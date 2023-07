El PP hará un millar de actos en Castilla-La Mancha, en una campaña "muy intensa"

Núñez pide a Page "sensibilidad" para recoger las propuestas del PP en el pleno de investidura del miércoles

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 03 de julio de 2023 , 20:00h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El PP de Castilla-La Mancha se incorporará "de lleno" a la campaña electoral que comienza el próximo jueves con la celebración de cerca de mil actos por toda la Comunidad Autónoma para pedir la confianza y el voto de los castellanomanchegos para la candidatura del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.



Así lo ha indicado este lunes el presidente regional del PP, Paco Núñez, en una rueda de prensa en Toledo en la que ha indicado que los 'populares' instalarán 919 puntos de petición de voto, uno por cada municipio de la región, y que él mismo llevará a cabo una campaña "intensa" por toda la región con más un centenar de actos.



A ello ha añadido la caravana de la secretaria regional del PP, Carolina Agudo, y del portavoz de los 'populares' castellanomanchegos, Santiago Serrano, así como la del equipo de campaña regional del partido, que "pisarán" las cinco provincias de la Comunidad Autónoma.



"Junto con el Grupo Parlamentario Popular nos incorporaremos a los equipos de campaña de las cinco direcciones provinciales que en la tarde de hoy aprobarán su plan de campaña para que, junto con las candidaturas al Congreso y al Senado, y el trabajo de los presidentes provinciales, celebremos en torno a mil actos en las cinco provincias", ha manifestado.



Se ha mostrado así convencido Núñez de que el PP va a ser la primera fuerza política en las cinco provincias y que los 'populares' castellanomanchegos van a poder aportar al conjunto del país su "granito de arena" para lograr una "rotunda victoria" para Feijóo.



A preguntas de los medios sobe las últimas encuestas, Núñez ha pedido el voto de los españoles que quieren "cerrar" la etapa de Pedro Sánchez al frente del Gobierno central y les ha pedido que aúnen el voto en el PP. "Es la única forma de revertir con contundencia la situación del país".



"Estoy convencido de que vamos a tener mayoría suficiente para formar gobierno", ha dicho, solicitando a todos los castellanomanchegos que salgan a votar y participen del proceso de cambio sin caer en la confianza de que "puede estar todo hecho".



PLENO DE INVESTIDURA



En otro orden, el presidente regional del PP ha pedido al jefe del Ejecutivo regional en funciones, Emiliano García-Page, "sensibilidad" para recoger las propuestas que le hagan los 'populares' castellanomanchegos en el pleno de investidura que comienza este miércoles en las Cortes regionales.



A preguntas de los medios, Núñez ha indicado que el PP irá al debate como "ha ido siempre" a cualquier pleno, máxime si se trata "de un pleno tan importante" como el del miércoles y el jueves, "con actitud propositiva, con clara voluntad de diálogo y con profunda mentalidad de búsqueda de consensos".



No ha podido adelantar el sentido del voto del PP porque, bajo su punto de vista, "lo procedente" es ir a escuchar y a conocer propuestas. "Lo que yo haré será proponer aquellas iniciativas que creemos que son buenas para Castilla-La Macha con todas aquellas medidas que hemos defendido en campaña electoral, que es fruto de lo que hemos pactado con la sociedad civil".



"Lo que espero, deseo y pido al candidato del PSOE es esa sensibilidad para recoger el guante de las propuestas que le haga el PP sin ningún tipo de sectarismo y pensando solamente en el futuro de Castilla-La Mancha", ha argumentado.



Así, ha afirmado que García-Page obtendrá del PP "una escucha activa" y una "clara participación" en favor del futuro de Castilla-La Mancha, "y cuando las medidas sean positivas y participadas por el PP, apoyo".



"Pero, lógicamente, para poder apoyar una iniciativa lo primero es que haya diálogo, consenso y esa capacidad de negociar. A día de hoy no hemos tenido ningún tipo de reunión pero parece sensato no tenerla porque lo que procede es escuchar el discurso de investidura y poder armar las propuestas para plasmarlas el jueves", ha concluido.