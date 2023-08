El PSOE de Almoguera perpetra el “pacto de la vergüenza” para “asegurar la tranquilidad del ex alcalde Luis Padrino”

La alcaldesa saliente del PP, Rocío López, asegura que los motivos expuestos para la moción “son falsos” y que esta tiene que ver con la puesta en conocimiento de la Fiscalía de “potenciales irregularidades” por parte del anterior alcalde quien llevaba gobernando en Almoguera 32 años

martes 29 de agosto de 2023 , 18:26h

El salón de plenos del Ayuntamiento de Almoguera ha acogido hoy la sesión plenaria correspondiente a la moción de censura presentada por los dos concejales del Partido Socialista y los tres concejales de Hablemos Almoguera contra la alcaldesa del PP Rocío López y su equipo de gobierno. Así, el socialista Antonio Barona se ha convertido hoy en el alcalde pactando con el partido de Luis Padrino al que él mismo llamaba “nazi” y “dictador” asegurando que “nunca pactaría” con ellos.



Por ello, este acuerdo se conoce ya como “el pacto de la vergüenza” que, tal y como ha recordado Rocío López, “se puso en evidencia en la ya famosa comida de Guadalajara en la que se encontraba el señor Luis Padrino y el señor José Luis Vega, presidente de la Diputación”. López ha explicado que, en su opinión, “el verdadero motivo del pacto es asegurar la tranquilidad del alcalde saliente y cumplir al dedillo lo que allí se negoció: no permitir que yo entrarse en el ayuntamiento y que Almoguera siga en la más absoluta opacidad”. “¿A estas alturas alguien duda de quién está en primera línea negociando? En esa negociación no vimos a los concejales de Hablamos, era el señor Padrino el que cerró el acuerdo, tal y como se recogió en la prensa”, ha relatado López quien dirigiéndose al desde hoy alcalde socialista, Antonio Barona ha dicho: “Los motivos que alega para la moción de censura son absolutamente indecentes así como su actitud”. Rocío López ha vuelto a explicar y desmentir los “falsos motivos” de dicha moción censura recordando cómo los concejales de la oposición “no han acudido a los plenos y se han dedicado a tratar de saturar el ayuntamiento registrando escritos, muchos de ellos de contenido político”.



López ha reprochado a Barona que el cambio que prometía “esté basado en mover el sillón a los concejales de Hablamos, para no solo pactar con ellos sino además aceptarlos en su propia lista, ofreciendo un cheque en blanco al saliente. ¿O es que acaso piensa que Almoguera se traga que el que va a mandar es usted con dos concejales?”. “Yo cerré la puerta a eso que nos lastra y usted le pone la alfombra roja”, ha aseverado.



Por otro lado, ha explicado también la relación que puede existir entre esta moción de censura y el trabajo realizado en este tiempo por el Partido Popular en el gobierno con la puesta en conocimiento de la Fiscalía de “potenciales irregularidades y falta notable de documentación”.



Ante toda esta situación, Rocío López ha asegurado que seguirá trabajando sin descanso por Almoguera y sus vecinos y que “nos queda el consuelo de que quedan menos de cuatro años para terminar con todo esto”.



El ahora ya alcalde socialista no ha querido dar explicaciones durante la sesión plenaria, sino que ha emplazado a los vecinos a leer una carta que, ha dicho, “recibirán en sus buzones en los próximos días”.



En el pleno han estado presentes el portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Román García, el vicesecretario regional del PP Álvaro Vara y la diputada regional Itziar Asenjo, además del presidente del PP de Guadalajara, Lucas Castillo, que ha acudido al término de la sesión.