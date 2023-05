OTRA VEZ PAGE EN LA PRENSA NACIONAL : Page aprueba una ley que permite expropiar terrenos "infrautilizados" en Castilla-La Mancha

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 02 de mayo de 2023 , 14:05h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Un día sí y otro también el socialista Page es noticia en los medios de comunicación nacional.



Este martes le toca el turno al diario EL MUNDO.



El diario EL MUNDO publica este martes que "Page aprueba una ley que permite expropiar terrenos "infrautilizados" en Castilla-La Mancha", la mayoría absoluta del PSOE ha permitido la aprobación de una Ley de Agricultura Familiar en las Cortes de Castilla-La Mancha que contempla la posibilidad de expropiar terrenos "infrautilizados". Con la nueva norma, que entró en vigor el pasado 18 de abril, el Gobierno autonómico puede declarar que una parcela o finca rústica "incumple la función social del uso de la tierra", lo que "puede afectar al derecho de propiedad o sólo al usufructo" de la misma.



La medida ha generado una profunda inquietud en el sector agrario de la región, que supone el 8% de su PIB y da trabajo a más de 30.000 personas. Éste es el motivo por el que la asociación Asaja ha elaborado un informe jurídico que concluye que la nueva disposición tiene "un marcado fin político o electoral, pero una difícil o nula aplicación práctica a poco que el afectado ponga cierta voluntad en la defensa de sus intereses".



"Son muchos los mecanismos que tiene el agricultor para justificar un uso próximo de la tierra tan pronto como se inicien contra él los mecanismos expropiatorios", sostiene su presidente en Castilla-La Mancha, José María Fresneda. "Si a eso añadimos que tras tres años consecutivos de inactividad tienen que permanecer otros dos años consecutivos en el inventario de suelo infrautilizado para que puedan iniciarse el proceso es casi imposible que se pueda expropiar una tierra", apostilla.



Añade el diario EL MUNDO que esta puntualización NO convence al PP, donde no entienden "el maltrato y el desprecio" al que consideran que el Gobierno de Emiliano García-Page somete a unos trabajadores "que son la base de la economía regional". Su candidato para las elecciones autonómicas, Francisco Núñez, se ha comprometido a que si es elegido presidente después del 28 de mayo una de las primeras medidas que adoptará será "la derogación de una ley de profundo corte comunista".



"Esto es como si uno tiene tres casas y como solo vive en una le expropian las otras dos y si lo han introducido es porque tienen intención de hacerlo", resume por su parte Andrés García Vaquero, presidente de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos Castilla-La Mancha. Desde la Plataforma en Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas apuntan que presentaron alegaciones durante la tramitación de una norma que consideran que "está hecha para quitar tierras" y que no les hicieron "ni caso".



El propio informe de Asaja sí puntualiza que las personas que reciban en herencia terrenos y no tengan los medios para explotarlos "en un plazo tan acotado de tiempo como es el de tres años" sí pueden verse "gravemente afectadas" por la ley.



Merino: “Page expropiará las tierras a los agricultores que no las cultiven durante dos años al más puro estilo bolivariano”.-



La portavoz del Grupo Popular en las Cortes Regionales, Lola Merino, ha denunciado que “Page expropiará las tierras a los agricultores que no las cultiven durante dos años”.



Esto es lo aprobado por el Gobierno de Page en el último pleno de las Cortes de esta legislatura que se celebró el pasado jueves, según ha expuesto Merino en rueda de prensa de Ciudad Real, donde con el voto en contra del PP, el Gobierno socialista de la región aprobó la Ley de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra, que recoge, que aquellas fincas o tierras que no cumplan su función social, es decir que no se cultiven durante dos años, el gobierno las expropiará para pasar a formar parte de un Banco de Tierras, que tras la expropiación forzosa, dará las tierras a quienes no tengan, principalmente mujeres y jóvenes y les otorgará el usufructo, es decir, el uso y disfrute de las tierras durante 25 años.



“Esto significará ha denunciado la parlamentaria popular, que el propietario seguirá pagando los impuestos durante 25 años, mientras otra persona tiene el uso y disfrute de las mismas”, señalando al respecto que “si Page quiere que los jóvenes y las mujeres trabajen las tierras, lo que tiene que hacer es pagarles los 45 millones de euros que debe a los agricultores desde hace 3 años”.



Lola Merino ha asegurado que “la Ley de acceso a la Tierra aprobada por Page, es un atentado contra la propiedad privada de los agricultores al más puro estilo bolivariano, una expropiación y una ocupación ilegal de tierras” y se pregunta “quién es Page para decir sobre la propiedad privada de los agricultores , para decidir expropiar sus tierras y para decidir que si no la cultivan en dos años ejecutará la expropiación forzosa”.



Por ello ha asegurado con rotundidad que “esta ley será derogada por Paco Núñez cuando sea elegido presidente el 28 de mayo”.



