contra el Servicio de Salud de Castilla La Mancha (Sescam) y el Servicio de Salud de la Generalitat de Cataluña, (CATSALUT).



En cada uno reclama alrededor de tres millones de euros, que es lo mismo que reclama en La Rioja; una cifra que el Gobierno riojano no ha aceptado como indemnización y que está recurrida en el Tribunal Superior de Justicia por Sáez Morga.



CASO GUADALAJARA

El caso de Guadalajara es el de un varón, nacido en 1971 en la antigua residencia sanitaria de Guadalajara. Se sometió en el año 2021 a pruebas de AND voluntarias con su madre y hermana “formales o de registro” y, de éstas, “resultó que no había parentesco biológico” con ellas.



Pidió su historia clínica y se le contestó que no aparecía porque, con ocasión del traslado de los servicios al nuevo hospital, que se inauguró el 25 de enero de 1982 y que primero se llamaba Hospital General de Guadalajara y luego Universitario de Guadalajara, se había perdido documentación.



El hospital le dice que “es un problema” que ve “con cierta frecuencia porque en el traslado de historias clínicas de la residencia vieja al hospital universitario se perdió documentación”.



El demandante, a esta fecha, “desconoce quiénes son sus progenitores biológicos y parientes de ese orden”.



LA AFECTADA DE LA RIOJA YA HA COBRADO 215.000 EUROS

En rueda de prensa, Sáez Morga ha indicado que la mujer ha recibido, ya, un pago de 215.000 euros. Sin embargo, la cantidad total de indemnización aprobada por Consejo de Gobierno del Ejecutivo riojano es de 850.000 euros.



La aseguradora tiene recurrido este acuerdo del Consejo de Gobierno pero, además, pidió una medida cautelar para no abonar los restantes 635.000 euros mientras no se resolvía el recurso.



Esta medida fue denegada por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y, el pasado 8 de mayo, la aseguradora recurrió el hecho de que se le deniegue esa suspensión cautelar. En opinión del abogado, lo ha hecho “sin reunir los requisitos para que se le otorgue esa suspensión”.



Alega la aseguradora, entre otras cuestiones, que si adelanta ese dinero a la joven y, posteriormente, La Sala del Contencioso Administrativo falla a su favor, ésta no podrá devolverlo.



“Pero la Sala”, ha aseverado el abogado, ya le ha dicho que puede “repercutir” el cobro a la Administración, que “siempre es solvente”.



Sáez Morga ha advertido al Gobierno riojano de que existe la posibilidad de que la mujer presente un recurso ante la Administración por “inactividad”, algo que ocurre “cuando la Administración está obligada a hacer algo y no lo hace”.



CASO DE BARCELONA

En cuanto al caso de Barcelona, se trata de un varón “registrado como nacido a las 11,15 horas de determinado día de 1972, en el hospital Vall d’Hebron de Barcelona, que envió a finales de 2022 un kit de AND de los publicitados por MyHeritage, en Alemania, que realiza a sus clientes árboles genealógicos.



Como consecuencia de esto, recibe información sobre una persona con parentesco en Barcelona. Tras esto, se somete a una prueba en España para comparar su AND con sus hermanos “registrados” y descubre que los resultados de parentesco materno con ellos son “incompatibles”.



Entonces, se somete a pruebas de AND con la persona con la que había descubierto tener parentesco, gracias a la prueba de la empresa alemana, y descubre que es su sobrina y el padre de ésta su hermano materno.



El interesado ha obtenido como única referencia de los archivos del Hospital Val d’Hebron, donde no tienen ni su historia clínica ni la de su madre “formal”, una línea en el Libro de Partos, coincidente con su inscripción de nacimiento en el Registro Civil, en la que, mediante una anotación manuscrita, aparece la palabra ‘cesárea’ y una hora: las 11.15. Se refleja un parto anterior a las 11:10 “sin más datos”.



Los nuevos parientes biológicos descubiertos le han relatado que un hermano, ya fallecido, nació ese día, tal y como fue registrado, a las 11.10.