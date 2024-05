Ana Guarinos pregona las fiestas patronales de Usanos en honor a la Virgen del Traspaso y Soledad

La alcaldesa de Guadalajara ha destacado la constancia de los vecinos de Usanos “para mantener vivas sus tradiciones y su identidad” y ha animado a todos los vecinos y peñistas a disfrutar de las actividades programadas que se extenderán hasta el próximo domingo 5 de mayo.

jueves 02 de mayo de 2024

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos ha sido la encargada de pregonar las Fiestas patronales de Usanos, en un acto festivo compartido con los vecinos y las peñas de este pueblo anexionado, que se celebraba anoche, en la plaza del Ayuntamiento de la localidad, con la asistencia también de una nutrida representación de la Corporación municipal de Guadalajara.



Guarinos, que agradecía al alcalde pedáneo, Ismael Sánchez, la invitación a pregonar las fiestas, “todo un honor para mí, pues me une un vínculo especial con este pueblo, con familia política aquí y muchos amigos”, ha destacado la constancia de los vecinos de Usanos “para mantener vivas sus tradiciones y su identidad, donde la Virgen del Traspaso y de la Soledad, en cuyo honor se celebran estas fiestas de mayo, tiene ganado un lugar privilegiado como patrona en el corazón de los hombres y mujeres de Usanos”.



“Decía Delibes que, si el cielo de Castilla es tan alto, es porque lo habrán levantado los campesinos de tanto mirarlo y Usanos es un pueblo principalmente agrícola y sabe bien lo que es mirar al cielo”, proseguía la alcaldesa, deseando un buen tiempo para las fiestas, pero que no falte agua para el campo, al tiempo que agradecía a las seis peñas de la localidad su colaboración en la fiesta, “sois la alegría y quienes ponéis la mayor diversión y hospitalidad, también con responsabilidad”.



Animando a todos a disfrutar en compañía con todas las actividades programadas para estas fiestas, que extenderán hasta el próximo domingo 5 de mayo, la alcaldesa de Guadalajara lanzaba desde el balcón del Ayuntamiento un Viva a la Virgen del Traspaso y Soledad, a Usanos y a España, antes de que sonara el chupinazo que inaugura las fiestas y que comenzara el pasacalle de las peñas, al ritmo de la charanga “Alegría Alcarreña”.



Las fiestas de Usanos vienen cargadas de actividades, donde hoy se ha celebrado una paella popular y un espectáculo de magia y mañana habrá merienda para jubilados y aperitivo con las peñas.



El próximo viernes 3 de mayo se celebra la solemne misa de la patrona con procesión por la tarde por las calles del pueblo, para acabar la noche con baile popular en el centro social.



El baile de disfraces en la noche del sábado y el Día de la Bicicleta en la mañana del domingo son otros de los actos destacados en el programa de fiestas, donde no podía faltar el fútbol, con el partido de segunda autonómica, entre el Usanos y el Atlético Guadalajara a las 18 horas del domingo, y la traca fin de fiestas en el propio campo de fútbol.