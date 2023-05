Guarinos desgrana sus propuestas económicas que tienen como objetivo “potenciar la creación de empleo y convertir a Guadalajara en foco de atracción empresarial”

Dirigidas a poner a “Guadalajara de moda”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 09 de mayo de 2023 , 18:03h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Guadalajara, Ana Guarinos, ha desgranado esta mañana, en rueda de prensa, algunas de las propuestas económicas relacionadas con el apoyo a la creación de empleo y al tejido empresarial que incorpora el Partido Popular en su programa electoral, señalando que “el objetivo fundamental es potenciar la creación de empleo y convertir a Guadalajara en foco de atracción empresarial”.



Para ello, apuesta por un Plan de Empleo Mixto, un plan que destine una parte del mismo al Ayuntamiento, para la contratación de trabajadores desempleados, y otra a las empresas para la misma finalidad. En este sentido, ha dicho, que el plan de empleo municipal permite contratar durante seis meses a trabajadores desempleados pero, una vez que termina dicho plazo, los trabajadores vuelven mayoritariamente al paro, es decir, la inserción laboral es prácticamente. Por ello, la propuesta del Partido Popular es que una parte del dinero del plan de empleo, el 50%, la mitad, se destine también a las empresas privadas para la contratación de desempleados de larga duración, trabajadores que se formarían en la empresa y que, una vez finalizado el plan de empleo, podrían incorporarse definitivamente a la misma, por lo que la inserción laboral sería mayor.



Guarinos ha señalado que aunque los últimos datos de empleo conocidos son ligeramente mejores como consecuencia de la temporada de Semana Santa y de la incorporación de los trabajadores al plan de empleo, “los datos apuntan a que en nuestra ciudad hay muchas personas que quieren y no pueden trabajar, por lo que esta medida es fundamental para generar empleo estable y de calidad.”



Igualmente apuesta por articular ayudas para las empresas a la contratación indefinida de trabajadores desempleados, en especial a personas con capacidades diferentes, jóvenes, mayores de 45 años y mujeres con hijos menores de tres años.



Guarinos ha desgranado que implementarán ayudas para nuevos autónomos que creen, como mínimo, “un puesto de trabajo por cuenta ajena y apoyaremos a los emprendedores mediante ayudas al inicio de la actividad empresarial”.



La candidata también se ha referido a otra propuesta importante como es la de “poner en marcha un programa para favorecer el relevo generacional y que no desaparezcan negocios por falta de sucesión.”



Las campañas promocionales también son fundamentales. “Sensibilizar a la gente de que comprar en la ciudad es positivo, significa generar puestos de trabajo.”



Guarinos también defiende fomentar actividades en zonas comerciales, sobre todo en fechas señaladas, e intensificar las campañas promocionales “todo ello para dinamizar la actividad en nuestra ciudad”, y hacer de Guadalajara una ciudad de compras, tenemos que poner a “Guadalajara de moda” ha dicho.



Para ello, la candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Guadalajara entiende que recuperar el Mercado de Abastos es una forma de abrir al público un lugar que merece ser dinamizado y que ayudaría a la dinamización del casco histórico, “no solo para los puestos y venta de productos, también hay que darle otro uso para impulsar actividades de carácter cultural y de hostelería de las que puedan disfrutar los ciudadanos”.



Igualmente ha insistido en la necesidad de aprovechar la cercanía a Madrid y del aeropuerto, y ser capaces de acoger las actividades que no pueda desarrollar Madrid, “Guadalajara tiene que ser la protagonista e impulsora del eje logístico Castilla-la Mancha, Madrid y Andalucía”.



Guarinos también ha adelantado que pondrán en marchan un Plan de Inversión en los Polígonos Industriales, El Henares y El Balconcillo, para la recuperación urgente del viario y del acerado, “y apostamos por crear nuevos polígonos”. En este sentido, ha recordado que Guadalajara tiene los mismos metros cuadrados de suelo industrial que en 2019, y que, por tanto, “el gobierno socialista de Rojo no ha sido capaz de incorporar ni un solo metro cuadrado más.”



La candidata popular ha aclarado que todas estas medidas deben ir de la mano de una “fiscalidad atractiva si queremos competir en igualdad de condiciones. Si queremos ser referentes en creación de empleo, ello pasa por tener suelo industrial y una fiscalidad ventajosa”.



Del mismo modo, apuesta por revitalizar el Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha en Guadalajara “que prácticamente ha desaparecido en los últimos años, la innovación y el desarrollo tecnológico son fundamentales para la dinamización empresarial y del empleo”.



Finalmente, ha adelantado que otro de sus objetivos es impulsar la construcción de un Palacio de Congresos para la celebración de todo tipo de eventos “Si Guadalajara ofrece esta posibilidad, llegarán más eventos, actuaciones o congresos que son fundamentales para dinamizar la economía de la ciudad.”