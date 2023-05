Seguimiento masivo en el primer día de huelga en la empresa de ingeniería documental ADEA de Azuqueca de Henares

La convocatoria de huelga que afecta a un total de 120 trabajadores continuará los próximos 3, 4, 15, 16, 17, 18, 30 y 31 de mayo, y se prolongará en el tiempo hasta que la empresa no ofrezca una subida salarial justa a los trabajadores/as

miércoles 03 de mayo de 2023 , 11:58h

Los 120 trabajadores y trabajadoras de ADEA, empresa de ingeniería documental de Azuqueca de Henares (Guadalajara), se han visto obligados a convocar huelga en su centro de trabajo ante la precariedad salarial que sufren, y la negativa de la empresa a negociar una subida salarial digna.



Esta empresa tiene tres centros de trabajo entre los que se encuentra el de Azuqueca de Henares (el que aglutina a casi todos los trabajadores) y la mayoría de ellos cobran el SMI.



La secretaria general de UGT FeSMC CLM, Ana González, ha explicado algunas de las principales demandas de estos 120 trabajadores/as.

“Exigimos que el plus de productividad de 135 euros se aplique a todas las personas trabajadoras de la plataforma independientemente de su categoría. Que el plus del convenio se mantenga como ha estado pasando durante 19 años, algo que la nueva dirección ha cambiado. Y también solicitamos 3 días de asuntos propios, y poder ejercer el teletrabajo como marca el real decreto”.



Además, desde UGT FeSMC exigen un aumento de plantilla para poder hacer frente a la carga de trabajo. Y es que (tal y como explicaba González) ya han sido despedidas en torno a unas 30 personas trabajadoras sin contratar a nadie, y esa carga de trabajo hace aumentar el estrés laboral entre las personas trabajadoras del centro de trabajo.



Por último, reclaman que el convenio sea el de operadores logísticos que es la actividad principal, y no oficinas y despachos, tal y como corresponde por la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).



Por todas estas razones este miércoles se ha convocado la primera jornada de huelga, que continuará los próximos 4, 15, 16, 17, 18, 30 y 31 de mayo. Y se prolongará en caso de que la empresa no cambia de postura.