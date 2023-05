Lola Merino insta a Page a dar explicaciones por la lluvia de casos de corrupción del Partido Socialista que están viendo la luz

La portavoz del PP en las Cortes Regionales y candidata al Parlamento Autonómico por la provincia de Ciudad Real critica que Javier de Irízar cobrara más de 400.000 euros por encargos a dedo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 09 de mayo de 2023 , 20:01h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La portavoz del GPP en las Cortes Regionales y candidata al Parlamento Autonómico por la provincia de Ciudad Real, Lola Merino, ha instado hoy a Page a dar explicaciones de todos y cada uno de los casos de corrupción que “le llueven al Partido Socialista”.



Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación durante la rueda de prensa de hoy en la sede de Toledo, donde Merino ha puesto en valor a Paco Núñez como alternativa de gobierno “nuestro presidente es un político con ilusión, con ganas de trabajar por Castilla-La Mancha, un político cercano y con los pies en la tierra”. Frente a un Emiliano-García Page ha dicho “cansado, que está sobrepasado, que se muestra frío e impasible ante los casos de corrupción que le están lloviendo en los últimos días y que no da explicaciones a los castellanomanchegos que es y debería ser su obligación.”



En este sentido, Merino se ha hecho eco de la prensa de hoy, que ha publicado que el alcalde y candidato socialista de Cabanillas del Campo, José García Salinas, “parece ser que también pagó al actual presidente del Consejo Consultivo casi 52.000 euros por supuestos asesoramientos jurídicos. Es un ayuntamiento más, que facturó y que contrató a dedo Irízar”. Además, según Ok Diario, Javier de Irízar cobró 448.000 euros por servicios de la abogacía del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares cuando entonces era alcalde Pablo Bellido, ahora presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha “contrató el pago de esos más de 400.000€ por los servicios de abogacía, a pesar de que la propia secretaria del ayuntamiento alertó en su momento de que no era legal hacer este tipo de contratos,” ha señalado.



Por todo ello, Merino ha sido contundente con Emiliano García-Page “solo aparece en los medios de comunicación para el autobombo, para la complacencia y para seguir anunciando lo que no ha hecho en 8 años y no da explicaciones”.



La candidata al Parlamento Autonómico por la provincia de Ciudad Real ha insistido que “se nota que a Emiliano García-Page le aburre Castilla-La Mancha, le aburren los problemas de Castilla-La Mancha porque a día de hoy no ha solucionado ninguno, ni incluso ha llevado a cabo las promesas que hizo”.



Lola Merino se ha preguntado de manera retórica “dónde está la solución de Page a las listas de espera, dónde está la solución de Page al recorte de las ayudas PAC que han sufrido un recorte de 5.000 millones de euros, dónde están las soluciones de Page a la sequía, al paro femenino y al paro juvenil, al problema del agua, dónde está la regularización de los pozos, de las explotaciones prioritarias que ayer de manera bochornosa volvía anunciar el vicepresidente de Castilla-La Mancha”, y otros problemas como los sanitarios, la viruela ovina o la plaga de conejos “ayer salía también Page en otra noticia diciendo que se estaban reforzando la captura de conejos, matando 50 conejos al día que multiplicados por 365 días que tiene el año supone 18.000 conejos al año”.



Por último, Lola Merino ha apostado porque el Partido Popular de Castilla-La Mancha es la solución “tenemos claro que el cambio de ciclo político se tiene que producir en Castilla-La Mancha y que es necesario. Es tan necesario como agua de mayo y que del socialismo y del sanchismo se sale, como se ha salido en la Comunidad de Madrid y se ha salido en Andalucía y vamos a salir del socialismo y del sanchismo en Castilla-La Mancha a partir del 28 de mayo.”



“Entre otras cuestiones porque Paco Núñez ha venido a escuchar, ha venido a trabajar por Castilla-La Mancha, ha venido a trabajar de la mano de la sociedad de Castilla-La Mancha y de los ayuntamientos, ha venido a gestionar y a gobernar con seriedad, con rigor y con sentido común”, ha concluido.