Durante 2 legislaturas los ataques de Page a los agricultores, ganaderos y cazadores han sido constantes



La portavoz del PP en las Cortes de CLM, ha lamentado que “durante las dos legislaturas de Page como presidente, sus ataques a los agricultores, ganaderos y cazadores ha sido una constante”.



Así, ha recordado, que “Page no ha regularizado ni un solo pozo de explotaciones prioritarias de los 1.600 prometidos, ha recortado las dotaciones de riego, los derechos del agua, ha sellado pozos y ha impuesto sanciones millonarias a los regantes”.



“También, ha aprobado una ley anticaza, con el apoyo de Podemos, y el voto en contra de todas las organizaciones de cazadores, una Ley de Agua que no aporta ni una sola gota y lo único que traía era un impuesto al consumo del agua con el que pretendía recaudar 70 millones de euros y ha dado el visto bueno a los Planes de cuenca de todos los ríos de la región que suponen el recorte de 615 hectómetros cúbicos anuales”.



Lola Merino ha recordado igualmente que “Castilla-La Mancha es la única Comunidad Autónoma donde existe una moratoria por la que se prohíben las explotaciones de porcino hasta el 31 de diciembre de 2024, que Page incluyó las mismas consignas que el ministro Garzón en contra del consumo de carne y que su gestión en la viruela ovina es un desastre absoluto que ya ha supuesto el sacrificio de 50.000 animales”.



Por último, ha señalado que “Page aún no ha aclarado si es verdadera o falsa la presunta trama de corrupción en la gestión del agua denunciada por más de 3.000 agricultores de CLM que habrá supuesto la malversación de 1.200 millones de euros de fondos europeos, estatales y autonómicos”.



La portavoz del Grupo Popular en las Cortes Regionales, Lola Merino, ha denunciado que “Page expropiará las tierras a los agricultores que no las cultiven durante dos años”.



Esto es lo aprobado por el Gobierno de Page en el último pleno de las Cortes de esta legislatura que se celebró el pasado jueves, según ha expuesto Merino en rueda de prensa de Ciudad Real, donde con el voto en contra del PP, el Gobierno socialista de la región aprobó la Ley de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra, que recoge, que aquellas fincas o tierras que no cumplan su función social, es decir que no se cultiven durante dos años, el gobierno las expropiará para pasar a formar parte de un Banco de Tierras, que tras la expropiación forzosa, dará las tierras a quienes no tengan, principalmente mujeres y jóvenes y les otorgará el usufructo, es decir, el uso y disfrute de las tierras durante 25 años.



“Esto significará ha denunciado la parlamentaria popular, que el propietario seguirá pagando los impuestos durante 25 años, mientras otra persona tiene el uso y disfrute de las mismas”, señalando al respecto que “si Page quiere que los jóvenes y las mujeres trabajen las tierras, lo que tiene que hacer es pagarles los 45 millones de euros que debe a los agricultores desde hace 3 años”.



Lola Merino ha asegurado que “la Ley de acceso a la Tierra aprobada por Page, es un atentado contra la propiedad privada de los agricultores al más puro estilo bolivariano, una expropiación y una ocupación ilegal de tierras” y se pregunta “quién es Page para decir sobre la propiedad privada de los agricultores , para decidir expropiar sus tierras y para decidir que si no la cultivan en dos años ejecutará la expropiación forzosa”.



Por ello ha asegurado con rotundidad que “esta ley será derogada por Paco Núñez cuando sea elegido presidente el 28 de mayo”.



Durante 2 legislaturas los ataques de Page a los agricultores, ganaderos y cazadores han sido constantes



La portavoz del PP en las Cortes de CLM, ha lamentado que “durante las dos legislaturas de Page como presidente, sus ataques a los agricultores, ganaderos y cazadores ha sido una constante”.



Así, ha recordado, que “Page no ha regularizado ni un solo pozo de explotaciones prioritarias de los 1.600 prometidos, ha recortado las dotaciones de riego, los derechos del agua, ha sellado pozos y ha impuesto sanciones millonarias a los regantes”.



“También, ha aprobado una ley anticaza, con el apoyo de Podemos, y el voto en contra de todas las organizaciones de cazadores, una Ley de Agua que no aporta ni una sola gota y lo único que traía era un impuesto al consumo del agua con el que pretendía recaudar 70 millones de euros y ha dado el visto bueno a los Planes de cuenca de todos los ríos de la región que suponen el recorte de 615 hectómetros cúbicos anuales”.



Lola Merino ha recordado igualmente que “Castilla-La Mancha es la única Comunidad Autónoma donde existe una moratoria por la que se prohíben las explotaciones de porcino hasta el 31 de diciembre de 2024, que Page incluyó las mismas consignas que el ministro Garzón en contra del consumo de carne y que su gestión en la viruela ovina es un desastre absoluto que ya ha supuesto el sacrificio de 50.000 animales”.



Por último, ha señalado que “Page aún no ha aclarado si es verdadera o falsa la presunta trama de corrupción en la gestión del agua denunciada por más de 3.000 agricultores de CLM que habrá supuesto la malversación de 1.200 millones de euros de fondos europeos, estatales y autonómicos”.