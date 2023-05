“La mejor forma que tienen los castellanomanchegos de contribuir a que Sánchez deje de gobernar es apostando con rotundidad por un Gobierno del PP en Castilla-La Mancha el 28 de mayo”

Durante una entrevista con Carlos Herrera en COPE

miércoles 03 de mayo de 2023 , 12:08h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha mostrado “ilusionado” ante la “opción clara de una mayoría suficiente del PP para gobernar en Castilla-La Mancha”, pero sobre todo “porque la calle está absolutamente comprometida con un cambio de ciclo en la región”.



Así lo ha señalado durante una entrevista con Carlos Herrera en la Cadena COPE, donde ha indicado que esta sensación “se ve cada día que recorremos Castilla-La Mancha”.



“Hay un movimiento de personas que están deseando que llegue el 28 de mayo para un cambio de ciclo en Castilla-La Mancha, un momento nuevo, que implica la posibilidad de que en Castilla-La Mancha se abra una nueva forma de hacer políticas que permitan conquistar nuevos retos y oportunidades”, ha dicho.



Núñez ha asegurado estar “convencido” de que el PP va a ganar las elecciones generales y “dejar a un lado el sanchismo”, que está siendo “dramático para el país”, ya que el PSOE está “manoseando las instituciones y degradando la vida pública”. “La mejor forma que tienen los castellanomanchegos de contribuir a que Sánchez deje de gobernar es apostando con rotundidad por un Gobierno del PP en Castilla-La Mancha el 28 de mayo”.



El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha añadido que “entendemos que hay un nuevo ciclo político en el país y que aportamos ilusión, estrategia y una forma de hacer política para convertir cada reto en una oportunidad y lanzar a Castilla-La Mancha a un lugar de vanguardia y crecimiento”.



Núñez ha afirmado que el candidato del PSOE de Castilla-La Mancha está “fuera de registro, insultón y gritón”. “A los castellanomanchegos no nos gusta que nos griten y nos falten al respeto y hoy, por desgracia, el candidato del PSOE lo hace cada día”, por lo que ha llegado el momento “de una nueva forma de hacer política, de un nuevo modelo, y de tejer alianzas con Madrid y Andalucía”.



El presidente del PP-CLM se ha referido a la última ley aprobada por el PSOE “te pueden expropiar las tierras”, ya que si el Gobierno socialista considera que una tierra cumple un fin social o económico determinado “te la expropia”. “Voy a derogar esa ley para dar certidumbre, confianza y tranquilidad al conjunto de los castellanomanchegos”.



Núñez ha añadido que aprobará una ley contra la ocupación ilegal de viviendas para “devolver la confianza, la seguridad y la tranquilidad a los ciudadanos”.



DOS QUE VOTAN LO MISMO SON LO MISMO



El presidente regional del PP ha aseverado que Page y Sánchez “son lo mismo porque votan lo mismo”, ya que no ha existido ninguna votación en la que el candidato del PSOE de Castilla-La Mancha se haya posicionado en contra de las tesis de su jefe. Así, como ejemplos destacan la Ley de Memoria Democrática, la modificación del Código Penal o la aprobación de la Ley del ‘sólo sí es sí’.



“El PSOE de Castilla-La Mancha hoy ya no se parece a Castilla-La Mancha y no representa al conjunto de los castellanomanchegos, ya que tiene una actitud muy alejada de lo que es mi tierra”, ha incidido.



Por último, Núñez ha defendido recuperar la senda del Plan Hidrológico Nacional para poner al agua en el centro de la agenda política y garantizar a los agricultores y ganaderos “que tendrán seguridad un recurso fundamental para llevar a cabo una explotación rentable y que garantice el futuro”.



“Sin agua no hay agricultura ni ganadería y si una tierra como Castilla-La Mancha no apuesta por este sector será imposible que crezca y se desarrolle”, ha dicho, al tiempo que ha aseverado que “entre posiciones ecologistas y los agricultores y los ganaderos, estoy con los agricultores y los ganaderos”.



Así, ha destacado que se deben regularizar los pozos que se sitúan en una situación irregular en La Mancha, así como garantizar que el agua llegue en cantidad y con calidad, priorizando la cuenca cedente y supervisando el agua en destino, todo ello “alejándose de posiciones frentistas en materia hídrica”.