El PP asegura que “los escándalos de corrupción de Page se aclararán a partir del 28 de mayo con un gobierno del PP”

El director de campaña del PP-CLM y candidato al Parlamento Regional por Ciudad Real, Manuel Borja, afirma que “Page sabe que si en Castilla-La Mancha hay un cambio de gobierno, se van a aclarar muchas cuestiones, como pasó en Andalucía con los eres”

jueves 27 de abril de 2023 , 11:59h

Afirma que “el nerviosismo de Page es más que evidente, sabe que va perder el Gobierno y que con Paco Núñez en la presidencia de la Junta se aclararán muchas cuestiones como el escándalo de corrupción del alcalde de Albacete , el de la colocación de dos personas afines al PSOE dentro del Consejo Consultivo de CLM y la denuncia presentada por más de 3.000 agricultores por una presenta malversación de 1.200 millones de euros de Fondos Europeos”.



El director de campaña del PP-CLM y candidato a las Cortes Regionales por la provincia de Ciudad Real, Manuel Borja, ha asegurado que “los escándalos de corrupción de Page se aclararán a partir del 28 de mayo con un gobierno del PP en Castilla-La Mancha como ocurrió en Andalucía con los eres”.



Así lo ha señalado en rueda de prensa en Ciudad Real donde ha manifestado que “ el nerviosismo de Page es más que evidente, sabe que va a perder el Gobierno y sabe que si en Castilla-La Mancha hay un cambio de gobierno, se van a aclarar muchas cuestiones que en estos momentos enturbian el gobierno de Emiliano García-Page”.



Escándalos como el ocurrido en el Ayuntamiento de Albacete con el asunto de la filtración de exámenes de la oposición de Policía Local ,” del que era conocedor el alcalde socialista y sobre el que Page no ha tomado ninguna medida ni ha cesado al alcalde” o la colocación de dos personas afines al PSOE dentro del Consejo Consultivo de CLM que provienen del bufete de abogados del actual presidente de este organismo , un histórico socialista de la región.



Borja también se ha referido a la denuncia que han presentado más de 3.000 agricultores de la región sobre una presunta malversación de 1.200 millones de euros de Fondos Europeos “ que se tienen que aclarar”.



Al hilo de esta cuestión ha destacado que “esta denuncia continúa su trámite judicial y no es falsa como quieren hacernos ver desde el gobierno de Page”, dejando muy claro “ que aunque el PSOE y Page se pongan ahora a amenazarnos con acciones legales, no van a conseguir amedrentarnos. Es más, animamos a Page a que lleve el asunto a juicio cuanto antes porque el PP nos vamos a personar y vamos a poder saber más cosas de los hechos gravísimos que denuncian los agricultores”. “ La verdad de esta supuesta malversación de 1.200 millones de euros la conoceremos con un cambio de gobierno”, ha reiterado.



“los agricultores ya no aguantan más y por eso denuncian ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo los engaños de Page y del PSOE con el agua, porque Page ni defiende más agua, ni más derechos, ni más regularizaciones y aboca al sector primario a la ruina ”, ha subrayado Borja, denunciando además “ que Page tiene la desfachatez de volver a prometer el mismo Plan Regional de Regadíos que lleva 8 años anunciando, y que el acuerdo que ha conseguido con Pedro Sánchez y los ecologistas, da por ganadores a estos últimos frente a los agricultores”.



“Page vuelve a insultar a los castellano-manchegos”



En otro orden de cosas, el candidato del PP por Ciudad Real a las Cortes Regionales, también ha denunciado “ que Page ha vuelto a faltar al respeto una vez más a los castellano-manchegos”. “Ayer, durante la entrega de premios Gran Selección, dijo que “ hay castellano-manchegos que están discapacitados de alma y corazón”.



“ No sabemos si lo decía por los agricultores que lo han denunciado, por los sanitarios, los maestros o por qué personas y colectivos, porque lo cierto es que a estas alturas nadie en Castilla-La Mancha se ha librado de los insultos de Page, pero también cabe pensar que lo de discapacitados de alma y corazón lo dice por aquellos que aprobaron la “ley del solo sí es sí”, por el mismo y por sus diputados”, ha concluido Manuel Borja.