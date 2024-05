El PP de Azuqueca, único partido que vota en contra de la subida de precios “injustificada” del servicio ‘Azuverano’ propuesta por el gobierno municipal

Los concejales del Partido Popular han sido los únicos que han votado en contra de la propuesta del gobierno formado por el PSOE e Izquierda Unida, para subir los precios de este programa para la conciliación de la vida laboral y familiar

miércoles 15 de mayo de 2024 , 13:45h

Los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares han votado en contra de la subida de precios propuesta por el gobierno socialista y de Izquierda Unida de Azuqueca para el servicio Azuverano. Tanto el Partido Socialista, como sus socios de Izquierda Unida y Vox, han votado a favor de lo que el portavoz del Grupo Popular, Mane Corral, considera “un incremento totalmente injustificado” para un servicio que busca facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar en verano.



El programa Azuverano consiste en la organización de actividades deportivas de baloncesto, fútbol, gimnasia rítmica, tenis o pádel, así como actividades acuáticas con campus semanales y quincenales, con posibilidad de desayuno y comida para niños de 6 a 17 años y con el objetivo de hacer más fácil la conciliación en estas fechas veraniegas donde la actividad escolar ha finalizado. Por ello, el portavoz popular en el consistorio azudense ha manifestado su oposición a esta medida que ha tomado el gobierno “de forma unilateral y sin contar con los grupos con representación”. “Si queremos dar facilidades, la manera no es modificando al alza todos los precios públicos de este programa porque el Ayuntamiento podría hacerse cargo de esta subida generalizada y no perjudicar a los usuarios”, ha reprochado Mane Corral quien ha afirmado que “no entendemos que haya dinero para otros menesteres, y no para ayudar a la gente en esta situación”.



Por ello, Corral ha calificado de “estafa” estas subidas que “si se escoge la opción mensual, la subida puede llegar hasta los 80 euros para un niño, 140 euros por dos hijos al mes; cuando antes la bonificación del segundo y tercer hijo era del 50%”. Ahora, “todas las bonificaciones además se han quedado en un 25%, mientras que el Campus con el desayuno sube en 5 euros; el campus con la comida sube en 10 euros; el campus con desayuno y comida sube en 15 euros pasando de 45 a 60 euros, y el campus con comida, desayuno más actividad pasa de 50 a 70 euros”, ha informado Corral.



Por todo ello, el portavoz del PP se ha preguntado “si las medidas del pacto de gobierno tras la huida del ex alcalde José Luis Blanco han sido subir impuestos, y ahora precios públicos” y ha pedido al alcalde socialista “que mire más por los vecinos de su municipio para asuntos como este con los que luego hacen gala, porque con actitudes como esta se desmontan sus argumentos de ayuda a la conciliación”.