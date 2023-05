José Luis García Gascón lleva a la Comisión Europea el escándalo de las listas de espera sanitarias de Page en Castilla-La Mancha

Gascón ha manifestado que en la reunión que se ha llevado a cabo “las plataformas en defensa de la sanidad pública certifican que el buzón B de las listas de espera sanitarias continúa sacando del sistema enfermos”

lunes 08 de mayo de 2023

Unidas Podemos Castilla-La Mancha ha llevado ante la Comisión Europea a través de su grupo en el parlamento europeo una pregunta para que investigue la “presunta manipulación de listas de espera sanitarias” que se habría llevado a cabo en Castilla-La Mancha por parte del Gobierno de Page. Según la confluencia progresista en la región “llevamos estas acciones para proteger la sanidad pública de nuestra región tras tener los tiempos de espera más largos del país el pasado año”. En este sentido, José Luis García Gascón inició su cadena de actuaciones solicitando una petición de investigación ante gobierno regional, posteriormente ante el Congreso de los diputados las listas de espera en CLM a través de una pregunta al Ministerio de Sanidad, solicitando al Defensor del Pueblo su investigación y ahora elevando aún más la importancia de este caso llevándolo ante Europa



Antes de las declaraciones a los medios de comunicación para informar de este hecho, el candidato por Unidas Podemos Castilla-La Mancha a la presidencia de la JCCM, José Luis García Gascón, ha estado en la sede de Podemos de Toledo junto al Secretario de Acción de Gobierno, Institucional y Programa de Podemos, Pablo Echenique, así como también diferentes colectivos de trabajadoras y sindicatos de la sanidad pública y plataformas en defensa de hospitales de la región para hablar de la situación que está viviendo la sanidad en CLM.



García Gascón ha manifestado que “venimos a presentar conjuntamente la pregunta que elevamos a la Comisión Europea desde el grupo que tenemos en el Parlamento Europeo de Unidas Podemos una pregunta para que se estudie el presunto escándalo de las listas de espera sanitarias. Todos los pacientes que tienen más de 90 días en las listas de espera se han ido mandando a un buzón B. Tenemos las peores listas de espera de toda España y en lugar de arreglarlas se están mandando el dinero de todos y todas a la privada, además de ocultarse datos. Vamos a llegar hasta donde haga falta para solucionar los problemas de la sanidad castellanomanchega para que se investigue y se resuelvan los problemas de las listas de espera en CLM, que es tan necesario, porque la salud es vida”.



Por su parte, Pablo Echenique ha afirmado que “se ha demostrado que un gobierno monocolor del PSOE no es muy diferente a uno del PP. Si en CLM gobierna el PP o el PP con Vox iremos hacia atrás, pero si hay mayoría absoluta de Page nos quedaremos en el mismo sitio: Castilla-La Mancha no va a va a avanzar. La posibilidad de que avancemos y de que la gente tenga más derechos es que Podemos esté en el próximo Gobierno de CLM. Me he leído el programa electoral de Page de 2019, en el que ponía que el derecho a la salud es incompatible con poner la sanidad en manos de empresas privadas, sin embargo, en esta legislatura ha aumentado un 154% el dinero que destina a derivar pacientes a la sanidad privada. En el programa también pone que hay que reducir las listas de espera, y CLM sigue estando a la cola de España en las listas de espera y aún encima parece que manipulando las listas de espera para que la gente no sepa lo que hay. Está claro que si no hay un Unidas Podemos en el Gobierno de esta región a partir del 28M, lamentablemente esto va a seguir pasando”.



La vicepresidenta de la Plataforma Pro de los Servicios de la Comarca de Tomelloso, Eva María Ruiz, ha manifestado que “el hospital de nuestra localidad nació hace 16 años y nunca se ha llevado el Plan Funcional del Hospital de Tomelloso al completo. Durante la pandemia se nos conoció como el ‘Wuhan de La Mancha’ porque hubo más de 300 fallecidos. En nuestro hospital no tenemos UCI, neumología ni otorrinolaringología. Para tener una cita las personas están tardando casi dos años, y cuando van a solicitarla les dicen ya te llamaremos, por lo que la gente está tres meses esperando la llamada y de momento ni siquiera llegan”.



José Luis García Gascón ha concluido con un mensaje hacia las próximas elecciones autonómicas del domingo 28: “Si la gente nos da su confianza el próximo 28 de mayo, vamos a recuperar las riendas y a poner la sanidad pública en el puesto que se merece. Como ha dicho Echenique, Page ha destinado 184 millones de euros a la sanidad privada en nuestra región. Con este dinero se podría recuperar la carrera profesional sanitaria y lo vamos a hacer. Solo Unidas Podemos es capaz de llevar a cabo estas medidas valientes que suponen un avance en derechos y un muro contra los retrocesos. Necesitamos entrar con fuerza en Castilla-La Mancha para que la sanidad tome la importancia que los castellanomanchegos y castellanomanchegas necesitan y merecen”.