Núñez asegura que la Ley del ‘sólo sí es sí’ y el silencio cómplice del PSOE demuestran que “no hay feminismo real en la izquierda de este país”

En un acto público en Toledo, junto al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo Núñez

viernes 12 de mayo de 2023 , 18:38h

.- El candidato a la Presidencia de Castilla-La Mancha y presidente regional del PP, Paco Núñez, ha asegurado que la aprobación de la Ley del ‘sólo sí es sí’, sumada al silencio cómplice del PSOE de Castilla-La Mancha, demuestran que “no hay feminismo real en la izquierda de este país”.



Así lo ha señalado Núñez durante su intervención en un acto público en Toledo, junto al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el candidato a la Alcaldía de la ciudad, Carlos Velázquez.



El presidente regional del PP ha recordado que esta semana Castilla-La Mancha está siendo noticia nacional por un comportamiento del candidato socialista a la Presidencia de Castilla-La Mancha “lamentable” con la candidata del PSOE a la Alcaldía de Talavera de la Reina, dirigiéndose a ella con la expresión “tengo que casarla”. “Como un señor feudal que dispone de sus vasallos, algo impropio de la política del siglo XXI, que yo condeno con rotundidad”.



Sobre este hecho, Núñez ha afirmado echar en falta que alguien del PSOE o sus socios haya salido a reprobar la actitud de Page, ya que los socialistas sólo “tienen pose” en la defensa de las mujeres. “Esto quedó claro cuando vimos a todos los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha votar a favor de la Ley del sólo sí es sí”, una ley, ha recordado, de la que es cómplice Page, ya que contaba con un informe de la Junta de Comunidades alertando de las consecuencias “y no hizo nada”.



El candidato del PP a la Presidencia de Castilla-La Mancha ha incidido en que el único partido que defiende los intereses generales de los españoles, que cree en un gobierno de todos y para todos y que defiende los intereses y los derechos de las mujeres es el PP.



Núñez ha dicho que el PP quiere “más mujeres autónomas, empresarias, agricultores, docentes, sanitarias y libres”, que tengan la libertad “de elegir su camino”.



El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha pedido a todos los miembros del partido que trabajen con intensidad esta campaña electoral para que Castilla-La Mancha sea parte del cambio político que llegará a España de la mano de Alberto Núñez Feijóo.



“Este proyecto ofrece a los castellanomanchegos ilusión para conquistar el futuro, para llevar a Castilla-La Mancha a las mayores cotas de vanguardia, prosperidad y progreso, dando la vuelta a los indicadores económicos y dejar de estar a la cola de todos los datos económicos y pasar a competir con los mejores para liderarlos”.



Por ello, ha incidido en su apuesta para desarrollar un Eje de Crecimiento del Sur de Europa, junto a Madrid y Andalucía. Además, de apostar por la sanidad de la región, recuperando la Carrera Profesional Sanitaria, modernizando la Atención Primaria y poniendo en marcha un Plan de Choque contra las listas de espera.



Un proyecto para Castilla-La Mancha donde simplificar la burocracia y rebajar la fiscalidad frente a la armonización fiscal del PSOE y asemejar a la región a Madrid y a Andalucía. Además, defender a los ganaderos y a los agricultores y luchar por el agua con un gran acuerdo nacional para que este recurso no se vaya a Portugal y se quede en los campos de Castilla-La Mancha.



Además, un proyecto que derogará la Ley que abre la puerta a la expropiación de las tierras de los agricultores y que vertebre la región, con nuevas zonas de desarrollo logístico y que apueste por combatir la despoblación.



Un cambio de ciclo, ha afirmado, que es “imparable, pero tranquilo y moderado”, que no es “cambiar un presidente por otro, sino traer un nuevo Gobierno profesional y de la tierra para gestionar el destino de los castellanomanchegos”. “Con ilusión, trabajo y dedicación este cambio llegará a Castilla-La Mancha. Es hora de pasar página y abrir un nuevo tiempo político”.



VAMOS A GANAR LAS ELECCIONES



Núñez se ha mostrado convencido de que ganará las elecciones en Castilla-La Mancha, por lo que ha pedido a los castellanomanchegos que confíen en él porque ofrece “trabajo, lealtad, entrega y compromiso”.



“Salimos a ganar las elecciones, a gobernar en Toledo y en Castilla-La Mancha porque el cambio político en España comienza en Castilla-La Mancha y, juntos, lo vamos a conseguir”.



Por último, Núñez ha aseverado que él está muy orgulloso de Alberto Núñez Feijóo y de compañeros de partido como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno, por eso le acompañan en el autobús de campaña del PP regional.



“Otros como el candidato del PSOE no sé si está orgulloso de sus compañeros y no sé si Page se atreve a ponerse en una foto con Sánchez, con Otegi o con Rufián”.